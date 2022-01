Hannover

Er kennt die Stadt wie kaum ein anderer, hat sich quasi sein Leben lang für Hannover engagiert. Vor 50 Jahren, am 26. Januar 1972, wurde Herbert Schmalstieg (78) zum Oberbürgermeister gewählt. Ein Interview.

Herr Schmalstieg, Ihr Friseur Wilfried Rode hat längst 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Sind Sie immer noch Kunde beim ihm?

Nein, nicht mehr. Als er den Salon noch an der Osterstraße hatte, war ich das immer. Nach dem Umzug an den De-Haen-Platz war ich zwei-, dreimal dort. Allerdings dauert es mir nun zu lange, wenn ich mit der Straßenbahn hinfahre. Und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, muss ich zu lange einen Parkplatz suchen. Das ist mir leider zu stressig geworden. Das macht jetzt meine Frau.

Auf den Tag vor 50 Jahren wurden Sie als 28-Jähriger zum Oberbürgermeister gewählt. Was haben Ihre gleichaltrigen Freunde da so gemacht?

Das kann ich gar nicht so genau sagen (lacht). Solange ich denken kann, hatte ich immer Bekannte und Freunde, die wesentlich älter waren. Als ich 1960 bei den Jusos angefangen habe, waren einige Leute dort doppelt so alt. Für meine Mitschüler dürfte es aber schon eine Überraschung gewesen sein, dass auf einmal einer ihrer Klassenkameraden Oberbürgermeister der Stadt wurde.

Der große Tag: Am 26. Januar wird Herbert Schmalstieg (Mitte) Oberbürgermeister von Hannover. Gegenkandidat Otto Barche (links) und Oberstadtdirektor Martin Neuffer gratulieren. Quelle: Wilhelm Hauschild

Welche Erinnerungen haben Sie an den Tag?

Es war schon sehr aufregend und spannend. Und es war ja kein Geheimnis, dass ich weder der Kandidat der SPD-Ratsfraktion noch des Parteivorstandes gewesen bin, sondern der Partei. Die Fraktion hatte Albert Kallweit als Kandidaten ausgeguckt. Nur wollte die Partei ihn nicht und so bin ich - auch wenn es Personen gegeben hat, die das verhindern wollten -, gewählt worden. Viele haben nicht verkraftet, dass jetzt so ein Juso, ein Linker, Oberbürgermeister werden sollte.

Und Ihr Gefühl, als Sie die Amtskette das erste Mal umgehängt bekommen haben?

Das ist schon etwas Besonderes, so eine Amtskette aus purem Gold, Perlen und Edelsteinen zu tragen. Allerdings hatte ich sie nur bei offiziellen Anlässen wie Staatsbesuchen, dem Schützenausmarsch, der Verleihung von Ehrenbürgerwürden um.

Immer ganz vorne dabei: Herbert Schmalstieg bei einem der vielen Schützenausmärsche, bei denen er als OB mitgelaufen ist. Quelle: Archiv

Wann waren Sie zuletzt im Rathaus?

Das muss Mitte Dezember gewesen sein. Ich habe Gästen aus Bremerhaven das Rathaus gezeigt, und Führungen wie demnächst für die IG Metall mache ich auch ab und zu. Es ist aber nicht so, dass ich jede Woche zum Rathaus latsche.

Inwiefern ist Hannover gleichgeblieben – und was hat sich verändert?

Ich habe mich immer bemüht, auf zwei Schultern zu arbeiten. Zum einen war ich in der Stadt präsent. Die „Süddeutsche Zeitung“ hat mal geschrieben, dass ich jeden Laternenpfahl kenne. Das ist keine Schande, ein Oberbürgermeister muss sich in der Stadt auskennen, wissen, wie die Lage ist und was die Sorgen der Menschen sind. Ich habe mich aber auch von Anfang an immer auf nationaler und auf internationaler Ebene engagiert. Welcher Oberbürgermeister hatte die Chance, wie ich im Jahr 2005 vor der UNO-Vollversammlung zu sprechen? 1989 war ich der erste Politiker, der bei einer Montagskundgebung in Leipzig, damals noch DDR, vor 150.000 Menschen gesprochen hat. Wir hatten die Expo hier und kein Oberbürgermeister hat zweimal Fußballweltmeisterschaften ausrichten dürfen. Für die Themen Westsahara und Kurdistan setzen meine Frau und ich uns noch heute ein. Was ich sagen will: Ich habe manchmal das Gefühl, dass Hannover national und international keine so große mehr Rolle spielt. Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass die Stadt diese Bedeutung wieder bekommt, die sie in den 1980er, 1990er Jahren und der ersten Hälfte des ersten Jahrzehnts im jetzigen Jahrhundert hatte.

