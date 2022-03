Hannover erinnert in Ahlem an ermordete Zwangsarbeiter 

Hannover

Stadt und Region Hannover haben an der Gedenkstätte Ahlem der Ermordung von 59 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern vor 77 Jahren gedacht. „Das Gedenken an den Nationalsozialismus ist immer auch ein Zeichen für Demokratie und Frieden“, sagte die stellvertretende Regionspräsidentin Ute Lamla bei der Feierstunde. Das Erinnern werde wichtiger, je mehr der Glaube an Friede in Europa bröckele. Gemeinsam mit Monica Plate, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Hannover, legte sie einen Kranz aus roten und weißen Nelken an der steinernen Stelle ab, wo einst die jüdische Schule, die damals auf dem Gelände stand, das Laubhüttenfest gefeiert hatte. An der Stelle ermordete die Gestapo 1945 mit dem Anrücken der Front 59 Zwangsarbeiter.

„Was müssen Menschen wie die 19-jährige Wolkowa gefühlt haben, die aus Charkiw in der Ukraine in einen Waggon gesteckt und hierhin in eine feindliche Umgebung transportiert wurde?“, fragte Plate. Die Zwangsarbeiter hätten weniger zu essen bekommen als alle anderen und hätten in der Waffenproduktion oder im Bergbau bis zur Erschöpfung geschuftet. Wolkowa endete am Galgen, weil sie mit Essen in der Tasche erwischt und des Diebstahls bezichtigt wurde.

Schülerinnen und Schüler des Johannes-Kepler-Gymnasiums Garbsen haben sich mit der Gedenkstätte Ahlem auseinandergesetzt (von links): Charlotte Stobl (18), Lea und Jonas Paschke (19) und Jule Emmrich (19). Quelle: Elena Otto

Plate freute sich besonders über die Beteiligung der Schüler des Abiturjahrgangs des Garbsener Johannes-Kepler-Gymnasiums. Die Schülerin Jule Emmrich sagt, dass das Thema sehr aktuell sei, wie die Arbeitslager in China zeigten. Die Schüler haben unter anderem das ehemalige Konzentrationslager in Stöcken besucht und darüber einen digitalen Rundgang gedreht. Lea Paschke sagt: „Ich war erschrocken, dass alles da so friedlich ist, wie in einem Park.“ Die Schüler finden, dass die Beschäftigung mit dem, was vor der Haustür passiert sei, die Geschehnisse noch schockierender machten. Die Ergebnisse des Projekts können auf dem Youtube- und Instagram-Kanal der Gedenkstätte Ahlem angeschaut werden.

Von Jonathan Josten