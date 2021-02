Hannover

Große Namen stehen diesmal auf der Liste der Buchtipps der NP-Redaktion für den Monat Februar: Unter den Neuerscheinungen ist unter anderen der japanische Kult-Autor Haruki Murakami, dessen Name immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt wird.

Friedrich Ani, sonst Experte für gesellschaftskritische Krimis, hat einen Lyrikband herausgebracht. Klaus-Peter Wolf lässt mal wieder in Ostfriesland morden. Kriminalforensiker Mark Benecke hat zusammen mit der preisgekrönten Illustratorin Kat Menschik ein Tierbuch gestaltet. Und der ominöse „Tom Roth“ macht den Klimawandel in einem rasanten Thriller greifbar. Viel Spaß beim Stöbern in unseren Bücher-Tipps!

Tipp 1: Seltsame Tiere

„Kat Menschiks & des Diplombiologen Doctor Rerum Medicinalium Mark Beneckes illustrirtes Thierleben“, Galiania Berlin, 160 Seiten, 20 Euro. Quelle: Kat Menschik, Mark Benecke

Die Autoren: Kat Menschik ist eine der bekanntesten Illustratorinnen Deutschlands. Unter dem Namen „Die blaue Olga“ hat sie auch eine limitierte Schmuckedition herausgebracht. Mark Benecke studierte Biologie, Zoologie und Psychologie in Köln. Als Kriminalbiologe ist er bei der Auswertung von Tatort-Spuren international gefragt, einen Teil seiner Ausbildung machte er beim FBI. Benecke ist Mitglied bei „Die Partei“. Auf Radio eins läuft seit 20 Jahren sein Wissenschaftspodcast.

Liebevoll: Kat Menschik hat die Tiermotive gestaltet. Quelle: Verlag

Das Buch:Man hat das Gefühl, eine Kostbarkeit aus einem früheren Jahrhundert aufzuschlagen. Kein Gold-, sondern Schwarzschnitt der Seiten, bewusst altertümlicher Titel, das Cover mit 3D-Anmutung. Benecke bezeichnet es selbst als „große Verneigung“ vor seinen alten Tierbüchern, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen würden. 17 Arten stellt er mit Kat Menschicks großartigen Zeichnungen vor – die sind kurios bis furchteinflößend, fantastisch bis alltagsbekannt. Ein Kapitel ist den Schöpfungen von Donald-Duck-Zeichner Carl Barks gewidmet, ein anderes lästigen Silberfischchen, es wird gruselig referiert über „Haustiere, die Menschen essen“ und die Bedeutung des „Rotbeinigen Schinkenkäfers“ für die Leichenschau. Wir lernen Alexandersittiche kennen, Meerjungfrauen, Pfeilstörche, Möpse und betrunkene Elche. Tierbetrachtungen der besonderen Art.

Tipp 2: Grusel in den Highlands

Ruth Ware: „Hinter diesen Türen“. dtv, 368 Seiten, 15,90 Euro. Quelle: dtv

Die Autorin:Die Britin Ruth Ware (43) hat unter anderem als Kellnerin und Buchhändlerin gearbeitet, bevor sie sich dem Schreiben widmete. Durch ihre Psychothriller hat sie sich den Ruf einer modernen Agatha Christie erarbeitet. Mit ihrer Familie lebt sie im Seebad Brighton.

Das Buch: Erzieherin Rowan Caine hat genug von ihrem Job im Kindergarten. Als sie die Annonce einer Familie entdeckt, die ein Kindermädchen für die vier Töchter sucht, lässt sie ihr altes Leben in London zurück und zieht in die schottischen Highlands. Aber dann ist da die Sache mit der Totalüberwachung im Haus, den gruseligen nächtlichen Geräuschen. Und als eins der Kinder stirbt, gerät Rowan unter Mordverdacht. Sehr dichter Thriller mit einer herrlich unerwarteten Wendung und einem sehr düsteren Schluss.

Tipp 3: Philosophie über das Leben

Haruki Murakami: „Erste Person Singular“. Dumont, 224 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor:Der japanische Autor Haruki Murakami zählt zu den populärsten japanischen Autoren. Er hat zahlreiche Literaturpreise gewonnen und wird als Anwärter für einen Literaturnobelpreis ge- handelt.

Das Buch: „Erste Person Singular“ ist eine faszinierende Sammlung von neun Kurzgeschichten. Dabei zeigt Murakumi seine ganze Erzählkraft und Gabe, im Alltag auf Dinge zu verweisen, die einem sonst verborgen bleiben. Manchmal reicht ihm dafür ein Erinnerungsbild wie das Mädchen mit der Beatles-Platte, das er einst auf dem Schulflur gesehen hat – daraus spinnt er eine Geschichte, die das ganze Leben umfasst. Geschickt schafft Murakami dabei die Gratwanderung zwischen Realität und Surrealität, wobei das Pendel immer etwas willkürlich zur einen oder anderen Seite auszuschlagen scheint.