Vier (ehemalige) Oberbürgermeister und eine Pastorin: (von links) Stefan Schostok, Stephan Weil, Herbert Schmalstieg und der amtierende Amtsinhaber Belit Onay verabschieden Hanna Kreisel-Liebermann im Juni 2021 in den Ruhestand. Quelle: Tim Schaarschmidt

Welcher Ihrer Nachfolger – bisher sind es mit Stephan Weil, Stefan Schostok und Belit Onay ja drei – haben Sie am häufigsten um Rat gebeten?

Ich wollte, dass Stephan Weil mein Nachfolger wird. Er kannte die Verwaltung und brauchte keinen großartigen Rat. Es gab einige Male, dass er mich gefragt hat: „Wie würdest du das denn machen?“. Mit Herrn Onay habe ich häufig Kontakt. Nicht, dass er mich um Rat fragt, aber wir stehen im Austausch.

Stefan Schostok haben Sie jetzt übersprungen.

Wenn ich einen Wunsch hatte, etwa zum Thema Türkei, war Herr Schostok immer für mich da.

Gibt es Entscheidungen, die Sie in Ihrer Amtszeit gefällt haben, die Sie heute bereuen?

Wenn ich ehrlich bin, sage ich Nein. Es gibt aber Entscheidungen, an denen ich beteiligt gewesen bin, als ich noch kein Oberbürgermeister war, als Ratsmitglied. Man würde heute den Bau des Ihmezentrums, des Kröpcke Centers und des Lister Tors anders machen. Ich erinnere mich, als das Kröpcke Center im Rat vorgestellt worden ist. Ich habe mich zu Wort gemeldet und gefragt, ob das denn in dieser Form überhaupt nach Hannover passt. Da wurde ich belehrt, dass das die Zukunft sei und die Leute nicht mehr nach Paris zum Einkaufen fahren, sondern nach Hannover. Also habe ich mich bedankt und wieder hingesetzt. Heute würde man das wohl anders beurteilen. Damals hieß es, Arbeit, Wohnen und Freizeit gehören zusammen. Es gab den Drang, Hannover durch Bauten – es gab ja kaum Gebäude, die mehr als sechs Geschosse hatten – zu einer Metropole zu machen.

Hoher Besuch auf der Expo: Herbert Schmalstieg und Birgit Breuel begrüßen Schwedens Königin Silvia (Mitte). Quelle: Rainer Dröse

Und welche Ereignisse haben Sie nachhaltig geprägt?

Die Expo in Hannover. Die hat zu einer völligen Neuausrichtung der Stadt geführt – die Stadtgestaltung und das Bewusstsein der Hannoveranerinnen und Hannoveraner betreffend. Und dann die Beziehung zu Poznań in Polen, zu Leipzig, zu Hiroshima. Das sind Dinge, die ich wesentlich beeinflusst habe. Ich will auch betonen, dass wir im Rathaus ein 1-A-Team hatten. Viele Menschen davon hatten damals schon weit über Hannover hinaus eine Bedeutung.

1992: Herbert Schmalstieg schaut zu, während sich der ehemalige Präsident Russlands, Michail Gorbatschow, ins Goldene Buch der Stadt Hannover einträgt. Quelle: Archiv

Ins Goldene Buch der Stadt haben sich Staatschefs, Stars und Sternchen eingetragen. An welche Widmungen erinnern Sie sich gerne?

