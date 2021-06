Hannover

„Es waren aufregende sechs Wochen“, sagt Tokunbo Akinro über die Zeit nach dem Startschuss Anfang Mai. „Ich bin überwältigt.“ Auf der Plattform Startnext hatte sie Fans und Unterstützer aufgerufen, mit 20.000 Euro das neue „Tokunbo“-Album zu finanzieren – es sollte nach der düsteren Corona-Zeit „ein Album voller Lebensfreude und Zuversicht werden.“

Am 12. Juni lief die Frist aus, auf dem Konto stehen nun 28.000 Euro, die die hannoversche Songwriterin (sie war lange Frontfrau der Band „Tok Tok Tok“) investiert, um mit Musikern die Lieder in einem Studio einzuspielen und auf CDs zu pressen. „Mit der Summe bescheren meine Albumpatinnen und -paten mir einen Vorschuss, der dem eines Labels in nichts nachsteht“, freut sie sich.

Tokunbo Akinro nennt ihre Musik „Folk Noir“

Als „Dankeschöns“ gab es zum Beispiel das signierte Album (25 Euro), handgeschriebene Lyrics (50 Euro) oder ein persönliches Geburtstagsständchen (150 Euro). Nach drei Tagen war schon beinahe die Hälfte des Finanzierungsziels erreicht. 275 Menschen hatten Lust auf den „Folk Noir“ der Künstlerin, der auf dem neuen Werk „leicht, filigran, verspielt“ werden soll. 2020 hatte sie den International Accoustic Music Award als beste weibliche Künstlerin gewonnen.

Und weil 140 Prozent der nötigen Summe zusammenkamen, gibt es noch einen Bonus: „Wir können zwei wunderbare Videos drehen, um die Musik zu begleiten“, verkündete Tokunbo Akinro bei Facebook.

Einen Live-Vorgeschmack gibt es schon am 26. Juni: Tokunbo tritt bei den Jazztagen in Garbsen auf, Tickets für das Konzert an 20 Uhr im Geschwister-Scholl-Gymnasium (Ludwigstraße 4) kosten 25, ermäßigt 20 Euro.

Von Andrea Tratner