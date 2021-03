Hannover

Er weiß selbst nicht, wann die Restauranttester des „Guide Michelin“ zu Gast waren. „Irgendwann in den Monaten, in denen wir öffnen durften, müssen sie hier gewesen sein“, sagt „Jante“-Küchenchef Tony Hohlfeld (31). Fest steht: Es hat ihnen gefallen. Zum zweiten Mal in Folge erhielt das kleine Lokal an der Marienstraße 116 zwei Michelin-Sterne – die begehrtesten Dekorationen der Gastro-Welt.

„Wir zählen zu den 50 besten Restaurants Deutschlands und ich bin jetzt der jüngste Zwei-Sterne-Koch des Landes“, sagt Hohlfeld ein bisschen stolz. Mit seiner Frau Mona Schrader (31), der Weinfachfrau des Lokals, und „ein paar Jungs aus der Küche“ hatte er den Livestream der „Guide“-Tester in seinem „Jante“ verfolgt. Gefeiert wurde das Traumergebnis aber nicht. „Wir mussten ja noch Auto fahren“, sagt Hohlfeld mit einem Schmunzeln.

Viele Kollegen gratulierten dem „Jante“

Die Adelung ehrt und freut die „Jante“-Mannschaft. „Aber es ist auch schwierig“, sagt Hohlfeld. „Unsere Arbeit wird ausgezeichnet, ausführen dürfen wir sie aber nicht.“ Viele Kollegen gratulierten Hohlfeld und Schrader, darunter das „Gasthaus Müller“ aus Göxe und die Macher des „Handwerks“ in der Südstadt. Einer kam persönlich vorbei.

Spitzenkoch: Benjamin Gallein bleibt Hannover erhalten. Quelle: Wilde

„Wir haben tags darauf vor der Tür mit Benjamin Gallein angestoßen“, erzählt Tony Hohlfeld. Die Spitzenköche waren nacheinander Küchenchefs im Sterne-Restaurant „Ole Deele“ in Burgwedel, das bis auf weiteres geschlossen ist und deshalb seinen Stern nicht verteidigen konnte.

Die Freunde Hohlfeld und Gallein (35) hatten doppelten Grund zum Feiern: die zwei Sterne für das „Jante“ und den neuen Job von Gallein – er hat im „Leineschloss“ am Landtag unterschrieben. Das Konzept der neuen Gastronomie wollen die Betreiber in Kürze vorstellen.

Von Julia Braun