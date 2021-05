Hannover

Der Vorteil einer Beachbar auf einem Parkhausdach in Pandemie-Zeiten: „Wir sind eine reine Außengastronomie“, sagt Scene-Events-Chef Michael Rüger, der das „Schöne Aussichten 360 Grad“ in der Röselerstraße betreibt. Der Nachteil? „Das Wetter.“

Der Mai meinte es an den wenigen Tagen, an denen bislang Terrassen und Biergärten öffnen durften, nicht gut mit Hannovers Wirtinnen und Wirten. Zumal derzeit der Besuch von Außengastronomien nur mit negativem Schnelltest, doppelter Impfung oder Nachweis einer nicht länger als sechs Monate zurückliegenden Infektion möglich ist. „Wir machen Freitag auf“, sagt Michael Rüger, der eigentlich warten wollte, bis die Inzidenz an fünf Tagen hintereinander unter 50 liegt. Es wäre aber frühestens Anfang kommender Woche der Fall, dass die Testpflicht draußen entfällt.

„Schöne Aussichten“-Chef hofft auf Sommermärchen

Was jetzt hilft? „Ein Sommermärchen wie 2006“, hofft der „Schöne Aussichten“-Betreiber. Sein Team wäre bereit: Für den Eingangsbereich neben dem „Kuhnstwerk“ hat er High-Tech-Geräte angeschafft, die automatisch die Temperatur der Gäste messen und sogar erkennen, ob die Gäste Masken tragen. Die Beachbar hat einen neuen Tresen, außerdem ein Dach über dem Toilettenbereich, Rüger will außerdem neue Schirme anschaffen, die dem Wind trotzen. Geöffnet ist ab Freitag täglich von elf bis 23 Uhr sein, das Küchenteam des „6 Sinne“ bietet Bowls, Nudelgerichte, Currywurst und Flammkuchen.

Der „Roof Garden“ auf dem Deck des Parkhauses Mehlstraße steht in den Startlöchern: Via Instagram werden Fans auf dem Laufenden gehalten, dass die neuen Palmen bereits geliefert wurden, als Eröffnungstermin wird „voraussichtlich Anfang Juni“ angekündigt.

„Summer Garden“ in Döhren ist geöffnet

Der „Summer Garden“ von Willi Vorlop auf dem Döhrener Schützenplatz hat schon mal losgelegt: etwa 100 Tische auf 2.500 Quadratmetern, Strandkörbe, viel feiner Sand, eine Aussichtsplattform für Erinnerungsfotos mit Blick ins Grün, eine LED-Wand für die Übertragung von EM-Spielen. Mit bis zu 400 Gäste kalkuliert Vorlop – „die Leute können sich sicher fühlen“.

Hat losgelegt: Willi Vorlops „Summer Garden“ in Döhren war Pfingsten bereits geöffnet. Quelle: Frank Wilde

Und die Nachfrage ist da! „Passanten, Radfahrer – alle fragen nach“, hat der 33-Jährige in der Aufbauphase erlebt. Für ihn ist es die zweite Runde, schon 2020 gab es den „Summer Garden“. Eine Alternative für das eigentliche Geschäft der Schaustellerfamilie, die mit drei Achterbahnen über die Rummelplätze zieht. „Der Pop-up-Biergarten hilft, aber er ist nicht die Rettung. Er ist wichtig für die Moral der Mitarbeiter.“

„Noch professioneller“ will er die Gastronomie auf dem Döhrener Schützenplatz dieses Jahr machen. Corona-Schnelltests kann man zum Einkaufspreis von 3,50 Euro vor Ort machen, Vorlop hat einen Wartebereich mit Aufsicht eingeplant. Und will, bei anhaltend niedriger Inzidenz, in Absprache mit dem Gesundheitsamt auch ein Kinderland mit Hüpfburg installieren.

„Azzurro Beach“ am Blauen See mit viel Kultur

Auch am Blauen See in Garbsen soll es dieses Wochenende zumindest mit Gastronomie losgehen, Valentin Zurr möchte den „Azzurro Beach“ aber auch wieder zum Ort für Kultur machen. „Es wird besser, größer, schöner“, sagt er über die Zusammenarbeit mit Joachim Hieke vom „Leibniz-Theater“ in der Calenberger Neustadt. „Wir haben viel positives Feedback bekommen. Und haben uns über den Winter gut vorbereitet.“

Kay Ray ist am 16. Juni zu Gast am Blauen See. Quelle: Leibniz Theater Hannover

Am 16. Juni eröffnet Entertainer Kay Ray die „Kultur on the Beach“-Saison, ab Juli soll es immer mittwochs und sonntags Comedy, Kleinkunst oder Konzerte geben, neu ist ein regelmäßiger Jazz-Piano-Brunch am Sonntagvormittag. Im Vorjahr sei viel improvisiert worden, „jetzt haben wir eine feste Bühne mit Segeltuchdach“, freut sich Hieke. Auch die LED-Wand für Fußball-Übertragungen will er für Konzerte nützen. „Wir haben einen Plan für den ganzen Sommer“, sagt Valentin Zurr. Jetzt muss er nur noch ein Märchen werden.

