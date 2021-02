Hannover

Natürlich sollte in jedem Sonntagsfrühstück eine große Portion Liebe stecken – doch am 14. Februar geben wir uns besondere Mühe. Für die NP-Serie „Kochen mit Hannovers Profis“ hat Jörg Lange vom Hotel Lindenkrug vier Rezepte mit Herz entwickelt: Over-Night-Oats mit geriebenem Apfel und Crunch-Topping, Eggs Benedikt, watteweiche Zimtschnecken und der Klassiker Irish Coffee, der zu den eisigen Temperaturen draußen passt.

Der Kuschelfaktor am Valentinstag 2021 ist hoch – das Candle-Light-Dinner im Restaurant ist ja nicht möglich. NP-Koch Jörg Lange empfiehlt, die Rezepte mit Liebe zuzubereiten: „Genießen Sie die Zeit auch unter diesen besonderen Umständen.“

Over-Night-Oats mit Crunch-Topping

Over-Night-Oats mit Crunch-Topping. Quelle: Christian Behrens

Dieses Frühstück besteht aus „Over-Night-Oats“ mit knusprigem Valentins-Topping, Sauerkirschen und Joghurt. Dazu werden über Nacht acht Esslöffel Haferflocken in der Milch eingeweicht. Am nächsten Tag die vier Äpfel inklusive Schale und Kerngehäuse hineinreiben. Das Ganze wird mit dem Honig gesüßt.

Die restlichen Haferflocken röste ich in einer Teflonpfanne und gebe den Puderzucker hinzu. So werden sie karamellisiert. Achten Sie darauf, dass sie beständig rühren, damit die Haferflocken schön von der bräunenden Zuckerkruste umschlossen werden.

Zum Erkalten streue ich die leckeren Flocken auf ein Backpapier. Dann kann ich die gehobelten Mandeln auch noch in der Pfanne rösten, so erhalten Sie viel mehr Geschmack. Falls Sie keine Mandeln im Haus haben, probieren Sie vielleicht andere Nüsse oder Kerne. Auf jeden Fall sollte etwas gehackte oder gehobelte Schokolade nicht fehlen, und schon ist ihr crunchiges Topping zum Valentinstag fertig. Wer mag, kann noch mit Granatapfelkernen dekorieren.

Für die Kirschen gebe ich Dreiviertel des Saftes aus dem Glas in einen kleinen Topf zum Aufkochen. Das andere Viertel schütte ich in ein Glas und verrühre den kalten Saft mit einem Esslöffel Speisestärke. Dann gebe ich diese Flüssigkeit zum heißen Saft im Topf. Dabei weiter köcheln und kräftig rühren, bis eine sämige Bindung entstanden ist. Abschließend kommen die Schattenmorellen mit in die heiße Sauce, nach Geschmack fügen Sie noch einen Esslöffel Zucker hinzu. Tipp: Die Kirschen können Sie auch am Vortag zubereiten. Alle Komponenten am Sonntagmorgen auf einem Teller oder in Gläschen hübsch anrichten.

Zutaten für 4 Portionen 12 Esslöffel Haferflocken ¼ Liter Milch 4 Äpfel 4-6 Esslöffel Honig 4 Esslöffel Puderzucker 4 Esslöffel gehobelte Mandeln ½ Tafel Schokolade evtl. Granatapfelkerne 400 Gramm griechischen Joghurt 1 Glas Sauerkirschen 1 Esslöffel Stärkemehl

Eggs Benedikt mit Avocado

Eggs Benedikt mit Avocado. Quelle: Christian Behrens

Mit ein bisschen Geschick bereiten wir dieses tolle Sonntagsfrühstück zu. Dafür setze ich einen Topf mit zwei bis drei Litern Wasser auf, salze dieses und gebe etwas Essig hinein. In diesem Wasser kann ich später die Eier pochieren, aber zuerst nutze ich es für ein Wasserbad, um die Hollandaise aufzuschlagen. Ich gebe zwei Eigelbe in eine Schüssel, dazu den Saft einer halben Limette und vier Esslöffel Wasser. Jetzt wird diese Eigelb-Masse mit dem Schneebesen im Wasserbad locker aufgeschlagen. Nun die flüssige Butter in einem dünnen Strahl hinzugeben, Ich würze mit Pfeffer, einer Prise Zucker, Salz und etwas Estragon. Die fertige Sauce lasse ich am Herdrand warm stehen.

Das Pochieren der Eier geht so: Ich schlage ein Ei in einer kleinen Tasse auf, rühre das siedende Wasser im Topf mit einem Löffel, so dass sich ein kleiner Strudel bildet – und lasse das Ei aus der Tasse in das Zentrum dieses Wirbels gleiten. Bei abgeschalteter Hitze kann das Ei jetzt vier Minuten ziehen, bis es wachsweich ist und im Dotter noch leicht flüssig. Nach und nach pochiere ich so alle Eier.

