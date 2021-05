Hannover

Als er von seinem runden Geburtstag erzählt, ist es hin und wieder so, dass er es selbst nicht so richtig glauben kann: „Ich werde 50“, sagt Oliver Sasse und muss lachen. „Ich frage mich, wie viel da noch kommt, was, wo und mit wem.“ In diese Richtung zu denken, nennt mal wohl Lebensfreude – und die versprüht der Mann auf so vielfältige Weise. Seine Bilanz bis jetzt: „Ich habe viel erlebt.“

Das liegt auch daran, dass Sasse auf unzähligen Partys gefeiert und insbesondere für gute Laune gesorgt hat: Feierwütige dürften ihn eher als DJ Rodd-Y-Ler kennen, der ab Mitte der 1990er Jahre in diversen Clubs der Stadt aufgelegt hat. Neun Jahre war er Resident-DJ in der Factory am Engelbosteler Damm, landete mit seinem Achteinhalb-Minuten-Track „Livesigns“ einen weltweiten Hit. Schon lange bevor er mit Trance und Techno die Leute auf der Tanzfläche in den Party-Wahnsinn trieb, entdeckte Sasse seine Liebe zur elektronischen Musik.

Liebe zur elektronischen Musik kam mit Depeche Mode

„In den 80ern habe ich angefangen, Musik bewusst wahrzunehmen“, erzählt Sasse der NP, „ich habe Songs nicht mehr blind mitgegrölt, sondern mich intensiv mit den Texten auseinandergesetzt.“ Aus der jugendlichen Neugier entstand der Wille, „nachvollziehen zu können, was die Künstler so beschäftigt hat.“ Vor allem die Band Depeche Mode um Frontmann Dave Gahan (59) hatte es ihm angetan. „Durch sie ist auch die Liebe zur elektronischen Musik entstanden. Synthesizer, daran bin ich einfach kleben geblieben.“

DJ’s unter sich: Oliver Sasse (rechts) mit Szenegröße Westbam im Jahr 1992. Quelle: privat

Er beschäftigte sich mit Bass, Breaks und Beats, war fasziniert von Kassetten, Vinyl „und Anlagen, die drei Meter breit und acht Meter lang sind. Im Prinzip mit all dem, was heute nicht mehr da ist.“ Musik war sein Motor, ein echtes Lebensgefühl. „Wenn ich erfahren hatte, dass in acht Wochen ein neues Album von The Prodigy erscheint, habe ich mir den Termin rot im Kalender angestrichen“, erinnert er sich. „Und ich wusste ganz genau, wie dieser Tag aussehen wird: Ich habe zwei, drei Bier und ausreichend Zigaretten im Haus und dann wurde das Album durchgehört. Danach gleich nochmal.“

Oliver Sasse *17. Mai 1971 in Hannover. Er wächst in Dedensen (Seelze) auf. Nach dem Realschulabschluss besucht er 1989 die Handelsschule in Wunstorf, absolviert dann beim Arbeitsamt eine Ausbildung als Fachangestellter für Arbeitsförderung. Bis heute ist er in der Behörde tätig: „Da bin ich ein bunter Hund, jeder kennt einen.“ Er baut sich parallel eine Karriere als DJ auf, veröffentlicht als Rodd-Y-Ler mehrere Tracks, unter anderem „Remember“ und „Lifesigns“. Sasse ist London-Fan („in meinem ersten Leben war ich Engländer“), mit seiner Frau Susanne glücklich verheiratet. Dass Paar lebt in Groß-Buchholz.

Und während sich früh herauskristallisierte, welche Songs zu Radiohits wurden, horchte Sasse alias Rodd-Y-Ler bei den anderen Liedern genau hin: „Track Nummer neun ist auch ganz geil“, bemerkte er und legte den dann in der Factory auf. „So sind Clubhits entstanden.“ Und wie kam er überhaupt zu seinem Künstlernamen? Er lacht laut auf. „Rick ist Schuld.“ Sasse meint Rick J. Jordan (53), seinen damaligen Mitbewohner, später Gründungsmitglied von Scooter.

