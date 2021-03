Hannover

Der Start war ein Traum: „Wir haben am 10. Oktober eröffnet – da war die Schlange vor der Tür 50 Meter lang“, freut sich Ahmed Ihsan (32) Monate später immer noch. Wie er es geschafft hat, für seine „Royal Donuts“-Filiale im eher abgehängten hinteren Teil der Limmerstraße in Linden so viele Fans der Zuckerkringel zu aktivieren? „Instagram“, verrät er den Trick. Mit Rätselfotos von Bahnhof, Rathaus und anderen markanten Plätzen hatte er die Spannung angeheizt.

Geholfen hat sicher auch, dass die königlichen Krapfen mit dem Loch in der Mitte zu einem ausgeklügelten Franchise-System gehören: In ganz Deutschland gibt es 77 „Royal Donut“-Shops, die vorgebackenen Teigteile werden vor Ort gefüllt, verziert, nach genauen Vorgaben zu süßen Kunstwerken gestaltet. „Es sind mehr als 120 verschiedene Sorten, wir machen alles frisch.“

Auf „Bombs“ und „Balls“ türmen sich Leckereien

Normale Kringel mit Zuckerguss oder Schokolade kosten 2,10 Euro. Objekt der Begierde sind aber die „Bombs“ und „Balls“ ab 3,50 Euro, auf denen sich Süßigkeiten, Nüsse und allerlei Naschwerk türmen. Begehrt sind auch die „Cronuts“ aus Blätterteig mit Topping und Füllung. Der Ansturm der Anfangstage hat sich inzwischen gelegt. „Aber wir sind fast jeden Tag ausverkauft“, sagt Ihsan stolz. Neulich konnte er sonntags den Laden gar nicht aufmachen, weil wegen der Nachschub-Produktion für Sonnabend die Zutaten alle waren. „Wir feilen noch an den Feinheiten“, verspricht der 32-Jährige, den es selbst schmerzt, wenn er Kunden abweisen muss.

„Royal Donut“ ist auch für ihn ein Abenteuer. „Ich kannte Hannover gar nicht“, erzählt der 32-jährige Friseur, der sich in seiner Heimatstadt Bonn Anfang Februar mit einem Salon selbstständig machte. „Und dann kam Corona“, auch für Ihsan bedeutete dieser Satz die Zerstörung all seiner Träume. Den Optimismus verlor er trotzdem nicht. „Manchmal öffnen sich eben andere Türen.“

Reich verziert: Die „Royal Donuts“ sind tatsächlich die Könige unter den Teigkringeln. Quelle: Lisa Eimermacher

Ein Freund machte ihn auf das Donut-Franchise aufmerksam. „Ich habe das Potenzial gesehen –und mir einfach ein Gebiet gesichert“, sagt er über die Entscheidung für Hannover und muss schmunzeln. Die Region war noch ein weißer Fleck auf der Donut-Karte, Schwerpunkt der Firma ist bislang das Rheinland. In Köln wurde das Unternehmen vor zwei Jahren gegründet, zählt sich nach eigenen Angaben zu „einer der am schnellsten wachsenden Marken der Welt“.

Ahmed Ihsan überredete auch seine Schwester Wian einzusteigen, „im April sind wir in Hannover spazieren gegangen, um ein Gefühl für die Stadt zu bekommen.“ Linden hatte es ihm gleich angetan. „In der Limmerstraße steckt viel Leben. Allerdings reisen unsere Kunden auch aus Salzgitter oder Celle an.“ Das Laden-Lokal fand er ganz klassisch über Ebay-Kleinanzeigen, den Vermieter musste er erst von seinem Konzept überzeugen. „Ich sehe so jung aus“, sagt der 32-Jährige fast entschuldigend.

Zweite Filiale in der Langen Laube

Viel gesehen hat er immer noch nicht von der neuen Heimat. „Das ging auch schlecht in der Corona-Zeit. Das holen wir nach.“ Doch geschäftlich hat er längst seine Fühler ausgestreckt. „Wir planen eine zweite Filiale in der City, in zwei bis drei Wochen eröffnen wir an der Langen Laube.“ Und nach einem dritten Standort hält er ebenfalls Ausschau. Er wird also noch einige Ecken von Hannover kennenlernen.

Geöffnet ist „Royal Donuts“ (Limmerstraße 69, Telefon 0511/44 45 56 78) dienstags bis sonntags von elf bis 20 Uhr. Es kann auch über den Lieferdienst Lieferando bestellt werden.

„Titus“: Zu Ostern gibt es feine Menüs to go

Auch er lernt eine andere Ecke von Hannover immer besser kennen: Dieter Gruberts Umzug mit dem „Titus“ von Döhren in die City ist fast vollbracht. „Zu 80 Prozent haben wir alles ins Ex-,Röhrbein’ an der Joachimstraße geschafft“, sagt der Edelkoch. Im neuen Lokal in der Galerie Luise will er mit einem Ostermenü zum Abholen loslegen und den ganzen April über an jedem Wochenende ein neues Menü im Take-away anbieten.

Neustart in der Galerie Luise: Dieter Grubert eröffnet sein „Titus“ neu. Quelle: Christian Behrens

Los geht es Karfreitag mit lauwarmem Kabeljau, Spargelcremesüppchen, Lammrücken und vielem mehr, Hannovers Genießer können telefonisch oder online bestellen und die „zu 80 Prozent fertigen“ Speisen abholen. „Eine Sauce zu Hause warm zu machen, kriegt jeder hin“, sagt Küchenprofi Grubert. Seine Gäste halten ihm auch im zweiten Lockdown die Treue: „Ich habe ein Riesenstammpublikum, die Solidarität bleibt groß.“

Richtig eröffnen will er erst, wenn das Leben wieder ganz normal gelebt werden darf. Jetzt freut er sich auf den neuen Standort: „Wir sind viel zentraler, haben viel mehr Platz und könnten auch im Restaurant die Tische viel weiter auseinander stellen.“ Und er kann in coronafreien Zeiten den Betrieb länger laufen lassen. „Hier stören wir ja keinen“, sagt Grubert schmunzelnd.

Von Andrea Tratner und Julia Braun