Hannover

An einer Wand hängen drei Surfboards, in einer Ecke weckt eine Palmentapete Lust auf einen Inselurlaub: Das Lokal „Waikiki bowl“ will Hannover Appetit auf Hawaii machen. Ab 1. Juli kann man sich an der Kurt-Schumacher-Straße 7 gegenüber der Ernst-August-Galerie Schalen mit dem hawaiianischen Nationalgericht zusammen stellen.

Für die Poke Bowls kombinieren sich Gäste individuell durch die verschiedenen Komponenten. Auf die Basis (zum Beispiel Reis, Quinoa, Salat) folgt die Protein-Portion: etwa Lachs-Sashimi, Hähnchen oder Räuchertofu. Nun wählt man Gemüsesorten und Toppings wie Avocado und Granatapfel, schließlich Saucen (unter anderem Teriyaki oder Honig-Ingwer) und eine knusprige Krönung wie Erdnüsse oder Kokos-Cashew-Crunch.

Es gibt fünf fertige Bowls für jeden Geschmack

Wem das zu viel Arbeit ist, der ordert einfach eine der fünf Bowls, die die Macher der Salatbar zusammengestellt haben: sei es die vegane „Veggie-Bowl“ für 9,90 Euro oder die „Spicy Keana Tuna“ mit Thunfisch, Reis, Edamame, Mango-Chili und einigem mehr für 12,90 Euro.

Letzte Arbeiten: Mirco Förster bringt die Reklame an dem Lokal an. Quelle: Christian Behrens

Schon vergangenen November sollte der Betrieb starten, doch der Corona-Lockdown verdarb Fabio Galateo das Geschäft. Er und sein Team nutzten die Zeit und konzipierten das Lokal neu. Nun sind nach langem Warten die bunten Holzmöbel aus Bali eingetroffen, der Tresen hat eine Granit-, der Boden eine Betonoptik, an dem knallbunten „Waikiki“-Logo an der Wand wird noch gearbeitet.

Die Speisekarte ist schon da: Von der riesigen Tafel kann man seine Zutaten für die Salatschalen wählen. Quelle: Christian Behrens

Ebenso an der Terrasse, auf der rund 30 Gäste Platz finden sollen, innen sind es 38 Plätze. Öffnen will die Bar „Waikiki Bowl“ mit ihrem gesunden Anspruch (Alkohol wird nicht ausgeschenkt) täglich von elf bis 21 Uhr. Auch Specials wie ein Mittagsmenü, die Bowl der Woche und des Monats soll es geben. Vorerst speisen Gäste in dem Lokal in der City oder holen sich die Salatschalen ab. Ist das Geschäft erst einmal am Laufen, soll es auch einen Bringdienst geben.

Von Julia Braun