Hannover

„Bonschlonzo“ wird ab Montagabend wieder im Fernsehen zu hören sein, ausgefallene Sprüche sind seit seiner Teilnahme bei „Love Island“ ein Markenzeichen von Henrik Stoltenberg (24). Ab sofort ist er bei „Promis unter Palmen“ auf Sat1 zu sehen. „Ich hatte einfach wieder Bock auf Fernsehen, deswegen habe ich die Anfrage angenommen“, so der Ex-Hannoveraner.

Stoltenberg ist noch ein Neuling im Showgeschäft (Sat1 betitelt ihn als: „Der selbstverliebte Reality-Welpe“), im August vergangenen Jahres war er erstmals im Reality-TV zu sehen. Seine Teilnahme an der vierten Staffel der RTL2-Datingshow „Love Island“ machte ihn prominent, der Name „Stoltenberg“ war damals schon bekannt.

Die Sendung Am 12. April startet die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ auf Sat1. Das Konzept der Reality-Sendung: Zwölf Promis ziehen zusammen in eine Villa in Thailand, hier müssen sie verschiedene Wettbewerbe bestreiten. Das Finale steigt am 31. Mai, bis dahin läuft die Sendung jeden Montag um 20.15 Uhr (heute erst um 20.30 Uhr). Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält ein Preisgeld von 100.000 Euro. Die erste Staffel gewann Bastian Yotta (44). Die diesjährigen Kandidaten: Kate Merlan (34), Calvin Kleinen (29), Emmy Russ (21), Willi Herren (55), Giulia Siegel (46), Chris Töpperwien (47), Katy Bähm (28), Melanie Müller (32), Patricia Blanco (50), Henrik Stoltenberg (24), Elena Miras (30), Marcus Prinz von Anhalt (53).

Vergleiche mit Gerhard Stoltenberg nerven den Politiker-Enkel

Sein Großvater Gerhard Stoltenberg († 73) war CDU-Politiker, Finanz- und Verteidigungsminister. „Ich bin stolz auf meinen Familiennamen, aber nichtsdestotrotz möchte ich mein eigenes Leben leben“, stellt der 24-Jährige klar. Die Vergleiche mit seinem Opa nerven ihn. „Ich würde mir wünschen, dass die Leute mich als Henrik sehen und nicht als den Politiker-Enkel.“

Sein Großvater: Der 2001 verstorbene CDU-Politiker Gerhard Stoltenberg. Quelle: dpa

Seine eigene und unabhängige Persönlichkeit will er mit seinen Auftritten im Fernsehen zeigen. „Ich stehe dem Trash-TV nicht kritisch gegenüber, ich finde es geil“. Die Beziehung seines Bruders habe ihn damals zur Teilnahme an der Datingshow inspiriert, mit der er bekannt wurde. „Bei meinem Bruder bin ich auf den Trichter gekommen, dass es vielleicht doch nicht so blöd ist, sich jemanden an seiner Seite zu suchen“, verrät er.

„Trash-TV“ findet er „geil“

Sein familiäres Umfeld habe seine TV-Ambitionen allerdings kritisch gesehen. „Meine Eltern haben es nicht so gefeiert, weil es ein Trash-Format ist“, sagt Stoltenberg. Dennoch: „Meine Eltern stehen immer hinter mir und unterstützen mich in allem, was ich mache“.

Die Kandidaten der „Promis unter Palmen“- Staffel 2021: Kate Merlan (von links). Calvin Kleinen, Emmy Russ, Willi Herren, Giulia Siegel, Chris Töpperwien, Katy Bähm, Melanie Müller, Patricia Blanco, Henrik Stoltenberg, Elena Miras, Marcus Prinz von Anhalt. Quelle: SAT.1

Mit seiner Familie lebte Stoltenberg mehrere Jahre in Hannover, er machte hier sein Abitur. Danach verließ er die Stadt, seit 2019 lebt er in Köln. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder wohnt mit seiner Freundin nach wie vor in der niedersächsischen Landeshauptstadt. „Einmal in drei Monaten bin ich da, um meinen Bro zu besuchen“, sagt der 24-Jährige. Dann seien sie viel am Maschsee oder im Maschpark. Mit der Stadt verbinde Stoltenberg sonst nichts. „Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt.“

Seine Interessen sind „Coaching“ und „Mindset“

In Köln fand er den Einstieg ins Fitness- und Sportgeschäft. „Primär bin ich Personaltrainer und Ernährungscoach“, sagt er. Außerdem wolle er gern Spanisch lernen, vier Sprachen spreche er bereits. „Ich spreche Deutsch, Englisch und Französisch fließend und ein bisschen Türkisch“. Bildung sei ihm wichtig, besonders für die Themen Coaching und Mindset interessiere er sich.

Auf Instagram (inzwischen hat er rund 115.000 Follower) nimmt er sich regelmäßig Zeit, seinen Fans in diesen Bereich Tipps zu geben. „Ich bekomme täglich Nachrichten, meistens von Frauen, die in wirklich krassen Situationen stecken“, so Stoltenberg. Er sei geschmeichelt, dass sie ihm Vertrauen gegenüberbringen. Häufig berät er sie bei Gefühls- und Beziehungsfragen.

Die Liebe gab es beim Kumpel, statt bei der Datingshow

Die Liebe hat der 24-Jährige vor knapp einem halben Jahr gefunden, wenn auch nicht in der Datingshow. Kurz nach dem Finale folgte die Trennung mit seiner „Love Island“-Partnerin Sandra Janina (21). Seine jetzige Freundin Paulina Ljubas (24) hat er über einen gemeinsamen Kumpel kennengelernt. Im März sind die beiden in Köln zusammengezogen. „Das ist wunderschön, ein tolles Gefühl“, freut er sich.

Mit ihr gemeinsam könnte er sich auch die Teilnahme an weiteren TV-Formaten vorstellen, „wir wollen uns auch selbst zeigen, dass wir als Paar gut funktionieren“). Für seine Freundin wäre das ebenfalls eine Option, sie stand bereits für die RTL2-Serie „Köln 50667“ vor der Kamera. Auch eine eigene Sendung hätte der 24-Jährige gern. „Ich habe da ein paar coole Ideen im Kopf, wie ich eine Show entwickeln kann“, sagt der Wahl-Kölner. Verraten will er diese noch nicht.

Auch über die diesjährige „Promis unter Palmen“-Staffel hält er sich bedeckt. Er habe sich mit den meisten Teilnehmern gut verstanden, Differenzen blieben aber scheinbar nicht aus. Gerüchten zufolge soll er nach Streitigkeiten aus der TV-Show geflogen sein. „Für mich ist unerklärlich, wie sich gewisse Menschen in einem gewissen Alter verhalten“, lautet Stoltenbergs einziger Kommentar. „Lassen Sie sich überraschen.“

Von Stella-Sophie Wojtczak