Haruki Murakami wird immer wieder für den Nobelpreis gehandelt. Quelle: dpa

Wie bei seinem Gespräch mit dem Affen von Shinagawa: Diese wundersame Unterhaltung birgt so viel Wahrheit! Murakamis Betrachtungen über das Leben, wie es sich anfühlt, verstreicht und vergeht, ziehen sich wie ein roter Faden durch die Texte, dabei sind diese immer überraschend, mal humorvoll-tragisch, aber stets genussvolle Lektüre.

Tipp 4: Schwierige Vaterfigur

Monika Helfer: „Vati“. Hanser, 174 Seiten, 20 Euro. Quelle: Hanser

Die Autorin: Die Österreicherin Monika Helfer schreibt häufig über schwierige Familienbeziehungen. Sie lebt mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Michael Köhlmeier, in Vorarlberg.

Das Buch: Die autobiografische Erzählung über ihren Vater ist auch ein Porträt der Generation der Nachkriegskinder. Sie erzählt, wie ihr Vater, der als Kind aufgeweckt war und im Zweiten Weltkrieg ein Bein verloren hat, Bücher über alles liebte. Wenn er sie nicht las, stapelte er sie um sich herum, versonnen konnte er vor den Regalen stehen und über die Buchrücken streicheln. Sie gaben ihm, der ansonsten eher durchs Leben taumelte, Sinn und Halt. Sie waren aber auch sein Verderben. Die Autorin erzählt dicht und schnörkelfrei, so gibt sie Einblicke, wie diese Generation darum kämpft, im Leben anzukommen.

Tipp 5: Berliner Häuserkampf

Wolfgang Schorlau: „Kreuzberg Blues“, Kiwi, 416 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor:Wolfgang Schorlau schreibt mehr als Krimis, der Autor ist eine Art soziales Gewissen unseres Landes. Seine Reihe um Privatdetektiv Dengler greift brisante politische Themen auf – von den Morden des NSU bis zur Massentierhaltung und dem Euro-Rettungsschirm für Griechenland.

Das Buch:Aus Stuttgart nach Berlin – eine Freundin bittet Denglers Geliebte Olga um Hilfe. Ein Immobilienhai will ihren Kreuzberger Wohnblock „entmieten“. Und greift zu drastischen Mitteln – Fenster werden im Januar für die Renovierung aus der Fassade gerissen, Ratten ausgesetzt. Schorlaus Realitätsnähe ist voll beißender Ironie: Die gierige US-Investmentfirma heißt „Blackhill“. Dengler und Olga geraten in den blutigen (und hochaktuellen) Berliner Häuserkampf um das Recht auf Wohnen.

Tipp 6: Vampir in Suffolk

M. R. C Kasasian: „Betty Church und der Schrecken von Suffolk“. Atlantik, 544 Seiten, 18 Euro. Quelle: dtv

Der Autor:Das ist ein bunter Lebenslauf! Martin R. C. Kasasian hat Zahnmedizin studiert und auch 30 Jahre lang als Zahnarzt gearbeitet. Während des Studiums jobbte er unter anderem in Fabriken und Restaurants, auf dem Rummel und beim Tierarzt. Dann entdeckte er das Schreiben für sich. Mit seiner Frau lebt er im Sommer in Suffolk, im Winter auf Malta. Mit den Gower- Street-Schauerromanen um Sidney Grice erlangte er Bekanntheit.

Das Buch: Hier ermittelt Sidney Grices Nenn-Nichte Betty Church. Eine Frau im Polizeidienst: klug, selbstbewusst, schlagfertig. Das muss sie auch sein, um in der fast rein männlichen Polizei im England des Jahres 1939 zu bestehen. Und dann schlägt der Vampir von Suffolk zu. Ein harter Fall für Betty, die mit Charme und Witz ermittelt.

Tipp 7: Große Lebensgeschichte

Thomas Pletzinger: „The Great Nowitzki“, btb, 512 Seiten, 14 Euro. Quelle: Randomhouse

Der Autor: Thomas Pletzinger wächst in der Basketballstadt Hagen auf, studiert Amerikanistik, arbeitet für Buchverlage, als Übersetzer und freier Autor.

