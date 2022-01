Hannover: Was Frauke Ludowig Reisespezialist Timo Kohlenberg erzählt

Hannover

Er hat in der Corona-Pandemie das gemacht, was viele andere auch getan haben: einen Podcast ins Leben gerufen. Timo Kohlenberg (36) hat aus dem Hörvergnügen aber etwas besonderes gemacht – man kann sich „Keine Reise. Ein Erlebnis“ des hannoverschen Reiseexperten nämlich auch auf Youtube angucken!

„Wenn, dann richtig“, sagt der 36-Jährige dazu und lacht. Zunächst hatte er einige Amerikaexperten am Mirko und vor der Kamera (USA- und Kanada-Reisen sind ja sein Schwerpunkt bei „America Unlimited“), die Tolles über Ziele in Florida, auf den Bahamas und in Kanada erzählt haben. „Sie haben verraten, wo man am besten Picknick machen, Wale beobachten oder wann den tollsten Sonnenuntergang erleben kann.“

Irgendwann hatte Kohlenberg DJ Alle Farben alias Frans Zimmer (36) vor sich sitzen, der von seinen Reisen rund um den Globus erzählte. Es folgten Episoden mit Tänzerin und „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (40), Schauspielerin Natalia Avelon (41) und Designer Dawid Tomaszewski (41). Für die aktuelle Folge konnte der umtriebige Unternehmer wieder einen besonderen Gast gewinnen – nämlich Frauke Ludowig (57).

Von der „Exclusiv“-Moderatorin wollte er wissen, was ihr auf Reisen wichtig ist (Hygiene in der Unterkunft), ob sie ein Lieblingshotel (Sunset Marquis in Los Angeles) hat und welches Land die 57-Jährige besonders gerne mag (Italien, Frankreich, Amerika) und wo sie noch hin möchte (Israel, Oman, Australien). Kann sie denn berufliche Reisen mit Privatem verbinden? „Wenn das geht, ist es das Allerschönste“, so Ludowig. Vor Kurzem war sie mit ihren Kindern im kroatischen Rovinj, mit Tochter Nele (18) hat sie gerade ein paar Tage in New York verbracht. Sie schwärmte aber auch für Deutschland als Reiseland, ganz gleich ob die See im Norden oder Berge im Süden. Und: „Ich liebe das Steinhuder Meer“, betonte die Wunstorferin.

Frauke Ludowig ist „verliebt“ in Daniel Craig

Beruflich war sie im Herbst bei der Premiere des neuen James-Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ in London – und geriet beim Gespräch über Hauptdarsteller Daniel Craig (53) total ins Schwärmen: „Ich habe mich verliebt“, sagte sie mit einem Augenzwinkern, „wenn er mich gefragt hätte, wäre ich jetzt Frau Craig.“ Herrlich!

Die nächsten Gäste hat Timo Kohlenberg bereits im Visier: Sängerin Jasmin Wagner (41) und Schauspieler Ralph Morgenstern (65) sollen bei „Keine Reise. Ein Erlebnis“ von ihren Urlauben erzählen.

Von Mirjana Cvjetkovic