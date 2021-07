Hannover

Der Auftakt war edel: Zwei große Bassins voller Austern und Champagner empfingen die geladenen Gäste, serviert wurden belegte Stullen mit Beef Tatar, Ziegenkäse und Krabben, auch Bouillabaisse dampfte in tiefen Tellern vor sich hin.

Edle Stullen: In der Vinoteca gibt es fein belegte Brote. Quelle: Katrin Kutter

Gastronom Vassilios Vassiliou (50) hat sich am Anfang der Theaterstraße sich einen weiteren Traum erfüllt. Nach dem „Vince“ an der Oper und dem „Castello“ in Herrenhauses ist die „Vince-Bar“ der dritte Laden des Gastronoms.

Ein Schwerpunkt liegt auf Seafood und Kaviar

„Wenn es sich für unsere Gäste ein bisschen nach der Gourmetabteilung im KaDeWe anfühlt, würde mich das freuen“, sagte der Gastgeber. Das Konzept der Küche hat der Chef du Cuisine des „Vince“, Marcel Elbruda (33) umgesetzt.

„Die Vinoteca ist eine sehr gehobene Weinbar mit Kleinigkeiten und einem Augenmerk auf Seafood und Kaviar“, definiert er das Konzept. „Es gibt viel zum Teilen. Ich mag es, wenn man sich den Tisch vollstellt und jeder Mal von allem probieren darf“.

Da Elbruda aber der Küche im „Vince“ erhalten bleibt, wird sich Chris Werner (38) um die Speisen zu Wein und Champagner kümmern. Den umtriebigen Koch kennt man aus der „Olen Deele“, dem „Schweizer Hof“, „Gatto Pardo“ oder dem „Opus 1“. „Der Laden hier bietet genau das, was ich machen wollte. Schmorküche, französische Küche, Foodsharing und natürlich die Stullen, die auch auf Sylt total beliebt sind. Aber wir machen sie noch einen Tick besser“, sagt Werner mit einem Lachen.

Befreundete Gastronominnen: Francesca Pagano und Quelle: Verfürth

Unter den Gästen war auch Francesca Pagano (38) von „Francesca & Fratelli“, die mit Vassilious Ehefrau Flavia Zen (45) gekommen war. „Hannover hat auf so eine Vinoteca wie diese gewartet. Es ist wunderbar nach dem Shoppen einfach mal ein Glas Champagner zu trinken und ein paar Austern zu schlürfen. Wir sind eine Großstadt, so etwas gehört dazu.“ Die Italienerin ist froh, dass die Gastronomie wieder gut angelaufen ist. „Ohne Gastronomie gibt es kein gesellschaftliches Leben. Man möchte sich auch gerne einmal bewirten lassen.“

Gourmet-Food: Zur Eröffnung gab es auch Austern auf Eis. Quelle: Katrin Kutter

Um Service und Buchhaltung kümmert sich Flavia Zen. „Ich freue mich, dass mein Mann diesen Laden aufgemacht hat. Wir sind ein gutes Team, sind immer für einander da und vertrauen uns. Und deswegen sind wir auch erfolgreich.“ Zum Team zählt auch Service-Chefin Nora Henjes (31), die zwischen beiden Restaurants springen wird. Ab 2. August kann sich jeder ein Bild vom neuen Treffpunkt in der City machen – geöffnet ist Montag bis Sonnabend von elf bis 22 Uhr.

Von Luisa Verfürth