Das Buch:Sieben Jahre schreibt Pletzinger an dem Buch über die deutsche Basketball-Legende Dirk Nowitzki. Der Autor begleitete den außergewöhnlichen Mann (2,13 Meter, Schuhgröße 54, 31.560 Punkte) an mehr Orte als nur zu Basketballfeldern der Welt. Und auch wenn zwischen den beiden eine Art Freundschaft entsteht (wenn Nowitzki bei Pletzinger anruft, leuchtet der Codename „The Great Gatsby“ auf), gelingt ihm ein distanzierter Blick auf die Höhen und Tiefen einer einzigartigen Karriere. Besonders berührend beschrieben ist die letzte Woche in Nowitzkis aktiver Zeit, ehe er nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks in den Sport-Ruhestand ging.

Tipp 8: Grüblerische Lyrik

Friedrich Ani: „Die Raben von Ninive“, Suhrkamp, 172 Seiten, 18 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Friedrich Ani lebt in München, dort spielt auch seine Krimireihe um den melancholischen Tabor Süden, der Vermisste aufspürt und in Wahrheit sich selber sucht. Anis Werk, das nicht nur Unterhaltung, sondern auch Gesellschaftskritik ist, wurde vielfach ausgezeichnet.

Das Buch:„Balladen, andere Gedichte und ein Zwiegespräch“ präsentiert Ani – der Autor, dessen Krimis Poesie sind, muss als Lyriker Vergleiche mit Literaturgrößen nicht scheuen. Anis Gedichte sind grüblerisch, wütend, verspielt, verstörend, anklagend. „Aufzählung“ dreht sich um die NSU-Morde und endet mit den Namen der Opfer. „Der eiserne Himmel“ ist auf zwölf Seiten das Zwiegespräch des 52-jährigen Dichters Hölderlin mit sich selbst. Ein schmaler Band, der aber schweres Gewicht hat.

Tipp 9: Serienkiller auf Langeoog

Klaus-Peter Wolf: „Ostfriesenzorn“, Fischer, 544 Seiten, 12 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor:Der gebürtige Gelsenkirchener Klaus-Peter Wolf lebt als freier Autor in der ostfriesischen Stadt Norden. Seine Bücher wurden in 24 Sprachen übersetzt, 60 seiner Drehbücher verfilmt.

Das Buch:Weil sich im verwunschenen Langeooger Flinthörn quasi die Frauenleichen stapeln, soll der verurteilte Serienkiller Dr. Sommerfeldt der Staatsgewalt unter die Arme greifen. Doch so leicht will sich sein Nachfolger nicht fangen lassen. Auch das zerrt an den Nerven der serienkillerversierten Kommissarin Ann Katrin Klaasen.

Lebt an der Küste: Klaus-Peter Wolf. Quelle: dpa

Im 15. Fall führt Autor Wolf die wichtigsten Protagonisten seines Krimi-Imperiums zusammen. Kommissarin Klaasen, der durchgeknallte Rupert und der sanfte Dr. Sommerfeldt (beide mit eigenen Reihen) gehen mehr oder weniger gemeinsam auf Mörderjagd. Fans werden sehr zufrieden sein.

Tipp 10: Kampf gegen den Klimawandel

Tom Roth: „CO2 – Welt ohne Morgen“, Bastei Lübbe, 525 Seiten, 16 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor:Wer ist Tom Roth? Der Name ist ein Pseudonym, der Verlag macht um die Identität des Autoren ein großes Geheimnis, verrät aber eine Flut an Details. Journalist, TV-Experte, Rechtsanwalt und Notar – an der Universität forschte Roth zum Thema Klimawandel und CO2-Zertifikate, hat außerdem unter seinem echten Namen weltweit erfolgreiche Thriller geschrieben. Aha!

Das Buch:Es ist fünf nach zwölf. Nach der Corona-Krise ist der Kampf gegen den Klimawandel plötzlich zweitrangig, die Bewegung Fridays for Future gerät ins Stocken. Da zieht eine Terrorgruppe andere Saiten auf: Zwölf Jugendliche aus aller Welt, die an einem Klimacamp in Australien teilnehmen, werden entführt. Die Erpresser drohen, jede Woche ein Kind hinzurichten, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Lorenzo aus Italien stirbt zuerst – weil seine Regierung nicht einsieht, den Flugverkehr für einen einzigen Tag zu stoppen.

Hannah aus Berlin ist die nächste, deren Leben auf dem Spiel steht. Ihr Onkel Marc setzt sich auf die Spur der Entführer, stößt auf den dubiosen schwedischen Unternehmer Sandberg, einen toten Journalisten – und den dubiosen Handel mit C02-Zertifikaten, mit denen sich Firmen „freikaufen“. Superspannend, rasant erzählt, und mit einem bedrückenden Blick ins Jahr 2040.

