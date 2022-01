Hannover auf Instagram: Diese acht Accounts zeigen eine besondere Seite

Hannover

Das Angebot an Sport, Kultur und Gastronomie in Hannover lässt sich an manchen Tagen nur schwer überblicken. Auf Instagram legen deshalb Kennerinnen und Kenner einen Fokus auf ganz bestimmte Bereiche des Stadtlebens. Das hilft beim Erkunden und Aussuchen. Die NP stellt fünf Accounts mit besonderen Blickwinkeln auf die Landeshauptstadt vor.

Hannoverlife

Mehr als 43.100 Menschen folgen Theresa Hein auf ihrem Blog bei Instagram, den sie im Jahr 2015 ins Leben gerufen hat. Im NP-Interview sagte sie: „Hannoverlife soll dem grauen Image der Stadt entgegenwirken und spricht gezielt junge Erwachsene an. Inhaltlich geht es um Food, Locations und Liefestyle-Tipps in Hannover.“

Hannover-Fotografie

Fotograf Matthias Falk nimmt seine Follower zu den schönsten Orten der Stadt mit. Mit Erfolg: Rund 27.000 Fans folgen ihm und werden mit beeindruckenden Bildern belohnt.

Style Hannover

Unter Style Hannover haben sich mehrere Blogger zu einem Verein zusammen getan, um über das lebens- und liebenswerte Hannover zu berichten. Shoppen, Gastro, Ausgehen, Kunst & Kultur sind die Hauptthemen sowie interessante Menschen.

Hannoverleben

Rund 15.000 Fans folgen Rebecca Speitel und Meike Luedtke auf ihrem Insta-Account Hannoverleben. Sie sselbst sagen über ihren Account: „Da uns beide eine große Liebe zu Hannover verbindet, möchten wir dies mit Hannoverleben „erlebbar“ machen und zeigen, was diese schöne Stadt alles zu bieten hat. So stellen wir u. a. Gastronomie, Menschen, Kultur- und Ausflugstipps vor. Besonders gerne berichten wir auch über regionale bzw. lokale Produkte, deshalb freuen wir uns immer sehr über Kooperationen mit Gastronom*innen und lokalen Unternehmer*innen.

Hannover_travelax

Axel Heise ist Fotograf aus Leidenschaft und präsentiert auf seinem Insta-Kanal Hannover_travelax beeindruckende Bilder aus Hannover. Dabei findet der gebürtige Rostocker immer den besonderen Blickwinkel – mehr als 5000 Follower sind beeindruckt.

Hannoverdeinernst

„Hannover Dein Ernst“ will ein anderer Stadtblog über Hannover sein. Rund 10.300 Fans sind dabei, wenn Carina Specht, Christina Carstens, Johanna Chowaniec und Alice Kühn zeigen, was Hannover zu bieten: Wo man ernsthaft gut essen kann oder sich in der Freizeit vergnügen kann.

Hannovereats

Sie verbinden zwei Leidenschaften: Restaurantbesuche und Kochen. Auf Instagram präsentieren Marina Matthiesen (32) und Christina Scherer (30) unter „Hannover eats“ eigene Rezepte zu ihren Lieblingsgerichten aus Lieblingslokalen. 2800 Follower genießen es.

Hannover.foodguide

Die Macher von hannover.foodguide zeigen mit ihren leckeren Fotos, wo es in dieser Stadt gutes Essen gibt. 7.300 Follower genießen mit. Außerdem unterstützt die Seite die Initiative @paynoweatlater.de, die durch die Ausgabe von Gutscheinen die leidende Gastronomie unterstützt.

Von NP/okz