Die Zwischenzeit nutze ich, um die Teller vorzubereiten, die Brötchenunterteile mit dem Joghurt zu bestreichen, diesen herzhaft mit Salz und Pfeffer zu würzen, die geschälten und in Scheiben geschnittenen Avocados aufzulegen, geschnittene, getrocknete Tomaten hinzuzugeben und die Tellerränder mit Ketchup und Mayo zu dekorieren. Zum Schluss kommen die Eier hinzu und kurz vor dem Servieren ein schöner Löffel von der Hollandaise.

Zutaten für 4 Portionen 4 Bio-Eier zum Pochieren Salz 1 Esslöffel Essig Für die Hollandaise: 2 Eigelbe 150 Gramm flüssige Butter Saft einer halben Limette Pfeffer, Zucker, Salz, Estragon Zum Anrichten: 2 Avocado Saft von der anderen Limettenhälfte ein paar getrocknete Tomaten 4 fluffige Weizenbrötchen oder Toasties 4 Esslöffel Sahnejoghurt (10 Prozent Fett) Ketchup, Mayo

Watteweiche Zimtschnecken

Watteweiche Zimtschnecken. Quelle: Christian Behrens

Der Hefeteig gelingt sehr einfach, wenn alle Zutaten etwas Temperatur haben. Die Milch vermenge ich lauwarm mit der frischen Hefe, dem Mehl, dem Zucker, dem Ei, dem Salz und der weichen Butter. Ich lasse zuerst alles in der Küchenmaschine auf kleinster Stufe kneten, dann ein bisschen schneller, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Das darf fünf bis zehn Minuten dauern.

Auf einer bemehlten Fläche forme ich den Teig zu einer glatten Kugel und lasse ihn abgedeckt eine gute Dreiviertelstunde ruhen. Ich rolle ihn dann möglichst quadratisch aus, bestreiche ihn mit der weichen Butter und lasse dabei einen Rand frei. Nun kommt eine Mischung aus Zimt und Zucker auf die Butter. Der freie Streifen wird mit etwas Wasser befeuchtet, dann klebt das Ende der Rolle besser.

Das Aufrollen ist eine lockere Übung, das Zerteilen der Rolle in Schnecken ist schon schwieriger. Mein Trick: Ich nehme etwas Zahnseide, lege sie quer unter die Rolle und außen herum, überkreuze sie oben und ziehe die Schlinge dann zusammen, um zwei Zentimeter dicke Schnecken abzuschneiden. Besser und gleichmäßiger werden sie es mit einem Messer nie hinbekommen.

Bei mir entstehen neun Schnecken, die ich in ein gefettetes Backblech setze, um sie noch einmal eine Dreiviertelstunde aufgehen zu lassen. Dabei können Sie die Teiglinge mit einem feuchten Tuch abdecken, damit sie nicht austrocknen.

Vor dem Backen bestreiche ich sie ganz vorsichtig mit einem verquirlten Eigelb, dem ich einen Esslöffel Wasser zugebe. Dann kommen Sie bei 160 Grad (Umluft) für 25 bis 30 Minuten in den Ofen. Ist die Hälfte der Garzeit erreicht, übergieße ich die Schnecken mit der flüssigen Sahne. Sind sie fertig, bestreue ich sie kräftig mit Puderzucker.

Zutaten für 9-10 Schnecken Für den Hefeteig: 400 Gramm Weizenmehl 1 Würfel Hefe 200 Milliliter zimmerwarme Milch 50 Gramm Zucker 1 Bio-Ei ½ Teelöffel Salz 30 Gramm weiche Butter Für die Füllung: 60 Gramm weiche Butter 80 Gramm Zucker 1 Esslöffel Zimt Zum Fertigstellen: 1 Eigelb 1 Esslöffel Wasser 125 Milliliter Sahne Puderzucker

Irish Coffee

Irish Coffee. Quelle: Christian Behrens

Früher wurde dieser Klassiker mit großem Aufwand zubereitet. Wir können das auch ohne spezielle Hilfsmittel in der Küche machen. Dazu koche ich den Kaffee und stelle in der Zwischenzeit eine kleine Teflonpfanne auf den Herd. In ihr lasse ich den Zucker schmelzen und leicht karamellisieren. Ist dieser Punkt erreicht, stelle ich das Feuer ab und gieße den Whiskey hinzu (Achtung: Er soll sich nicht entzünden). Der Whiskey lässt den Zucker erst einmal erstarren. Gebe ich nun den heißen Kaffee hinzu, wird er sich wieder lösen.

So kann ich die Flüssigkeit in das bereitstehende Glas füllen und die Sahne, die ich mit etwas Vanillezucker angeschlagen habe, über einen Löffelrücken langsam in das Glas gießen. Diese Technik führt dazu, dass sie sich nicht mit dem Kaffee mischt. Der heiße Kaffee wird nun durch die kühle Sahne getrunken.

Zutaten für ein Glas 4 Esslöffel Zucker 4 Esslöffel Whiskey 1 Tasse kräftigen Kaffee ½ Tasse leicht angeschlagene, kühle Sahne 1 Teelöffel Vanillezucker

