Er denkt an die Zukunft: Das Belüftungssystem, das Daniel Jäger (35) in seinem Lokal „The Harp“ einbauen lässt, filtert die Luft und soll laut Hersteller innerhalb von 20 Sekunden sämtliche Viren töten. Die Toilettenräume werden völlig neu ausgestattet und mit Infrarotschalter versehen. „Dann muss man nichts mehr anfassen“, sagt der Gastronom. Eine Renovierung in Pandemie-Zeiten erfordert einige Überlegungen mehr als die Wahl der Wandfarbe.

Seit Dezember wird am Schwarzen Bären rangeklotzt. „Den Tresen haben wir komplett abgebaut, geschliffen und lasiert, den bauen wir jetzt wieder ein“, erzählt Jäger, der das „Harp“ 2013 eröffnet und sich einen Ruf als Burger-Brater erarbeitet hat.

Alle 15 Bierleitungen werden erneuert

Die Bänke werden mit Leder gepolstert, aus einer Wasseraufbereitungsanlage wird demnächst Mineralwasser gezapft, alle 15 Bierleitungen des Pubs wurden erneuert und bekommen eine Beleuchtung nach „Irish-Pub-Art“ – so wie das ganze Lokal mit indirektem Licht neu ausgeleuchtet wird.

Neue Küche: Das Herzstück des Lokals bekommt mehr Platz. Quelle: Frank Wilde

Die Küche wird um zweieinhalb Meter vergrößert („Wir standen uns darin auf den Füßen rum“), die Abläufe neu einstudiert: „Dann gehen die Speisen deutlich schneller raus.“ Wer um die urige Stimmung in seinem geliebten „Harp“ fürchtet, kann sich entspannen. „Der alte Charme bleibt“, versichert Jäger, „aber es wird alles einmal aufgefrischt.“

Mitte April könnte die Neueröffnung am Schwarzen Bären Nummer 1 gefeiert werden, sofern zu diesem Zeitpunkt denn in irgendeiner Form gefeiert werden darf. „Harp“-Freunde dürfen sich bei Neustart auch auf ein paar frische Einträge auf der Speisekarte freuen. Ein, zwei neue Burger kündigt Jäger an, darunter ein rein veganer. Es wird eine Trüffel- und eine Rote-Bete-Mayo geben, überbackene Fritten – und ein Liebling kehrt zurück: der „Classic Harp Burger“.

Aufwendig: Der Tresen wird komplett ab- und wieder aufgebaut. Quelle: Frank Wilde

„Das war unser erster Burger aus viereckigem Focaccia-Brot und ganz unterschiedlichen Belägen.“ Der zweiwöchentlich wechselnde „Ehrenburger“ bietet regelmäßig Überraschungen und auch die Getränkekarte bekommt Zuwachs. „Wir werden mit Ngoc Duc Nguyen von der ,Probierbar’ kooperieren und Drinks wie den ,Irish Man’ anbieten“ – ein Mix aus Whiskey, Orange, Ginger Ale und einer Guinness-Reduktion.

Personal bekommt zurzeit Getränke-Schulungen

Die in regulären Zeiten 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind teils in Kurzarbeit, werden aber nach und nach zurückgeholt und bekommen derzeit Getränke-Schulungen und belegen Bierseminare. „Wenn es wieder losgeht, habe ich auch noch Bedarf an Personal“, sagt Jäger.

Am Schwarzen Bären: Das „Harp“ wurde 2013 eröffnet. Quelle: Frank Wilde

Aber auch während des Umbaus kann man „Harp“-Kost genießen. Im „Butjer“ an der Falkenstraße 11 gleich um die Ecke läuft ein Außer-Haus-Verkauf mit den beliebtesten Burgern von der „Harp“-Karte. Im Dezember hatte Daniel das ehemalige „Falkeneck“ übernommen und leitet es mit Kompagnon Tobias Scharfenberg (35). Täglich von zwölf bis 21 Uhr gibt es Chicken Burger, Philly Cheesesteak und Co. im Außer-Haus-Verkauf.

Auch der „Harp“-Merchandise-Shop hilft

„Das To-go-Geschäft hält uns über Wasser“, sagt Daniel Jäger. Aus Solidarität kaufen Stammgäste zudem Artikel aus dem integrierten „Harp“-Merchandise-Shop: T-Shirts, Turnbeutel oder Hoodies mit dem Print des Lokals. Doch die Zukunft wird Neues bringen für das „Butjer“. Wenn es im „Harp“ wieder losgeht, wollen Jäger und Scharfenberg an der Falkenstraße auf ein ungewöhnliches Crossover setzen: auf gutbürgerliche deutsche Küche und englische Pub-Speisen.

Das Ex-„Falkeneck“: Im „Butjer“ gibt es Burger, bis das „Harp“ wieder eröffnet. Quelle: Frank Wilde

Auf der einen Seite werden Königsberger Klopse, Schnitzel, Frikadellen, ein wechselndes Wochengericht und das Retro-Dessert „Kalte Schnauze“ angeboten. „Aber auch Fish’n’Chips und English Breakfast“, sagt Jäger, der gerne in London ist und das deftige englische Frühstück mit Speck, Bohnen, Spiegelei und Wurst schätzt.

„Das gibt es in Hannover wirklich nicht an jeder Ecke.“ Den britischen Klassiker Fish’n’Chips will er möglichst originalgetreu servieren, die Fritten zu dem im Bierteig gebackenen Kabeljau mit Malzessig würzen. Zu den Speisen wird es Herri, Lindener Spezial und das englische Brown Ale „Newcastle“ vom Fass geben.

Zukünftig bietet „Butjer“ Hausmannskost

Und da auch immer mehr Gaststätten mit gutbürgerlicher Küche verschwinden, liegt dem 35-Jährigen die Hausmannskost am Herzen. „Das beste Beispiel ist doch die Traditionswirtschaft Rackebrandt, die nicht wieder öffnen wird.“ Dem Stadtteil Linden steht diese Kost, findet der Gastronom. Und auch der Begriff „Butjer“, wie sich gebürtige Lindener stolz bezeichnen, ist eine Hommage an gute alte Zeiten.

Gut sind die Zeiten aktuell nicht, auch wenn der Gastronom froh ist, jede Menge um die Ohren zu haben und nicht ständig an das Thema Corona denken zu müssen. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen wünscht sich Jäger, dass der Betrieb erst dann wieder gestartet wird, wenn Bars und Lokale auf lange Strecke öffnen können – und nicht nach zwei Wochen in den nächsten Lockdown schlittern. „Wir wollen kein Hin und Her mehr. Wir wollen klare Ansagen.“

