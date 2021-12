Hannover

Diese Wetterprognose lehrt Hobbysportlern das Fürchten: Zwei Grad, Wind und vielleicht sogar ein paar Schneeflocken sind für Montag angekündigt. Frank Schumann (56) aus Hemmingen passt das prima ins Konzept. „Ich bin kälteverrückt“, sagt der Sportler, der ab 15 Uhr am Nikolaustag drei Runden um den Maschsee drehen will. Halbmarathon-Distanz in T-Shirt und kurzen Hosen – für den guten Zweck. Schumann sammelt Spenden für „Die!!! Weihnachtsfeier“, bei der am 12. Dezember eigentlich 800 bedürftige, obdach- oder wohnungslose Menschen in der Eilenriedehalle im HCC speisen sollten.

„Mir macht die Kälte Spaß“, sagt Schumann über seine leicht bekleidete Benefiz-Sportaktion, an deren Ende er vielleicht sogar ein Zehn-Sekunden-Bad im Maschsee nehmen will. Ihm ist der Gegensatz bewusst: „Wer kein Dach über dem Kopf hat, für den ist Kälte lebensbedrohlich.“ Ein Event wie „Die!!! Weihnachtsfeier“ war in den vergangenen Jahren für diese Menschen eine kleine Auszeit mit gutem Essen, sozialen Kontakten, Kommunikation, Musik und Geschenken, die den Alltag auf der Straße leichter machen. Angesichts der Pandemie-Lage und der 2-G-plus-Regel sagte Mit-Organisator Andreas Barthel (47) die Feier ab. „Es bricht uns das Herz“, teilte das Team über die sozialen Medien mit.

Weihnachtsfeier verschoben, aber Geschenke werden verteilt

Am Sonntag, 12. Dezember, werden aber ab 13.30 Uhr am HCC trotzdem die Geschenktüten verteilt, die Barthel mit etwa 40 Helfern packen wird – auch Fury-Gitarrist Christoph Stein-Schneider (59) macht seit vielen Jahren bei der Aktion mit. Dieses Wochenende können zwischen 12 und 16 Uhr im Lager der Initiative in der Ikarusallee 13 (Vahrenheide) noch Sachspenden abgegeben werden. Was ist willkommen? „Hygieneartikel, Kekse, Fertiggerichte in Dosen, die leicht auf der Straße zu verzehren sind“, zählt Barthel auf. „Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.“

Unterstützer-Team: Christof Stein-Schneider, Gero Drnek, Susi Duhme, Ecki Stieg (von links) und Hund Matilda waren Mitte November noch optimistisch, dass „Die!!! Weihnachtsfeier“ stattfinden kann. Quelle: Nancy Heusel

Dabei könne jeder Unterstützer helfen, auch ohne finanzielle Aufwendungen. „Es ist super, wenn in der Tüte eine Karte oder ein Brief mit ein paar netten Worten liegt“, hat der Regisseur und Filmproduzent in den vergangenen Jahren festgestellt. „Es ist für die Menschen das Signal, dass sich andere Gedanken machen.“ Die zehnte Weihnachtsfeier für Obdachlose sollte eigentlich ein schönes Jubiläum werden. „Wir holen das im Frühjahr nach“ – mit Live-Musik, Drei-Gänge-Menü und Barber Angels, die kostenlose Frisuren und Bartpflege spendieren. Und erneuten Tütenspenden. „Weihnachten ist, wenn wir sagen, dass Weihnachten ist.“

Für das Event engagiert sich schon mal Frank Schumann mit seinem Kältelauf am Nikolaustag. „Ich hatte im Sommer einen Spendenlauf organisiert und 1550 Euro für die Rollstuhl-Sportgemeinschaft in Langenhagen gesammelt – nur, indem ich Freunde und Kollegen angepiekst habe.“ Der 56-Jährige, der im Sommer zweimal je eine Woche als freiwilliger Helfer im von der Flut zerstörten Ahrtal mit angepackt hatte, will unbedingt helfen. „Dieses Gefühl gibt einem so viel zurück.“

Fünf bis sechs Tage in der Woche macht der Hemminger, der als Programmierer bei Siemens arbeitet, Sport. Das war nicht immer so. „Ich war bequem und übergewichtig“, erinnert sich der drahtige Mann, der heute in der Triathlon-Abteilung von Hannover 96 trainiert. „Ich hab anfangs kaum zwei Kilometer geschafft.“ Das änderte sich schnell, die Kilos purzelten.

Frank Schumann, Triathlet und Eisschwimmer Frank Schumann, Triathlet und Eisschwimmer, sammelt Spenden für Obdachlosen-Weihnachtsfeier Quelle: Handout

Vor zehn Jahren kam er auf den Triathlon-Geschmack: „Schwimmen, Radfahren, Laufen – das klang interessant. Aber ich war etwas blauäugig.“ Bei einem Volkstriathlon dachte er an ein Event für Hobbysportler. „Die anderen hatten Rennräder und Neoprenanzüge. Ich kam mit 22-Kilo-Trekkingbike und Badehose. Alle haben mich überholt.“ 700 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad, fünf Kilometer Laufen. „Klingt einfach. Aber in der Kombination war das die Hölle, ich bin fast gestorben.“ Seine Erkenntnis: „Das Schlimmste, was ich je gemacht habe.“ Seine Schlussfolgerung: „Das mache ich wieder!“

Für Triathlon muss man „mental stark sein“

Schumann investierte in die Ausrüstung, brachte sich selber Kraulen bei, arbeitete sich über olympische und mittlere Distanz hoch bis zum Ironman auf Hawaii, den er in zwölf Stunden und 44 Minuten absolvierte. „Ankommen ist alles“, scherzt er über 3,8 Kilometer im Wasser, 180 Kilometer auf dem Rad und einen Marathon zum Abschluss. „Man muss mental stark sein, sich motivieren.“

Angst vor der Kälte hat der 56-Jährige nicht. „Ich gehe auch Eisbaden.“ Der Halbmarathon mit drei Maschsee-Runden am 6. Dezember ist für ihn ein „kleiner Trainingslauf“, der hoffentlich große Wirkung trägt. Schumann freut sich über Spenden auf das Paypal-Konto paypal.me/DIEWeihnachtsfeier. Jeder Euro kommt bei den Bedürftigen an.

