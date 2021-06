Hannovers Chiropraktor Jean-Paul Pianta gestorben

Hannover

Die Welt der Chiropraktik trauert, seine Patienten tun es ebenfalls: Jean-Paul Pianta erlag am 1. Juni infolge einer Krebserkrankung, der Ganzheitsmediziner starb in Paris. Er wurde 76 Jahre alt. Der Franzose, der 1990 zunächst in Celle eine Praxis eröffnet und sich dann in Hannover niedergelassen hatte, behandelte in den vergangenen fünf Jahrzehnten hunderte Patienten, darunter auch zahlreiche Weltstars, die auf sein Können geschworen haben.

Schauspieler wie Jean-Paul Belmondo (88) und Sir Sean Connery (†90) ließen den Fachmann mit ganzheitlichem Blick auf den Menschen zu Filmsets einfliegen, Hollywoodlegende Elizabeth Taylor (†79) begleitete Pianta über mehrere Jahre genau wie Golf-Idol Severiano Ballesteros (†54), König Hussein von Jordanien (†63), den Präsidenten von Kongo, Mobutu Sese Seko (†66), Prinz Claus der Niederlande (†76).

Weltstars lassen Chiropraktor Pianta einfliegen

Seite an Seite: Über Elizabeth Taylor sagte Jean-Paul Pianta 2017 der NP: „Sie war eine sehr nette Frau.“ Viele Topstars begaben sich in seine Hände, um ihr Wohlbefinden zu erhalten. Quelle: privat

Nach Standorten an der Podbielskistraße und der Lister Straße kehrte Pianta an die Bödekerstraße zurück und praktizierte bis zuletzt in der Oststadt – dort hatte er einst auch angefangen. Sein Bestreben war immer, Menschen die Sinnhaftigkeit von Chiropraktik anschaulich und einfach nachvollziehbar zu erklären. Im NP-Interview im Jahr 2017 beschrieb er das Funktionieren des Körpers etwa so: „Es ist wie bei einer Fußballmannschaft: Wenn sich von elf Spielern zwei hängen lassen, müssen die anderen neun mehr arbeiten. Wenn ein Gelenk nicht mehr richtig arbeitet, müssen die anderen deutlich mehr ran.“

Patienten, Freunde und Wegbegleiter trauern in sozialen Medien

Spitzensportler: Die spanische Golflegende Severiano Ballesteros (rechts) gehörte zu Jean-Paul Piantas Patienten. Quelle: privat

Der Mann mit dem schneeweißen Haar predigte, wie wichtig Beweglichkeit ist, und das der Körper stets als Einheit betrachtet werden muss: schmerzt jemanden das Knie, kontrollierte Pianta auch den Kiefer, „alles hängt zusammen“. Kollegen des Charismatikers drücken ihrer Trauer auf Piantas Facebookseite aus, der für viele „ein inspirierender Dozent, eine chiropraktische Legende, ein warmherziger Mensch, liebevoller Mentor und väterlicher Freund“ gewesen ist. Pianta hinterlässt sechs Kinder – fünf Töchter und einen Sohn. Die Praxis in Hannover bleibt bis auf weiteres Bestehen.

Von Mirjana Cvjetkovic