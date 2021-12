Hannover

Yoga ist eine tolle Art, um sich zu zentrieren, herunterzukommen und sich etwas Gutes zu tun. Man kann mit Yoga aber auch anderen helfen: Yoga-Lehrerin Niki Lachmann (50) lädt für Sonnabend, 18. Dezember, von 17 bis 18.15 Uhr zum großen Online-Community-Spenden-Event ein.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, zitiert Niki Lachmann den Schriftsteller Erich Kästner: „Wir wollen online eine Stunde Yoga praktizieren, anschließend in lockerer Runde zusammen sein und ein wenig plaudern. Alle Einnahmen spende ich.“

Mehr als 800 Euro sollen zusammenkommen

Seit fünf Jahren organisiert Lachmann diese Aktion, die Erlöse gehen an das Bollerwagen-Café in Hannover. „Vergangenes Jahr haben wir 800 Euro gesammelt, das wollen wir natürlich dieses Jahr toppen“, sagt die kreativ und karitativ denkende Sportlerin.

Und so läuft das Community-Event ab: Per Mail an niki.lachmann@web.de meldet man sich an, daraufhin wird ein Link für die Yogastunde verschickt. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person, man kann aber auch gern mehr für das soziale Café-Projekt überweisen.

Das Bollerwagen-Café ist seit 2015 in Hannover ehrenamtlich unterwegs und verteilt jede Woche Lebensmittel an 150 bis 220 Menschen, die auf der Straße leben oder bedürftig sind. „Jeden Dienstag stehen sie auch am Raschplatz. Es ist ein tolles Projekt“, sagt Lachmann, die seit 30 Jahren Yoga praktiziert, im „Trias Loft“ in der Oststadt und online unterrichtet.

Das Kula-Yoga-Team: (von links) Anja Wullschläger, Niki Lachmann, Katja Behm und Ayse Gündogdu-Aiser. Quelle: Frank Wilde

Außerdem ist sie eine der vier Yoga-Lehrerinnen von Kula Yoga. Mit Anja Wullschläger (50), Katja Behm (57) und Ayse Gündogdu-Aiser (43) organisiert sie immer wieder große Yoga-Events. Zum Jahreswechsel, am Donnerstag, 30. Dezember, laden die vier Yoga-Lehrerinnen zu 108 Sonnengrüßen: „Das ist wie Meditation in Bewegung“, verspricht Lachmann. Um 17 Uhr geht es los, gegen 18.45 Uhr wird Schluss sein.

Yoga per Zoom aus dem Peppermint Park

Die vier Lehrerinnen werden in dieser Zeit live per Zoom aus dem Peppermint Park senden und zusammen mit allen Teilnehmenden den magischen Flow erleben. Es sind übrigens genau 108 Sonnengrüße, weil diese Zahl in Indien als heilig gilt. „Es ist eine wunderschöne Art, einmal Kopf und Körper frei zu bekommen. So lassen wir das alte Jahr los und richten uns bewusst auf das neue Jahr aus“, sagt Lachmann.

„Dazu schicken wir jedem, der sich rechtzeitig anmeldet, zwei Ölproben. Sie begleiten uns zu Beginn der Stunde und zur Meditation zum Abschluss.“ 18 Euro kostet die Teilnahme, Anmeldungen unter mail@kulayoga.de.

Von Maike Jacobs