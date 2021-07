Hannover

Die Tochter und ihr Mann haben übernommen: Eleonora Cortile und Lars Köhlert führen jetzt das Lokal „Piu“ von der legendären Gabriella Piu an der Goethetraße.

Ambiente: 42 Jahre lang war Gabriella Piu Gastgeberin an der Goethestraße, nun hat das beliebte italienische Lokal den Generationswechsel vollzogen und auch einen neuen Namen. Aus „Piu“ wurde „Little Cortile“, statt der 70-jährigen Gabriella schmeißt ihre 48-jährige Tochter Eleonora den Laden.

Bei der Renovierung: Eleonora Piu und Ehemann Lars Köhlert haben das Lokal an der Goethestraße im Januar optisch umgekrempelt. Quelle: Frank Wilde

Die führte mit Ehemann Lars Köhlert zuletzt zehn Jahre lang eine Espressobar in Hamburg, nun hat sie kräftig umgestaltet, besonders der Innenhof abseits von Bahnlinie und Straßenverkehr ist schmuck geworden (den Bericht über die Renovierung lesen Sie hier). Da ist der Name Programm: Cortile ist das italienische Wort für Hof. Drinnen ist es stylisch, mit offener Theke und Schranksystemen bis unter die Decke.

Heimelig: der namensgebende Hof des „Little Cortile“. Quelle: Frank Wilde

Aufs Ohr gibt es einen modernen Musik-Mix statt italienischer Hits. Die Tische sind liebevoll eingedeckt, ins Auge sticht das schöne Keramik-Geschirr, es kommt von der Urlaubsinsel Sardinien.

Service: Man muss zur rechten Zeit kommen oder sich ein bisschen auf sein Glück verlassen beim Besuch des „Little Cortile“. Eleonora Piu reserviert nicht, sie habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Gästen, die dann doch nicht gekommen sind, erklärt die Gastronomin. Wir sind an einem Freitag gegen 18.30 Uhr da, es sind noch genügend Tische frei.

Der neue Stil: Im schlicht und geschmackvoll eingerichteten Lokal gibt es viele Hochtische. Quelle: Frank Wilde

Als wir gegen 20 Uhr gehen, sind drinnen nur noch Fensterplätze zu haben, aber da der Regen aufgehört hat, können Gäste auch an der Straße und im Innenhof sitzen. Bedient werden wir von Beatrice, einer jungen Frau aus Sizilien, die ihren Job ganz hervorragend macht. Sie lächelt unter ihrer Maske stets freundlich (glauben wir zumindest), fragt mehrfach nach unserem Befinden und ist flott unterwegs. Die Servicezeiten sind optimal: Getränke sofort, Vorspeisen nach 15, Hauptgerichte nach 25 Minuten.

Essen & Trinken: Die Karte ist erfreulich übersichtlich, es gibt sechsmal Antipasti, drei Salate und acht Gerichte mit hausgemachter Pasta. Dazu das „Friday Highlight“: Calamari Fritti mit Salat und einer eigens kreierten Mayonnaise für 16 Euro. Dazu stellt uns Lars Köhlert die Tages-Tafel mit acht weiteren Spezialitäten an den Tisch.

Der Genuss beginnt schon mit dem Gruß aus der Küche: frisches italienisches Weißbrot mit selbstgemachtem Ruccola-Pesto, selbstgemacht ist überhaupt das Wort des Abends. Allenfalls die Pasta ist im „Little Cortile“ zugekauft. Lob auch für den Limoncello Spritz (sieben Euro) meiner Frau – der leichte Likör geht mit Sekt und Eiswürfeln eine frische Verbindung ein, das ist lecker. Dazu ein Glasstrohhalm – das ist vorbildlich.

Frisch auf den Tisch: Die Spaghetti Carbonara haben unserem Tester ausgezeichnet geschmeckt. Quelle: Frank Wilde

Für fünf Euro gibt es vier geröstete warme Bruschetta-Scheiben, die klassisch belegt sind: Tomate, Basilikum, Olivenöl, Knoblauch. So einfach wie köstlich. Meine Frau hat sich für die Spaghetti Vongole (14 Euro) entschieden: Es kommt eine ordentliche Nudel-Portion mit einem Dutzend Venusmuscheln in einer angenehm scharfen Sauce aus Petersilie, Knoblauch und Chili auf den Tisch. Da bleibt nichts in der Schale.

Meine Spaghetti Carbonara (zwölf Euro) stehen dem in nichts nach: mit Ei (natürlich bio), Guanciale (Speck vom Schweinenacken) und Pecorino sind sie wie alle Gerichte an diesem Abend handwerklich top und wunderbar italienisch. Mit zwei Löffeln teilen wir uns zum Abschluss ein Tiramisu (fünf Euro) im Einweckglas, die Mascarpone-Creme zergeht uns auf der Zunge.

Fazit: Das „Little Cortile“ bietet einen genussvollen Ausflug in die italienische Küche. Klassisch, aber mit Pfiff. Service und Ambiente passen auch.

Wertung: Ambiente 6 von 8, Service 6 von 8, Essen und Trinken 7 von 8

Little Cortile, Goethestraße 22, 30169 Hannover, 0511/1316548

Für Kinder geeignet? Ja

Hunde willkommen: Ja

Veganes Gericht? Ja

Barrierefrei? Nein

Wie bezahlen? Bar, EC, Kreditkarte

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend 12 bis 23 Uhr, Küche bis 21 Uhr. Sonntags Ruhetag.

Von Christoph Dannowski