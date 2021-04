* 26. Dezember 1966 in Hannover. Kochausbildung im Hotel Bischofshol, Stationen in „Landhaus Ammann“, im „Lila Kranz“, im Parkhotel an der Messe und im „Föhrenhof“ in Lahe. Spanier sammelt Auslandserfahrungen im Hotel „Royal Palms“ auf den Bermudas und im „Lindrick Golf Club“ in England. Mit seinem Bruder betreibt er eine Weile das Restaurant „Anno“ in Hohenhameln und von 2001 bis 2005 mit Kai Karg das Lokal „Gig“ am Lindener Markt. 2013 beginnt er als Küchenchef im „Café und Restaurant Steintormasch“ und übernimmt das Lokal im Jahr 2017. Bei ihm gibt es modern interpretierte deutsche Klassiker (Hauptgerichte 9,50 bis 26,50 Euro). Mit seiner Frau und vier Kindern lebt Spanier in Kleefeld.