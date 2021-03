Hannover

Kinderaugen leuchten, wenn die Eltern Pfannkuchen oder Waffeln backen. NP-Koch Ronny Spaniel vom Lister Restaurant „La Rock“ (in der Corona-Zeit gbit es an den Wochenenden regelmäßig To-go-Menüs“) lässt mit diesen Rezepten auch das Herz von Erwachsenen höher schlagen – er kombiniert die Küchenklassiker mit süßen Zutaten wie Ananas oder Kirschen, stellt aber auch pikante Variationen vor.

Damit der Teig nicht im vorgeheizten Waffeleisen kleben bleibt: „Mit einem Backpinsel etwas neutrales Speiseöl oder Butter in den Rillen verteilen“, rät Spaniel. Außerdem immer die gleiche Menge Teig ins Eisen geben, damit nichts überquillt. „Und fertige Waffeln nicht übereinander lagern – sie werden sonst pappig.“

Waffeln mit heißen Kirschen

Butter, Zucker und den Vanillezucker verrühren. Für die Schlagsahne an dieser Stelle eine Prise Vanillezucker aufheben. Nun die Eier nach und nach unter Rühren hinzugeben. Salz, Mehl, Mandelmehl und Backpulver vermischen und ebenfalls unterrühren. Zuletzt die Milch hinzugeben und gut unterrühren.

Die Kirschen auftauen lassen und den Saft in einem Gefäß auffangen. Dieser wird gleich noch benötigt.

Wasser in eine Pfanne geben und den Zucker hinzufügen. Dieser wird so lang eingekocht, bis er gleichmäßig braun wird. Wichtig ist hier, dass der Karamell nicht gerührt wird. Sobald die Zu- ckermasse die gewünschte Farbe und Dicke erreicht hat, geben wir die Hälfte des Kirschsaftes und im Anschluss die Kirschen hinzu. Zehn bis 15 Minuten köcheln lassen, bis es eindickt.

Schlagsahne und eine Prise Vanillezucker in eine Rührschüssel geben. Anschließend mit dem Handrührgerät die Sahne steif schlagen. Die Waffeln im Waffeleisen backen, auf einen Teller geben und die heißen Kirschen mit einem Löffel über die Waffel geben. Schlagsahne auf die Kirschen platzieren.

Zutaten für vier Personen 125 Gramm weiche Butter 100 Gramm Zucker 1 Packung Vanillezucker 3 Eier 100 Gramm Mehl 150 Gramm Mandelmehl 1 Prise Salz 1 Teelöffel Backpulver 200 Milliliter Milch 400 Gramm Kirschen (Tiefkühlware) 100 Milliliter Wasser 100 Gramm Zucker 250 Milliliter Schlagsahne 1 Prise Vanillezucker

Mediterrane Waffeln

Butter und Salz miteinander verrühren. Nun die Eier nach und nach unter Rühren hinzugeben. Salz, Mehl und Backpulver vermischen und ebenfalls unterrühren. Zuletzt die Milch unterrühren. Danach den dickflüssigen Teig Stück für Stück im Waffeleisen backen.

Für die Vinaigrette Balsamico-Essig, Salz und Zucker in eine Schüssel geben und verrühren. Langsam das Öl in die Vinaigrette träufeln und weiterschlagen, sodass eine Emulsion entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, Tomaten und Rucola damit marinieren. Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne goldbraun rösten.

Drei Waffelstücke auf einen Teller geben, Tomaten und Rukola darauf verteilen. Auf das Tomatenbett legen wir die Mozzarella-Kugel. Die restlichen Waffelstücke lehnen wir an den Mozzarella. Alles mit gerösteten Pinienkernen bestreuen.

Zutaten für vier Portionen 100 Gramm Butter 4 Eier 250 Gramm Mehl 2 Teelöffel Backpulver 125 Milliliter Milch Für den Belag: ½ Bund Petersilie 1 Kugel Burrata oder Büffelmozzarella 250 Gramm Kirschtomaten 150 Gramm Rucola 20 Milliliter Balsamico Essig 30 Milliliter Speiseöl 1 Teelöffel Zucker Pfeffer und Salz zum würzen 50 Gramm Pinienkerne

Pfannkuchen mit heißer Ananas

Ei mit Milch, Zucker, Salz, Mehl und Mineralwasser zu einem glatten Teig rühren. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser hinzugeben, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Den Teig portionsweise mit einer Kelle in eine vorgeheizte Pfanne mit etwas Speiseöl geben und bei mittlerer Hitze goldbraun ausbacken. Beiseite stellen und warmhalten.

Ananas mit einem scharfen Messer schälen und in Scheiben, dann in Spalten schneiden. In einer Pfanne bei mittlerer Hitze in Butter von allen Seiten braten, bis sie an den Rändern leicht braun wird. Gerne kann auch etwas Zucker hinzugegeben werden, damit die Ananas schön karamellisiert.

Für die Crème Frischkäse (am besten Doppelrahmstufe) mit Sahne, Zucker und je einer Prise Salz und Vanillezucker in eine Schüssel geben. Die Bio-Zitrone waschen, trocken tupfen und etwas Abrieb in die Schüssel geben. Das ganze zu einer homogenen Masse verrühren, in einen Spritzbeutel füllen.

Die fertigen Pfannkuchen zusammenrollen, je einen auf einem Teller platzieren. Die gebratenen Ananas-Spalten auf dem Pfannkuchen platzieren. Kleckse der Frischkäsecreme auf den Teller setzen, darauf die getrockneten Walderdbeeren verteilen.

Zutaten für vier Portionen 1 Ei 1 Prise Zucker 1 Prise Salz 200 Gramm Mehl 150 Milliliter Milch 60 Milliliter Mineralwasser etwas Speiseöl 1 Ananas Butter zum Ausbacken etwas Zucker 250 Frischkäsecreme 50 Milliliter Sahne 80 Gramm Zucker 1 Bio-Zitrone Prise Vanillezucker Walderdbeeren, getrocknet

Pikante Pfannkuchen-Röllchen

Eier mit Milch, Zucker, Salz, Mehl und Mineralwasser zu einem glatten Teig rühren. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser hinzugeben, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Den Teig anschließend portionsweise mit einer Kelle in eine vorgeheizte Pfanne geben und bei mittlerer Hitze goldbraun ausbacken.

Schnittlauch mit 300 Milliliter Rapsöl und etwas Salz und Pfeffer zusammen in einen Mixer geben und fein pürieren. Anschließen durch ein Küchentuch filtrieren.

Creme Fraîche in eine Schüssel geben und mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und etwa 20 Gramm des Schnittlauchöls verfeinern. Dann alles zu einer homogenen Masse verrühren.

Den fertig gebackenen Pfannkuchen auf ein Brett legen. Mit der vorbereiteten Crème bestreichen und den in Scheiben geschnittenen Lachs darauf verteilen. Den Pfannkuchen zusammenrollen und in etwa zwei Zentimeter dicke Röllchen schneiden.

Die Röllchen auf einem Teller verteilen und mit zerhackten Pistazien bestreuen. Das restliche Schnittlauchöl in schönen Linien zwischen den Röllchen verteilen.

Zutaten für vier Portionen 1 Ei Prise Zucker Prise Salz 200 Gramm Mehl 150 Milliliter Milch 60 Milliliter Mineralwasser 200 Gramm Räucherlachs 200 Gramm Crème Fraîche 300 Milliliter Rapsöl 50 Gramm Pistazien, gehackt 5 Milliliter Zitronensaft ½ Bund Schnittlauch Salz, Pfeffer

