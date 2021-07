Hannover

Knut Diers ist ein vorbildlicher Kunde. „Er ist immer pünktlich nach drei Monaten da“, lobt Anke Pauli den 61-Jährigen, der in der Artothek nach neuen Entdeckungen sucht. Erster Stock, ein weiß getünchtes Hinterhaus an der Lister Voßstraße, an den Wänden hängen Bilder und Objekte an Galerie-Schienen, in großen Ständern kann man großformatige Gemälde durchstöbern. Ein Museum ist das nicht, ein Ort für Kunst sehr wohl.

„Ich habe die Mitgliedsnummer 65“, erzählt Diers stolz, schon kurz nach der Eröffnung der Artothek sei er zu den Fördermitgliedern gestoßen, die mindestens 32 Euro im Jahr Beitrag zahlen. „Ich finde es charmant, dass man die Kunst immer wieder tauschen kann. So baut man neue Emotionen auf.“ Er gibt zu: „Ich habe Lieblinge unter den Malern, freue mich aber auch über frische Anregungen.“

In der Artothek kann man vieles ausprobieren

Worauf hat er heute Lust? „Mal was Neues“, fordert der Stammkunde und lässt sich ein kleinformatiges Werk der Akademie-Absolventin Sophia Schomberg transportsicher einwickeln. Ein kleines Siegertreppchen ist auf ein Blatt Papier gezeichnet, Musik steht auf Platz eins, in Druckschrift hat die Künstlerin darauf festgehalten, warum das so ist: „Musik ist die höchste der Künste, weil sie immateriell ist. Hat Marina Abramovic in der arte-Doku gesagt.“ Aha.

Kann man ausleihen: „Musik“ von Sophia Schomberg ist 15 mal 21 Zentimeter groß. Quelle: Artothek

Knut Diers will dieses Statement in seinen vier Wänden auf sich wirken lassen. Das ist ganz im Sinne von Anke Pauli und der Artothek. „Es geht darum, etwas auszuprobieren, etwas zu wagen.“ Zwölf Wochen darf man jedes Werk behalten, dann wandert es zurück in den Fundus – und wie in einer Bibliothek darf man anschließend etwas Anderes auswählen.

Jedes Bild verändert die eigene Wohnung

„Drei Monate sind eine kurze intensive Zeit“, findet Pauli. „Das Werk zieht bei einem zu Hause ein – das ist ein anderes Gefühl, als im Museum daran vorbeizugehen.“ Die Wohnung verändere sich dadurch. Manche Bilder kommen schon nach wenigen Tagen zurück, weil sie als „zu laut“ empfunden werden. Zu anderen entwickeln sich tiefe Beziehungen. Im zweiten Corona-Lockdown habe ein Paar ein blaues Bild mit Tür-Motiv für 450 Euro gekauft, weil es für sie mit den Erlebnissen dieser Zeit untrennbar verwoben war. „Ich war gerührt, als ich den Brief gelesen habe“, erzählt Pauli.

Emotionen. Sie stecken in allen Werken, die etwa zur Hälfte von Künstlern aus Hannover stammen, die zum Großteil eine akademische Ausbildung haben. Die andere Hälfte zählt zur „Outsider Art“ oder „Art Brut“, es sind Werke, die von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung geschaffen wurden. Woran erkennt man den Unterschied? „Gar nicht“, sagt Anke Pauli mit einem feinen Lächeln. „Die Bilder können harmonisch nebeneinander hängen.“ Und der Hintergedanke: „So kann man Barrieren einreißen, neue Offenheit schaffen.“

Gemeinsame Arbeit: Jedes Triptychon wurde von psychisch beeinträchtigten und gesunden Künstlerinnen und Künstlern gestaltet. Quelle: Frank Wilde

Im Obergeschoss der Artothek hängen die Beweise: Jedes Triptychon der aktuellen Ausstellung ist aus der Zusammenarbeit entstanden. Ein Mensch mit psychischer Beeinträchtigung gestaltet das erste Bild, ein Profi den Mittelteil, das Schlussstück wieder der „Outsider“. Die Ergebnisse sind stimmig, die Übergänge fließend.