Da gibt es eine ganze Reihe. An die von Bischof Tutu, ihn habe drei- oder viermal getroffen, Mikis Theodorakis, den griechischen Komponisten und Schriftsteller, die Widmung der Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú und der Künstlerin Niki de Saint Phalle. An die von bedeutenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Musikerinnen und Musikern, Künstlerinnen und Künstlern. Ich habe darauf geachtet, dass sich nicht nur Staatsgäste und Botschafter eintragen, sondern auch wichtige Menschen aus Wissenschaft und Kultur. Über jeden Eintrag könnte ich eine Geschichte erzählen.

Im Rathaus: Herbert Schmalstieg Bischof Desmond Tutu vor einem der Modelle der Stadt. Das war im Januar 1985. Quelle: Gerhard Stoletzki/Archiv

In welcher Stadt der Welt wären Sie auch gerne mal OB gewesen?

Es gibt die drei schönsten Städte der Welt: Barcelona, Hannover und Sydney. Das könnte ich mir schon vorstellen.

Glückliches Paar: Herbert Schmalstieg mit seiner Frau Heidi Merk. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ihr politisches Engagement ist ausgeprägt wie eh und je: Ist das Gerechtigkeitssinn oder Gestaltungsdrang?

Auf gar keinen Fall Gestaltungsdrang! Seitdem ich politisch denken konnte, habe ich mich für internationale Fragen interessiert. Schon als Schüler habe ich an Botschaften der Sowjetunion, Venezuela und der Schweiz geschrieben. Als ich 1960 politisch aktiv wurde, habe ich mich für die politische Situation in Afrika interessiert und viele Kontakte knüpfen können. Ich freue mich, dass ich aufrecht durch die Stadt gehen kann und heute noch von vielen Menschen angesprochen werde. In zwei Sachen arbeite ich noch ganz aktiv, nicht aus Geltungsdrang, sondern weil es die Fortsetzung meiner Arbeit ist: die Frage der Kurden in der Türkei, in Syrien, im Irak und dem Iran sowie die Frage der Westsahara.

Illustre Runde zum 70. Geburtstag: Herbert Schmalstieg (Mitte) hat an jenem Tag im Sommer 2013 Altkanzler Gerhard Schröder (links) und Ministerpräsident Stephan Weil im Rathaus zu Gast. Quelle: Frank Wilde

An Ihrem 70. Geburtstag haben Sie gesagt, dass Sie 100 Jahre werden wollen. Wie sieht’s heute damit aus?

Ich zitiere mal aus einem Brief von Alfred Herrhausen, ehemaliger Vorstandschef der Deutschen Bank, den ich zu einem Wirtschaftsempfang eingeladen hatte. Bei solchen Leuten muss man das weit im Voraus machen. Er schrieb zurück, sagte zu und schrieb „Es heißt Gottvertrauen auf die Probe zu stellen, so weit im Voraus so einen Termin zuzusagen“. Drei oder vier Monate später wurde er ermordet. Deshalb sage ich, dass man Gottvertrauen nicht auf die Probe stellen darf. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe und die 22 Jahre bis dahin noch lebe. Ich weiß aber, dass der liebe Gott sagen kann: „Dich hole ich am 22. Juli 2045“. Dann bin ich 102 gewesen. Es kann aber auch sein, dass morgen oder in fünf Jahren Schluss ist.

Nennt sie liebevoll „unsere Insel“: Herbert Schmalstieg und seine Frau Heidi Merk lieben La Palma, verbringen sehr viel Zeit dort. Hier pflückt er Mispeln. Quelle: Vera König

Wenn nach Ihnen in dieser Stadt mal ein Ort benannt werden sollte, welcher wäre Ihnen lieb?

Das wäre ja noch schlimmer und vorprogrammiert mit dem Ableben. Ich fände es gut, wenn man das, wie gehabt, nach dem Tod bespricht. Und vielleicht gibt es in 22 Jahren andere Regeln, dass man keine Straßen mehr nach Leuten benennt (lacht). Die Menschen sollen mich einfach nur solange ich lebe und auch danach in guter Erinnerung behalten.

Von Mirjana Cvjetkovic