Sie sind beide blond, sportlich, Influencerinnen und Hannoveranerinnen – und ab Montag, 16. August, zusammen im Fernsehen zu sehen. Denn auf RTL2 startet die Sendung „Workout“, Miriam Behrens (25) und Lynn Laura Peters (29) sind dabei. Das Konzept der Show: Zehn Teilnehmer müssen sich im kanarischen Fitnesshotel „Las Playitas“ täglich zwei sportlichen Challenges von Trainer Mario Klintworth (39) stellen. Dem Gewinner-Duo winken 10.000 Euro (siehe Info).

Zumindest auf dem Bildschirm. Denn in Wahrheit ist die Sendung gescripted, also eine nach Drehbuch produzierte Sendung im Reality-Stil. Miriam Behrens spielt Britney, die intrigante Verführerin. Und Lynn Laura Peters spielt Jessy, die selbstverliebte Influencerin. Beide haben Stress miteinander, denn Britney bandelt mit Jessys Freund an, gespielt von Ex-„Bachelorette“-Kandidat Michi Bauer (30). „Es war ziemlich witzig, vor der Kamera miteinander Streit haben zu müssen. Wir mussten manche Szenen gefühlt 100-mal neu anfangen, weil wir uns vor Lachen nicht mehr eingekriegt haben“, erinnert sich Peters.

Konkurrentinnen: Miriam Behrens (links, auf Michi Bauer) und Lynn Laura Peters (rechts, auf Anthony Obiri-Yeboah) bei einer Challenge in der RTL2-Serie „Workout“. Quelle: RTLZWEI

Denn im echten Leben verstehen sich die beiden Mädels super, sie kannten sich schon vor den Dreharbeiten auf Fuerteventura aus Hannover – durch Behrens’ besten Freund, den TV-Bäcker René Oliver (27, die beiden haben den gemeinsamen Podcast „Ein flotter Zweier“). „Als ich von René erfahren habe, dass Miriam auch dabei ist, ist viel Anspannung von mir abgefallen. Wenn man jemanden dort kennt, ist es viel einfacher.“

Die anderen Teilnehmer

Doch schnell freundeten sich die beiden Hannoveranerinnen auch mit den anderen TV-Gesichtern an: Ex-DSDS-Kandidat Sebastian Kempin (31), Ex-„Bachelor“-Kandidatin Michelle Schellhaas (26) oder Ex-„Temptation Island“-Kandidat Anthony Obiri-Yeboah (24) – er spielte Behrens’ Stiefbruder.

Der Cast: Miriam Behrens (unten Mitte) und Lynn Laura Peters (2. v. r.) mit den restlichen Teilnehmern. Quelle: privat

„Die Zeit war wahnsinnig geil. Wir waren rund um die Uhr zusammen und hatten so viel Spaß“, schwärmt Peters. Vier Wochen waren für die Dreharbeiten angesetzt, sechs Wochen kamen dabei raus. Doch rosig war es nicht immer: Gleich in der ersten Folge (die bereits vorab auf TVnow abrufbar ist) – Vorsicht, Spoiler – schlägt sich Peters die Lippen am Strand auf, es wird blutig. „Ich hatte meine Lippen voller Herpes, die waren also schon angeschlagen“, sagt sie und verzieht das Gesicht bei der Erinnerung an den Schmerz. „Wenn ich mir die Sendung jetzt anschaue, sehe ich bei mir nur Herpes und kaum Gesicht“, ergänzt sie und lacht.

Die Dreharbeiten waren übrigens bereits 2018, damals lief auch die erste „Workout“-Staffel mit dem Hannoveraner Valeri „Vale“ Yushkovetskiy (28). Die Ausstrahlung verschob sie um drei Jahre. „Ich finde das super, weil es viel lustiger ist, sich das Ergebnis mit zeitlichem Abstand anzugucken. Ich denke mir die ganze Zeit: Süß, wie jung ich da aussah – obwohl es nur drei Jahre sind“, freut sich Peters.

Peters kommt aus Laatzen, Behrens aus Wunstorf

Mit ihrer sportlichen Form von damals ist sie allerdings im Rückblick nicht zufrieden: „Ich war auf dem Cardio-Trip und bin ständig gerannt wie Forrest Gump. So sah ich auch aus: schlank, aber schwabbelig.“ Heute setzt Peters auf intensiven Kraftsport, ihr Körper ist muskulös und straff.

Täglich geht sie mit ihrem Freund Dominic Hartmann (28) trainieren. Die beiden sind seit fünf Jahren ein Paar, 2017 sind sie von Laatzen nach Flensburg gezogen, wo Hartmann einen Vertrag beim Regionalligisten SC Weiche Flensburg bekam. Zuvor spielte er für den VFV Hildesheim. „Wir fühlen uns wohl hier und wollen noch bleiben“, so die hauptberufliche Influencerin, die ihr Bachelor- und Master Studium in BWL, Marketing und Vertrieb in Hannover absolvierte. In der Heimat sind beide noch oft, schließlich wohnt die Familie nach wie vor hier. Und Peters’ beste Freundin Evelina Mamajeva (27), Hannovers erfolgreichste (Fitness-)Influencerin mit mehr als einer halbe Millionen Followern.

Behrens ist der Heimat treu geblieben, sie lebt seit ihrer Kindheit in Wunstorf. Genau wie Peters hatte sie mit „Workout – Muskeln, Schweiß und Liebe“ nicht ihre erste TV-Erfahrung, beide drehten bereits für RTL-Mittagsformate wie „Auf Streife“.

Nicht die erste TV-Erfahrung

Peters war in der elften Klasse im Auslandsjahr in Kanada, „danach war ich auf dem Schauspieltrip. Dann hat es sich aber mit Abi und Studium verlaufen.“ Und durch ihre Influencer-Karriere, mittlerweile hat sie rund 180.000 Follower. Aber: „Wenn heute ein großes Angebot kommen würde, würde ich sofort zusagen, es macht einfach Spaß.“

Die Dreharbeiten: Miriam Behrens vor der Kamera. Quelle: privat

Behrens ist neben ihrem Vollzeitjob bei einer hannoverschen Versicherung (Instagram macht sie mit 22.000 Followern nebenbei) immer am Ball geblieben, drehte unter anderem für „Shopping Queen“ und „Mieten, Kaufen, Wohnen“ auf Vox. Aktuell lässt sie sich beim Terrassenbau mit René Oliver vom RTL-Magazin „Punkt 12“ filmen und war Kandidatin der TVnow-Datingshow „Paradise Hotel“. Danach war sie zwei Jahre mit dem Kandidat Miguel Mulero (23) liiert.

Die Dreharbeiten in Mexiko waren vergleichsweise sonnig und lang wie bei „Workout“. Aber: „Auf Fuerteventura war es noch einen Tick geiler. Die beste Zeit meines Lebens.“ Die 25-Jährige braucht Sport und Herausforderungen, um glücklich zu sein („Ich könnte alles spielen – außer ein Spiel zu verlieren“) – davon gab es bei „Workout“ genug. Und auch Peters’ Fazit lautet: „Ich würde es immer wieder machen.“

Am 16. August um 14.55 Uhr geht es los: Zwei Wochen lang läuft montags bis freitags immer um die selbe Zeit die dritte Staffel von „Workout– Muskeln, Schweiß und Liebe“. Der letzte Termin ist am 27. August.

Von Josina Kelz