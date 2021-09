Hannovers Disco-König Jürgen Uhlenwinkel ist tot

Hannover

In Hannovers Stadtgesellschaft herrscht Trauer: Jürgen Uhlenwinkel (†65), Szene-Größe und Zaza-Gründer ist tot. Das Gastro-Urgestein starb am 1. September nach schwerer Krankheit.

Er war kein Mann der lauten Worte, sprach immer leise und auch nicht viel. Nacht für Nacht saß er an der Tür vorm Zaza und begrüßte ruhig seine Gäste. Trotzdem strahlte er Autorität aus. Jürgen Uhlenwinkel war gesetzt, eine echte Persönlichkeit – dafür brauchte er sich gar nicht inszenieren. Fast 30 Jahre führte er so die Diskothek im Bredero-Hochhaus direkt am Raschplatz. Generationen von Hannoveranern feierten hier die Nächte durch.

Eine Legende in Lederjacke vor seinem Laden: Jürgen Uhlenwinkel feierte jeden Geburtstag seiner Disco mit seinen Gästen. Quelle: Archiv

„Ich habe ihn mal gefragt, wieso er in der Gastronomie gelandet ist, er war so total anders“, erinnert sich Mira Mühlenhof, die in den 1990er-Jahren gern im Zaza war. „Jürgen hat mich angeschaut und nur geantwortet: ,Weil ich meine Lebensfreude weitergeben will.’“ Die Gastronomie war tatsächlich seine große Leidenschaft, obwohl er zunächst ganz andere Pläne hatte – ursprünglich wollte Uhlenwinkel Tiermedizin studieren: Das Abi machte er dafür auf dem zweiten Bildungsweg, die Schulbank drückte er mit Leuten, die zehn Jahre jünger als er waren – Uhlenwinkel nahm’s mit Humor: „Ich war der Einzige, der im Jaguar vorfuhr und sowohl auf Lehrer- als auch Schülerpartys eingeladen war“, erzählte er einst im Interview mit der NP.

Uhlenwinkel schrieb mit dem Zaza Szene-Geschichte

Seine Lieblingsfächer: Mathe und Physik. Um sich nebenbei etwas Geld zu verdienen, arbeitete er in der damaligen Bhagwan-Disco Osho zunächst an der Garderobe, später wurde er Barkeeper, dann Türsteher und war schließlich einer von 25 Teilhabern. Das hat ihm so gefallen, dass er darauf seine Zukunft baute und 1992 das Schultz übernahm, umbaute und dann das Zaza eröffnete. Es begann die Hochphase der Discos am Raschplatz, der in dieser Zeit auch gern mit Palo Palo, Sub und Baggi das „Bermuda-Dreieck“ genannt wurde.

Nach überstandener Lebertransplantation: Jürgen Uhlenwinkel (rechts) mit seinem Arzt Harald Schrem, der ihn 2004 operiert hat. Quelle: Archiv

Im Zaza begannen die Nächte eigentlich immer erst weit nach Mitternacht – oft kamen auch Gastronomen und ganze Barmannschaften nach Kneipenschluss bei ihm vorbei, um ihr Geld gleich wieder auszugeben: „Seid nicht sauer, sind im Zaza“ war ein beliebter Spruch von seinem Freund, dem Casa-Urgestein Bodo Linnemann (80). Die letzten Jahren waren schwer – lange Zeit durfte Uhlenwinkel wegen Corona nicht öffnen, mit seinem Vermieter stritt er sich vor Gericht über Mietzahlungen. Es kam sogar zur Räumungsklage, doch Uhlenwinkel gewann den Prozess, kam sogar nach dem Lockdown noch zur Wiedereröffnung im Zaza vorbei. Wegbegleiter berichten, dass er da schon auf Rollator und Rollstuhl angewiesen war.

