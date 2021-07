Hannover

Beeren schmecken uns als Dessert und als Kuchenbelag – sind aber auch tolle Begleiter für Fleisch, Fisch und pikante Crêpes. Oliver Hodemacher vom Mövenpick am Kröpcke zeigt in vier Rezepten, was man mit Heidelbeeren, Erdbeeren oder Johannisbeeren zaubern kann.

Der Küchenchef des Lokals am Kröpcke rät zu Mut am Herd: „Beeren müssen nicht immer süß verarbeitet werden, etwas Feuer steht ihnen durchaus.“ Wer Geschmacksrichtungen kombiniere, „ wird kulinarische Überraschungen erleben“.

Süßer Klassiker: Beerentrifle

Sahnequark, Magerquark, Ahornsirup, fein abgeriebene Bio-Limettenschale und einen Esslöffel des Limettensaftes mit den Quirlen des Handrührers etwa fünf Minuten cremig rühren.

Himbeeren und Heidelbeeren verlesen, Erdbeeren waschen, putzen und vierteln. Beeren vorsichtig mischen. Ein Viertel der Früchte mit einem Esslöffel Limettensaft, zwei Löffeln Orangensaft und Puderzucker fein pürieren, anschließend mit den restlichen Beeren mischen.

Beerentrifle. Quelle: Ilona Hottmann

Löffelbiskuits halbieren, in 150 Milliliter Orangensaft wenden, damit sie etwas weicher werden. Dann mit der Quarkcreme und den Beeren in mehreren Lagen in eine große Schüssel schichten. Unbedingt mit einer Beerenschicht enden. Danach zwei Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. Wer vier passende Gläser oder Dessertschalen zur Verfügung hat, kann einzelne Portionen anrichten und kaltstellen.

Zutaten für vier Portionen 400 Gramm Sahnequark 400 Gramm Magerquark 6 Esslöffel Ahornsirup 1 Teelöffel Bio-Limettenschale (fein abgerieben) 2 Esslöffel Limettensaft 200 Gramm Himbeeren 200 Gramm Heidelbeeren 250 Gramm Erdbeeren 2 Esslöffel Orangensaft 2 Esslöffel Puderzucker 200 Gramm Löffelbiskuits 150 Milliliter Orangensaft

Gegrilltes Steak am Spieß mit Erdbeer-Rucola-Salat

Für den Salat Rucola verlesen, waschen und trocken schleudern. Thai-Basilikumblätter und Dillspitzen von den Stielen zupfen. Erdbeeren verlesen, putzen und in feine Scheiben schneiden. Rauke, Thai-Basilikum, Dill und Erdbeeren vorsichtig in einer Schüssel mischen und abgedeckt kalt stellen. Essig, Chili und Öl gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und in einer Schale beiseite stellen.

Gegrilltes Steak am Spieß mit Erdbeer-Rucola-Salat. Quelle: Ilona Hottmann

Steaks vom Picanha-Kalbstafelspitz gut salzen und pfeffern. Bei mittlerer bis starker Hitze auf dem Grill oder in der Grillpfanne vier Minuten pro Seite braten. Auf dem Outdoorgrill vorher das Steak auf einen Schaschlikspieß auffädeln – das erleichtert das Wenden.

Die fertigen Steaks in Alufolie wickeln und etwa eine Minute ruhen lassen. Salat aus dem Kühlschrank nehmen, mit dem Dressing mischen und auf Tellern anrichten. Steak-Spieße aus der Folie nehmen und. Auf dem Salat anrichten und mit dem ausgetretenen Fleischsaft beträufeln.

Zutaten für vier Portionen 8 Steaks à 90 Gramm vom Picanha-Kalbstafelspitz 100 Gramm Rukola 30 Gramm Thai-Basilikum (Asia-Laden oder Wochenmarkt) 6 Stiele Dill 250 Gramm Erdbeeren 3 Esslöffel Rotweinessig 2 Teelöffel Chiliflocken 5 Esslöffel Olivenöl Salz Pfeffer

Gebackene Calamari mit Zwei Beeren-Dips

Für das Heidelbeer-Zwiebelkompott die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Anschließend die Zwiebeln in Olivenöl andünsten. Zucker, Rosmarin, etwas Salz, Pfeffer, Rotwein und Gemüsebrühe zugeben. Im Topf offen bei mittlerer Hitze etwa zehn Minuten köcheln lassen. Heidelbeeren zugeben und weitere zwei Minuten weiterköcheln. Eventuell nachwürzen und die Marmelade abkühlen lassen.