Info Die Artothek ist ein gemeinnütziger Verein, der allen Menschen den Zugang zu originalen Kunstwerken verschaffen will. Weiteres Ziel ist die Förderung von Kunst und Kultur in Hannover. Derzeit hat der Verein etwa 250 Mitglieder. Für (mindestens) 32 Euro Jahresbeitrag kann man im Drei-Monats-Rhythmus ein Werk ausleihen. Wer sich in ein Bild verliebt, kann die Leihe verlängern – oder das Werk kaufen. Es stehen stets etwa 70 Werke zur Auswahl, der Bestand wird alle drei Monate verändert. Man kann Bilder vorab online zwei Wochen lang reservieren. Vor Ort wird das Bild transportsicher in Luftpolsterfolie verpackt, die Schutzhülle muss auch für den Rückweg verwendet werden. An die pünktliche Rückgabe wird man per Mail erinnert. Alle Werke sind für die Transportwege versichert, bei Unfällen zuhause kommt die private Haftpflicht zum Zuge. Die Vereinsmitglieder verpflichten sich zur Sorgfalt. Auch Unternehmen können (zu höheren Tarifen) Pakete mit Kunst buchen. Unter dem Namen „Artophil“ gibt es in der Voßstraße (jenseits der Pandemie) regelmäßig Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen oder Vorträge. Der „Artomat“ ist ein Zigarettenautomat, aus dem man für fünf Euro Miniatur-Kunst in der Schachtel ziehen kann, er steht in der VHS (Burgstraße 14). Die Artothek (Voßstraße 11a) ist sonnabends von elf bis 13 Uhr und am ersten Dienstag im Monat von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet. Alle Infos unter Telefon 0511/99903408 und im Netz unter www.artothek-hannover.de

„Malerkünstler“ nennt sich beispielsweise Robert Picker (84), vier seiner Werke (Bildnisse der Direktoren und von Bernhard Sprengel) hängen im Sprengel Museum, er selbst lebt seit 60 Jahren im Klinikum Wahrendorff. „Ein fröhlicher Mann, der Mundharmonika spielt, in Ilten Teil der Dorfgemeinschaft ist“, beschreibt Pauli den Senior, der gerne plakativ und mit kräftigen Pinselstrich arbeitet, seine Werke immer mit Großbuchstaben signiert. Sabrina Gebhard hatte sein Talent entdeckt, ihn in die „AuE-Kreativschule“ (steht für Ausdruck und Erleben) geholt.

Stolz: „Malerkünstler“ Robert Picker – vier seiner Werke hängen im Eingang des Sprengel Museums. Quelle: Anke Pauli, Artothek

Mehr als 1000 „AuE“-Werke, die in Zusammenarbeit mit dem Klinikum Wahrendorff bis 2013 in den Räumen des Sprengel Museums entstanden, sind in die Artothek übergegangen, sie bilden den Grundstock. Auch mit der Galerie „Geyso 20“ in Braunschweig läuft eine Kooperation. Von dort stammt auch „Haus“ (70 mal 100 Zentimeter, Acryl, Ölkreide auf Karton) von Murat Akay. „Die Version in Rot hängt im Präsidentenzimmer der Architektenkammer“, erzählt Pauli. Ein Beleg für die künstlerische Qualität – trotz kognitiver Beeinträchtigung des Malers.

Anerkannte Kunst: Murat Akay malt im Braunschweiger Lebenshilfe-Atelier „Geyso 20“. Quelle: Artothek

„Die Arbeiten dieser Menschen sind oft unmittelbarer“, hat Pauli festgestellt. Sie kennen den Kunstmarkt nicht, sind nicht beeinflusst von Trends und Strömungen. Auch der Kontakt mit diesen besonderen Künstlerinnen und Künstlern sei anders: „Sie haben keine Berührungsängste, da wird man auch mal durchgeknuddelt – das sind intensive und wertvolle Erfahrungen.“ Was sie aber auch beeindruckt: „Der unbedingte Wille, ihre Werke zu erklären.“

Die Artothek-Idee hat Anke Pauli nie losgelassen

„Outsider Art“ soll immer eines der Standbeine bleiben. Eines, das Hannovers Artothek von anderen unterscheidet. Etwa 150 solcher Kunst-Ausleihen gibt es in Deutschland. Manche sind nur „Anhängsel“ an Bibliotheken, in anderen sind sie an städtische Institute oder an Museen angegliedert. So kennt Pauli das aus Bonn, wo die gebürtige Cellerin Kunstgeschichte studiert hat. Nach Hannover kam sie der Liebe wegen, suchte hier aus privatem Interesse eine Artothek – und fand keine. „Die Idee hat mich nie losgelassen“, sagt sie und lacht.

