Es gibt viel zu entdecken! Auch wenn das zentrale Fest in Hannovers City auch in diesem Jahr coronabedingt ausfallen muss – der 34. Entdeckertag hat am Sonntag, 5. September, von zehn bis 19 Uhr einiges zu bieten. 23 Touren führen nach Burgdorf (Kunstmarkt und verkaufsoffener Sonntag), Laatzen (Bühne im Park der Sinne), Empelde (Musik und Comedy auf dem Waldberg), Hänigsen (Draisinenfahrten der Kalibahn) oder in den Apothekergarten des Schulbiologiezentrums (Vinnhorster Weg 2). Im Innenhof des Regionsgebäudes an der Hildesheimer Straße 20 gibt es Poetry Slam. Mehr als 30 Bands treten auf dezentralen Bühnen auf. Alle Ausflugsorte können an dem Tag mit einem GVH-Ticket (sechs Euro für Einzelpersonen, Gruppenticket für 11,20 Euro) erreicht werden.

Wichtig: Bei fast allen Zielen muss man sich vorab anmelden, nach der 3G-Regelung muss man Impf- oder Genesungsstatus oder einen aktuellen Coronavirus-Test nachweisen. Mehr Infos unter www.entdeckertag.de

Klimadiskussion mit Luisa Neubauer

Es geht um die ganz großen Themen unserer Zeit: Freiheit, Ökologie, den Konflikt der Generationen. Klimaaktivistin Luisa Neubauer liest Sonnabend, 4. September, ab 19.30 Uhr in der Apostelkirche aus dem Buch „Noch haben wir die Wahl“, das sie zusammen mit Bernd Ulrich geschrieben hat. 2021 ist das Jahr der Zäsuren, darum geht es der Fridays-for-Future-Organisatorin. Tickets (zwölf Euro) gibt es bei Leuenhagen & Paris (Lister Meile 39).

Zinnober-Streifzug durch Hannovers Kunstszene

72 Galerien, Ateliers, Museen und andere Kunstorte machen am 4. und 5. September (zwölf bis 19 Uhr) mit bei Zinnober, das Motto des 24. Kunstwochenendes lautet „Support your local Artist“. Denn die kann man kennenlernen bei weitgehend kostenfreien Veranstaltungen und Schnupperaktionen. Zinnober bietet einen aktuellen Überblick über die Szene, stellt auch neue Protagonisten vor. Wer sich für Künstlerinnen oder Künstler begeistert, kann auch Werke kaufen. Ausführliches Programm unter www.hannover.de/zinnober

Zwei Tage Strangriede Fest

Die Nordstadt feiert! Beim Strangriede Fest wird es Freitag, 3., September, und Sonnabend, 4. September, musikalisch laut und rockig. Zum ersten Mal nehmen die Veranstalter Eintritt – die Mehrkosten für die Corona-Auflagen seien sonst nicht zu stemmen. Das Tagesticket gibt es über Eventim für 12,34 Euro, das Kombiticket für 18,02 Euro. Dafür sind Bands wie Motorjesus, Crossplane, Biest und Schrei am Freitag zu hören, Sonnabend spielen The Moorings, Grundhass, Catapults und Rotz auf der Wiese. www.strangriedestage.de

Swinging Hannover im Livestream

Der Himmelfahrtsklassiker wird nachgeholt: Sonntag, 5. September, kommt „Swinging Hannover“ mit dem Knut Richter Swingtett (12 Uhr), Albie Donnelly’s Supercharge (16.30 Uhr) und den Jazz-Club Allstars (19.30 Uhr) an die Gilde Parkbühne (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg). Es gibt (kostenlose) Restkarten und einen Live-Stream über die Homepage des Hauptsponsors Enercity.

Circus Arena auf dem Schützenplatz

Auf dem Schützenplatz kann man bis 12. September in der „Arena der Attraktionen“ Zirkus-Luft schnuppern. Tickets für die Darbietungen der Artisten rund um die Familie Frank kosten 20 bis 30, ermäßigt 15 bis 25 Euro. Montag ist Familientag – dann kosten Tickets (außer Loge) zehn Euro, Donnerstag und Freitag zahlen Erwachsene Kinderpreise, Sonntag um elf Uhr haben Mütter freien Eintritt. Infos unter www.circus-arena.com