Dicke Freunde: Rick J.Jordan (rechts) hat Oliver Sasse seinen DJ-Namen Rodd-Y-Ler verpasst. Das Foto entstand 1992, die Musiker sind immer noch befreundet. Quelle: privat

„Wir haben über einer Kiste Herrenhäuser getagt, es lief ,RTL Samstag Nacht’“, erinnert er sich an jenen WG-Abend in der Nordstadt. Nach einem Sketch von Olli Dittrich (64) – eine Persiflage auf einen Hundefilm – schauten die Jungs den Abspann an. Es tauchten Namen wie Bernhard Diener, Pit Bull und Rott Weiler auf. „Den nehmen wir für dich“, beschloss Musiker Jordan, die Geburtsstunde von Rodd-Y-Ler. Die Verbindung zur Hunderasse erkennt man, wenn man den Namen englisch ausspricht.

Lokalmatador trifft internationale Größe: Oliver Sasse aka Rodd-Y-Ler hat Sven Väth (rechts) im Arm. Quelle: privat

Der DJ stand zu einer Zeit an den Turntables, in der Techno und Trance deutlich mehr waren, als nur eine Subkultur: Die Loveparade lockte 1999 anderthalb Millionen Menschen nach Berlin, die Mayday Zehntausende in unterschiedliche Städte, Künstler wie Sven Väth (56), Westbam (56) und Marusha (54) wurden international zu Szenegrößen.

Darum blieb Sasse alias Rodd-Y-ler in Hannover

Sasse blieb in der Stadt, legte neben der Factory in der Hanomag und dem legendären Rose Club auf: „Ich war Lokalpatriot mit einigen Auswärtsspielen.“ Dazu gehörten etwa Auftritte in Hamburger Clubs wie Unit, Kontor, Tunnel. Und während einige Kollegen sich kopfüber in das Discjockey-Dasein stürzten, stellte er seinen Arbeitsplatz nie infrage – bis heute ist der bei der Agentur für Arbeit tätig, kümmert sich dort um die behördeneigene Infrastruktur.

Wiedersehen nach Jahren: Oliver Sasse mit DJane Marusha, die längst keine grünen Augenbrauen mehr hat, als Musikerin allerdings immer noch gefragt ist. Quelle: privat

„Die Gage von 300, 400 Mark habe ich nach dem Ausschlafen meist gleich ausgegeben“, so Sasse lachend. Eine Hälfte ließ er im Plattenladen (zu seinen besten Zeiten besaß er 15.000 Exemplare!), die andere investierte er in Klamotten. Ums große Geld ging es ihm nie, viel wichtiger war die Nacht – „die sollte cool sein“. Wenn er dort noch eine Kassette mit seinen Mixes verkaufen konnte, war er zufrieden. „Heute steht ein Plan, ein Geschäft, dahinter. Wir haben damals einfach fließen lassen und gelebt.“ Was ihm deutlich besser gefällt: „Früher war es den Leuten egal, was für ein Typ da als DJ am Pult stand. Heute muss sogar der Look stimmen.“

Erst ab 2006, das Sommermärchen der WM war gerade vorbei, ebbte der Techno-Hype ab. „Nach so viel Vollgas, musste wieder Luft geholt werden“, erinnert sich Sasse. Traurig war er darüber nicht, im Gegenteil: „Ich war froh, dass die Events wieder kleiner wurden.“ Partys mit 300, 400 Leuten, „einem Stroboskop und einer feinen Basslinie, das war und ist mein Ding. Mehr geht nicht.“

Als DJ zieht sich Oliver Sasse zurück

Irgendwann zog sich Rodd-Y-Ler immer mehr zurück, er ist aber immer noch für die Revivals, die Oliver Bensmann (47) alias Revil O. zwei-, dreimal im Jahr in der Stadt auf die Beine stellt, zu haben. „Ein Plattenkoffer ist immer gepackt. Da sind Stücke drin, die ich liebe, aus denen ich schöne anderthalb Stunden zaubern kann.“

Große Liebe: Oliver Sasse (Rodd-Y-Ler) mit seiner Ehefrau Susanne. Das Paar lebt in Groß-Buchholz. Quelle: privat

Große Ansprüche stellt der 50-Jährige dann nicht, nur so viel: „Ich bestehe auf zwei Plattenspielern! Denn ich halte solche Partys immer noch für eine Kulturveranstaltung.“ Seine Musik auf einem Stick dabei zu haben, widerstrebt ihm, „aber irgendwann werde ich mich wohl daran gewöhnen müssen.“

Woran er sich nicht gewöhnt hat, ist die Stille während der Corona-Pandemie. „Ich würde sonstwo hingehen, um selbst mal wieder drei Stunden durchzutanzen, zu der Musik, die ich liebe.“ Das wünschen wir ihm – und alles Gute fürs neue Lebensjahr!

Von Mirjana Cvjetkovic