Beruflich machte sie viele Jahre Öffentlichkeitsarbeit für den Abfallentsorger aha, die Kunst blieb im Fokus. Pauli hat diese Gratwanderung schon ihr Leben lang gemeistert. Als Trainee beim Deutschlandfunk in Köln inspizierte sie mit dem Hausmeister die Keller des Funkhauses, um die „Flachware“, also Gemälde, zurück in die Räume zu bringen. „Das war wie Schatzsuche“, erinnert sie sich. Denn in den 80er Jahren, als das Budget des öffentlich-rechtlichen Rundfunks groß war, wurde viel Kunst angeschafft – Pauli entdeckte in einer Abstellkammer sogar ein Bild von Gerhard Richter (88), er zählt zu den teuersten lebenden Malern.

Große Formate: In der Artothek von Anke Pauli findet man Werke für jeden Kunstgeschmack. Quelle: Frank Wilde

Nach der Elternzeit mit dem zweiten Kind gründet Pauli 2014 einen Verein für die Artothek, 2015 ist Eröffnung an der Voßstraße. „Ich bin durch die Parteien getingelt“ erinnert sie sich an die Suche nach Fürsprechern und Förderern, das Kulturbüro der Stadt unterstützt das Projekt mit 20.000 Euro im Jahr.

Durch die Corona-Zeit ist das Projekt gut gekommen – denn alle Werke kann man auf der Homepage sehen, reservieren oder vormerken lassen. Überhaupt das Internet: „Social Media ist eine tolle Chance“, hat Pauli festgestellt – auf der Artothekseite postet sie immer mal wieder Einblicke in private Wohnzimmer mit Kunst. Und die Lindener Künstlerin Pia Danner habe sie über deren Instagram-Account entdeckt, für Danners Artothek-Werke gibt es inzwischen Wartelisten.

„Artotheken sind Babys aus den 70ern“, sagt Pauli offen. Aber keinesfalls angestaubt – der Trend, Dinge zu teilen und zu leihen, statt zu besitzen, sei aktuell wie nie. „Das funktioniert gut.“ Findet auch Knut Diers, der das neue Drei-Monats-Kunstwerk mit nach Hause nimmt. Und dort mit einer gewissen Feierlichkeit aufhängen will. „Wir machen oft eine kleine Vernissage mit den Nachbarn. Und stoßen mit Sekt an.“ Der richtige Rahmen für Kunst aus der Artothek.

Kunst erleben in der „Fabrika“: Anna Eisermann und Edin Bajric bieten bis Ende August in der Artothek an, mit ihnen Kunst zu machen. Quelle: Frank Wilde

Das Artothek-Projekt „Fabrika“ „Fabrika“ ist ein Kunstprojekt von Anna Eisermann (40), Edin Bajrić (40) und der Artothek. „Die Idee ist in der Coronazeit entstanden, als Kunst nicht systemrelevant und quasi unsichtbar war“, erklärt Artothek-Leiterin Anke Pauli. Im Souterrain der Voßstraße erhält man neue Perspektiven, kann Kunst erleben und mitgestalten. „Man begleitet hier die Abläufe und Arbeitsschritte, die sonst im Atelier passieren“, sagt Bajrić, der sich aktuell mit Linolschnitt beschäftigt. Eisermann ist bekannt für ihre Textilarbeiten, sie will „den Weg zum dreidimensionalen Objekt“ aufzeigen. Zusammen mit Hospitanten (Anmeldung unter fabrika@artothek-hannover.de) will sie Körperteile aus Stoff nähen. Und Fragen erörtern: „Wann ist das Werk perfekt? Das kann nach zehn Minuten der Fall sein – oder nach einem halben Jahr.“ Außerdem soll es um Themen wie Material, Verschleiß und Nachhaltigkeit gehen. „Wir reden auch darüber, wie Künstler Preise kalkulieren oder Marketing betreiben“, erklärt Bajrić. „Fabrika“ in der Artothek ist bis Ende August sonnabends von elf bis 14 Uhr geöffnet oder nach Vereinbarung, die Werke werden anschließend bei „Zinnober“ am 4. und 5. September präsentiert.

Von Andrea Tratner