Gute alte Zeit: So werden viele Jürgen Uhlenwinkel (Mitte) in Erinnerung behalten. Quelle: Archiv

Immer mal wieder betrieb Uhlenwinkel auch Gastronomieprojekte wie den Zoobiergarten, das Espada, das Mellendorfer Blue, das Leinegold und Ex-Senza – nur das Zaza blieb kontinuierlich. „Wir haben ihn vom ersten Tag an beliefert“, sagt der einstige Getränkelieferant Hanns-Werner Staude (58), „dass Jürgen so lange gerade auch im Discobereich durchgehalten hat – auch trotz einiger persönlicher Schicksalsschläge – davor ziehe ich den Hut.“ Anfang der 2000er-Jahre erkrankte Uhlenwinkel schwer an Hepatitis C und bekam eine Leberzirrhose. Schon damals war sein Leben in Gefahr, drei Jahre dauerte es, bis der alleinerziehende Vater 2004 eine Spenderleber erhielt.

Ließ die Korken oft für den guten Zweck knallen: Jürgen Uhlenwinkel übergibt 2004 der Geschäftsführerin des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers (NKR) Marlena Robin-Winn einen Scheck. Quelle: Archiv

Er sprach danach von geschenkten Jahren. Und widmete sich seiner zweiten großen Leidenschaft, die so gar nichts mit der Nacht zu tun hatte – der professionellen Zucht von Spring- und Dressurpferden. Schon als Kind habe er von Bauernhof mit vielen Tieren geträumt, erzählte er mal. Wenn Jürgen Uhlenwinkel von seinen Pferden sprach, war er noch einmal ein ganz anderer Mensch. Dann leuchteten seine warmherzigen Augen, dann redete er begeistert und voller Enthusiasmus. Das tat er übrigens auch, wenn es etwa um die um die kleinsten der Gesellschaft ging – die Kinder. Jahrelang engagierte er sich für aidskranke Jungen und Mädchen, spendete regelmäßig Beträge an unterschiedliche Organisationen.

Große Leidenschaft: Jürgen Uhlenwinkel liebte Pferde, züchtete sogar selbst welche. Quelle: Archiv

In den sozialen Medien nehmen Freunde und Wegbegleiter Abschied, sprechen von einem „Mann mit unfassbar großem Herzen“, jemandem, dem gewünscht wird, „dass die Party oben weitergeht“. Einer, der in den Anfängen des Kultclubs am Raschplatz dabei war, ist heute ein Weltstar: Hannovers DJ und Musikproduzent Mousse T. (54). Ihn erreichte die Nachricht Freitagmorgen in Berlin. „Es tut mir sehr leid, dass so ein Guter von uns gegangen ist“, sagte er der NP.

Der 54-Jährige hat damals oft im Zaza aufgelegt. „Ich bin dankbar, dass ich die Epoche mit beginnen konnte.“ Uhlenwinkel bezeichnet Mousse T. als „echten Typen, der nicht glatt war, sondern seine Ecken und Kanten hatte. Das Nachtleben der Stadt hat Jürgen Uhlenwinkel eine Menge zu verdanken.“ Dass Uhlenwinkel so lange im Geschäft gewesen ist, sei bezeichnend und spreche für sich.

Für Maria Weller war das Zaza das Zuhause am Wochenende

„Players Night“ im Zaza: Jürgen Uhlenwinkel mit Ex-Tennisprofi Barbara Rittner Quelle: Archiv

Auch in Pforzheim wird um den Gastronomen getrauert: „Es ist so traurig“, sagte Maria Weller (68) der NP, sie ist in Isernhagen aufgewachsen. „Das Zaza war früher mein Zuhause an den Wochenenden“, so die Frau von Ex-Profiboxer René Weller (67). Unzählige Leute aus der Stadt, aber auch Promis aus der ganzen Welt kehrten in seiner Disco ein. Zum Schluss nur ein kleiner Auszug aus der Gästeliste: Torwart-Titan Oliver Kahn (52), Entertainer Stefan Raab (54), Scooter-Frontmann H. P. Baxxter (57), Sänger Mick Hucknall (61), Dieter Tappert alias Comedian Paul Panzer (49), Dragqueen Olivia Jones (51), die früheren Tennisspielerinnen Patty Schnyder (42) und Barbara Rittner (48).

Von Mirjana Cvjetkovic und Maike Jacobs