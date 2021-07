Geboren am 2. Januar 1988 in Celle. Ausbildung zum Koch im Ringhotel und Restaurant am Celler Tor in Celle. Dort lernte er auch seine heutige Frau Ann-Kristin kennen, die dort ein Praktikum machte. Sechs Monate Grundwehrdienst beim Fliegerhorst in Celle. Zwei Jahre geht das Paar in das Schweizer Sterne-Restaurant „Zur Säge“. Später zieht es sie nach Hamburg, unter anderem ins Restaurant „Vlet“ in der Speicherstadt, in die „Bank-Brasserie“ am Gänsemarkt und in den „Off-Club“ von Tim Mälzer. Im Dezember 2016 eröffnen die Wohlfelds das „Handwerk“ (Altenbekener Damm 17, Telefon 0511/26267588, geöffnet Mittwoch bis Sonntag ab 18 Uhr). Das Paar wohnt in Hannover und hat eine zehn Monate alte Tochter.