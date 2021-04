Hannover

Eine Köstlichkeit aus dem Wald: In der Eilenriede (aber auch auf den Wochenmärkten) duftet der Bärlauch nach Knoblauch. Seinen herrlich scharfen Geschmack nutzt Oliver Hodemacher, Küchenchef im Mövenpick am Kröpcke, für Püree, Pesto, Pfannkuchen und deftige Rösti.

„Frischen Bärlauch gibt es Anfang März bis Mitte Mai in der Frischeabteilung von Su­permärkten“, sagt NP-Koch Hodemacher. Und warnt: „Wer im Wald sammelt, muss vorsichtig sein: Man kann Bärlauch leicht mit giftigen Maiglöckchen, Herbstzeitlosen oder Aronstab verwechseln.“

Deftige Bärlauch-Rösti mit Schinken

Bärlauch-Rösti. Quelle: Christian Behrens

Die Kartoffeln schälen und auf einer groben Reibe reiben. Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Auch den Schinken (oder die Jagdwurst) in Würfel scheiben. Den Schinken vorher leicht anbraten. Den Bärlauch waschen und grob hacken.

Alles in eine Schüssel geben und vermischen. Dann die zwei Eier dazugeben und die Masse mit dem Mehl abbinden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Wer mag, kann auch etwas Muskat oder Kümmel dazu geben.

In eine Pfanne etwas Öl geben und kleine Häufchen der Masse in dem heißen Öl verteilen. Die Rösti nacheinander von beiden Seiten goldbraun anbraten. Wer möchte, kann sie mit einem Klecks Ketchup oder Bärlauch-Pesto aus dem Glas servieren.

Zutaten für vier Portionen 700 Gramm Kartoffeln 2 Eier 1,5 Handvoll frischer Bärlauch 280 Gramm Schinken (alternativ Jagdwurst) 1,5 große Zwiebeln 2 Prisen Salz 2 Prisen Pfeffer 3 Esslöffel Mehl Öl zum Braten Muskat und Kümmel nach Geschmack Ketchup oder Bärlauchpesto (bei Bedarf)

Bärlauch-Nudeln

Bärlauch-Nudeln. Quelle: Christian Behrens

Zuerst die Nudeln in einem Topf mit reichlich Salzwasser nach Packungsangabe bissfest kochen, dann durch ein Sieb abgießen.

In der Zwischenzeit Knoblauch und Schalotten schälen und fein hacken. Bärlauch waschen, trocken schütteln und ebenfalls fein schneiden. Danach Knoblauch und Schalotten in etwas Öl andünsten und mit Wein und Sahne ablöschen. Nun den fein gehackten Bärlauch dazu geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss die Sauce mit den Nudeln gut vermengen und heiß servieren.

Übrigens: Den intensivsten Geschmack haben junge Blätter. Diese sollte man aber nur ganz kurz in der Sauce mitkochen, da sie sonst zu viel Aroma abgeben.

Frischer Bärlauch hält sich im Kühlschrank rund zwei Tage. Zum Trocknen eignet er sich nicht, da er dabei fast sein ganzes Aroma verliert. Jedoch kann man grob gehackte Bärlauchblätter für rund zehn Monate einfrieren.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Nudeln 4 Esslöffel Olivenöl 100 Milliliter Weißwein 1 Becher Sahne 4 Schalotten 400 Gramm Bärlauch 3 Knoblauchzehen 1 Prise Pfeffer 1 Prise Salz

Bärlauch-Pfannkuchen

Bärlauch-Pfannkuchen. Quelle: Christian Behrens

Die Bärlauchstiele zur Hälfte abschneiden. Blätter waschen und trocken schleudern. 60 Gramm Bärlauchblätter grob schneiden und mit Eiern, Milch, Mehl und einer kräftigen Prise Salz pürieren. Den Teig 30 Minuten quellen lassen.

Einen Teelöffel Öl in einer beschichteten Pfanne (24 Zentimeter Durchmesser) erhitzen. Teig durchrühren. Einen Esslöffel Haselnussblättchen in die Pfanne streuen. Ein Viertel des Pfannkuchenteigs in der Pfanne verlaufen lassen und den Teig sofort mit einigen der restlichen Bärlauchblättern belegen.

Pfannkuchen goldbraun backen. Mit Hilfe eines flachen Topfdeckels wenden und die andere Seite ebenso backen. Pfannkuchen aus der Pfanne auf einen flachen Teller gleiten lassen. Mit einem weiteren flachen Teller abgedeckt im vorgeheizten Ofen bei 80 Grad auf dem Rost in der Ofenmitte warm stellen (Umluft ist dabei nicht empfehlenswert).

Aus dem restlichen Teig, Haselnussblättchen und Bärlauch drei weitere Pfannkuchen backen und warm stellen. Schmand glatt rühren, die gehackten getrockneten Tomaten untermischen. Zu den Pfannkuchen reichen. Tipp: Dazu passt ein grüner Salat.

Zutaten für vier Portionen 1 Bund Bärlauch (etwa 100 Gramm) 3 Eier 220 Milliliter Milch 180 Gramm Dinkelmehl (Type 630) Salz 4 Teelöffel Öl 4 Esslöffel Haselnussblättchen 120 Gramm Schmand 30 Gramm Tomaten (getrocknet, in Streifen, in Öl)

Bärlauch-Kartoffel-Püree

Bärlauch-Kartoffel-Püree. Quelle: Christian Behrens

Die Kartoffeln schälen, waschen und in kochendem Salzwasser 20 Minuten garen.

Lange Stiele vom Bärlauch abknipsen, Blätter waschen und trocken schleudern. Blätter grob schneiden und mit der Milch in ein hohes Gefäß geben. Bärlauch und Milch mit dem Schneidstab pürieren.

Kartoffeln abgießen und auf der ausgeschalteten Herdplatte kurz ausdampfen lassen. Kartoffeln mit den Quirlen des Handrührers oder einem Kartoffelstampfer zerdrücken. Butter und Bärlauchmilch unterarbeiten und das Püree nach Geschmack salzen.

Wer keinen frischen Bärlauch parat hat, kann das Püree auch mit drei bis vier Esslöffel Bärlauch-Pesto aus dem Glas anmischen.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Kartoffeln Salz 40 Gramm Bärlauch 125 Milliliter Milch 20 Gramm Butter