Gebackene Calamari mit Zwei Beeren-Dips. Quelle: Ilona Hottmann

Für den Tomaten- Erdbeer-Dip die Peperoni waschen, entkernen und fein hacken. Erdbeeren waschen, die Strünke entfernen, dann vierteln. Tomaten waschen, Strünke entfernen, vierteln und entkernen, das Fleisch fein würfeln. Alles mit Erdbeermarmelade, durchgepresster Knoblauchzehe und etwas Salz verrühren.

Calamari-Ringe nach Packungsanweisung zubereiten. Mit den beiden fruchtigen Dips servieren.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Calamari (in Ringen, tiefgekühlt) Für das Zwiebelkompott: 300 Gramm Zwiebeln 2 Esslöffel Olivenöl 2 Esslöffel Zucker 1 Esslöffel Rosmarinnadeln (gehackt) Salz Pfeffer 100 Milliliter Rotwein 100 Milliliter Gemüsebrühe 100 Gramm Heidelbeeren oder Brombeeren Für den Tomaten-Dip: 1 rote Peperoni 300 Gramm Tomaten 300 Gramm Erdbeeren 1 Zwiebel 3 Esslöffel Erdbeermarmelade 1 Knoblauchzehe, durchgepresst Salz

Ricotta-Nuss-Crêpes mit Pfifferlingen und Johannisbeeren

Die Hälfte der Butter bei mittlerer Hitze in fünf bis acht Minuten goldbraun zerlassen, beiseite stellen und zehn Minuten abkühlen lassen.Lauwarme Butter, Mehl, Milch, Ei und etwas Salz zu einem glatten Crêpe-Teig verrühren. 30 Minuten quellen lassen.

Ricotta-Nuss-Crêpes mit Pfifferlingen und Johannisbeeren. Quelle: Ilona Hottmann

Die Johannisbeeren von den Rispen streifen und mit Crema di Balsamico mischen. Walnüsse und Haselnüsse auf einem Backblech im heißen Backofen hellbraun rösten. Abkühlen lassen und im Blitzhacker fein hacken. Die Pfifferlinge putzen. Die Hälfte der Pilze in zwei Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne kräftig andünsten und mit Salz würzen.

Ricotta, 50 Gramm Parmesan, Nüsse, zwei Esslöffel Olivenöl, die gedünstete Hälfte der Pfifferlinge, einen Esslöffel gehackte Thymianblättchen mit Salz und Pfeffer mischen. In einer beschichteten Pfanne aus dem Crêpe-Teig ohne Fett nacheinander zwölf Crêpes backen. Jeden Crêpe mit der Ricotta-Pfifferling-Mischung bestreichen, zu einem Dreieck falten, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und mit restlichem Parmesan bestreuen.

Zutaten für vier Portionen 50 Gramm Butter 100 Gramm Mehl 250 Milliliter Vollmilch 1 Ei Salz 75 Gramm Johannisbeeren 3 Esslöffel Crema di Balsamico 50 Gramm Walnusskerne 50 Gramm Haselnusskerne 700 Gramm Pfifferlinge 9 Esslöffel Olivenöl 250 Gramm Ricotta 70 Gramm Parmesan 2 Esslöffel Thymianblättchen Pfeffer

Crêpes im vorgeheizten Ofen auf der zweiten Schiene von unten bei 220 Grad (Umluft nicht empfehlenswert) acht bis zehn Minuten backen. Die restlichen Pfifferlinge in einer großen Pfanne im restlichen Öl bei starker Hitze in drei bis vier Minuten goldbraun braten. Restliche Butter und restliche Thymianblättchen dazugeben, leicht mit Salz würzen und durchschwenken. Am Schluss Crêpes mit Pilzen anrichten und die Johannisbeeren darauf verteilen.

