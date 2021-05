Hannover

Er hat das Unheil kommen sehen. „Angst, echte Existenzangst“, plagte Roman Jaenisch, als die NP ihn im Oktober nach den Zukunftsaussichten für seine „Tiergarten-Schänke“ in Kirchrode fragte: „Ob ich nach dem neuen Lockdown noch da bin, hängt davon ab, wie lange er dauert.“

Der nun schon sechs Monate währende zweite Corona-Lockdown war offensichtlich zu lang für den 49-Jährigen. Nun bekannte der gelernte Hotelfachmann: „Mein Weg mit der Tiergartenschänke ist leider zu Ende. Ich habe im April Insolvenz angemeldet. Es ging nicht mehr.“

Immer mehr Traditionslokale schließen

So ist die Traditionsgaststätte im mehr als 110 Jahre alten Gebäude am Tiergarten nach dem „Leiseswitzstübchen“ im Zooviertel und der „Schank- und Speisewirtschaft H. Rackebrandt“ in Linden das dritte prominente Corona-Opfer der hannoverschen Gastro-Szene. Weitere werden wohl folgen, ein Branchenkenner weiß: „Etliche stehen auf der Kippe und längst am Rande der Insolvenz.“

Erst am 1. Januar 2020 hatte Jaenisch die Tiergarten-Schänke mit 60 Plätzen drinnen und 30 in einem Blockhaus von Mike Arnold übernommen. Der 45-jährige Hotel-Entwickler Arnold hatte die Gaststätte 1999 von seinem Vater übernommen, 2010 das Gebäude gekauft.

Jaenisch kennt sich aus in der Szene, er hatte im „Hotel am Rathaus“ gelernt, im GOP, im „Mövenpick am Kröpcke“, im „Landhaus am See“ und im „Median“ Lehrte gearbeitet, seine 2019 im Alter von nur 45 Jahren verstorbene Ehefrau Sandra Reineke-Jaenisch war beim HCC für die Bewirtung der HDI-Arena zuständig. Die Schwägerin schmeißt den Service in der 96-Loge von Martin Kind, der Neffe ist bei Mövenpick. Eine hannoversche Gastro-Familie.

Das wichtige Weihnachtsgeschäft fiel aus

Jaenisch ging mit vollem Elan an die neue Aufgabe, investierte 100.000 Euro in die Außengastronomie und den Tresenbereich, suchte sich potente Berater, dann kam Corona. Der Lockdown im November war zu viel, das Weihnachtsgeschäft ist für die Tiergarten-Schänke überlebenswichtig. 2000 Gäste hatten schon für ein Gänseessen reserviert, als Jänisch auf „to go“ umstellen musste.

Die laufenden Kosten wuchsen ihm über den Kopf, nun hat der Mann, den Freunde als einen der besten Gastgeber Hannovers bezeichnen, aufgegeben. „Es tut mir in der Seele weh, mein Herz blutet“, sagt Jaenisch. Ab nächste Woche hilft Jaenisch Kumpel Markus-Christian Kulz vom „Salz & Pfeffer“, der an der Ihme seinen Imbisswagen wieder öffnet. Kulz sagt: „So ein Typ darf der Gastro-Szene nicht ganz verloren gehen.“

Tiergarten-Schänke-Verpächter Arnold versicherte der NP indes, dass es bald weitergehen werde in Kirchrode. Schon Anfang August, spätestens Anfang September soll ein neuer Pächter wieder öffnen, „die Gäste sind doch alle noch da“. Arnold verspricht: „Diese Schänke wird nicht sterben.“

