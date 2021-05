Hannover

Die Sonne lacht an diesem herrlichen Mittwoch, wir treffen uns vorm Aspria, Teresa ist in Begleitung gekommen. Yakari ist ein neunjähriger Vizla-Labrador-Mix. „Mein Schatten“, sagt sie schmunzelnd. Der andere Hund ist neu in der Familie. Kaluh lebte noch vor einem halben Jahr in Portugal an der Kette, nun blüht der dreijährige Podengo in Hannover wieder auf.

„Er genießt jede Laufrunde“, sagt Teresa Enke, die von Freunden „Terri“ genannt wird, und von den Runden gibt es nicht wenige. „Mindestens fünf die Woche“, so die 45-Jährige. Sport und Tiere, das sind auch die Themen, die Teresas Kindheit und Jugend im mittelfränkischen Bad Windsheim bestimmten. Die Eltern waren Lehrer, die Mutter eine begabte Sportgymnastin, der Vater „eine Sportskanone“, der sogar ein Leistungszentrum für Modernen Fünfkampf gründete. Beide Brüder waren talentierte Reiter, Teresa Enke machte und konnte irgendwie alles.

Kennenlernen auf dem Sportgymnasium

Im Degenfechten wurde sie Bayrische Jugendmeisterin, im Fünfkampf Deutsche Jugend-Vizemeisterin, laufen, Volleyball, Ski fahren. „Ein Tag ohne Sport ist ein verlorener Tag“, sagt Enke heute noch. Weil es bei den Altsprachen haperte, baute Teresa Enke, geborene Reim, nach Realschulabschluss in der Heimat und Freiwilligem Sozialem Jahr ihr Abi auf dem Sportgymnasium Jena, zweieinhalb Autostunden von zu Hause weg. Der Vater kannte den Direktor.

So kam eine damals schon sprachgewandte und selbstbewusste 18-Jährige in Thüringen in die elfte Klasse und fand ihren Platz in Reihe eins neben einem Robert. „Ich bin die Teresa Reim aus Bayern“, stellte sie sich dem 17-Jährigen vor. Dass Robert Enke da schon bei Carl Zeiss im Zweitligator stand und als überragendes Talent galt, „wusste ich natürlich nicht“. Lachend gesteht sie, während wir beim Knusperhäuschen in Bischofshol aus der Unterführung wieder auftauchen, „dass ich mich für Fußball überhaupt nicht interessiert habe. Ich fand das sogar total doof, weil meine Brüder sonnabends „Ran Bundesliga“ auf Sat 1 gucken wollten und ich deshalb meine Lieblingsserie ,Beverly Hills 90210’ ständig verpasst habe.“

Tierliebe schon als Kind

Eineinhalb Jahre später waren Robbi und Terri ein Paar, für ein Leben als Fußballer-Frau gab Teresa den Traum vom Unterrichten auf und beendete das Lehramts-Studium Sport und Deutsch an der Uni Düsseldorf nach fünf Semestern. Finanziert hatte sie es nicht mit dem Geld ihres späteren Ehemannes, sondern als Verkäuferin in einem Schuhladen. „Später habe ich mich nicht mehr dafür entschuldigt, keinen eigenen Beruf auszuüben. Ich habe es als Privileg empfunden, für das ich dankbar war. Man hat ja durchaus die Freiheit, Sinnvolleres zu tun als auf dem Sofa zu liegen und die Fingernägel zu lackieren.“

Teresa Enke engagierte sich im Tierschutz, „schon als Kind habe ich mich um kranke Tiere gekümmert. Kein Tier ohne Halsband war vor mir sicher.“ Der Pferdeturm ist unser Wendepunkt, wir sprechen gerade über den schweren Start in Hannover. Durch die Geburt und den frühen Tod der schwerstkranken Tochter Lara, das Leben in der Einöde von Empede weit draußen und Barcelona, Istanbul und Teneriffa als Stationen vorher „hatte die Stadt eigentlich keine Chance“.

Anteilnahme nach Roberts Tod

Das änderte sich ausgerechnet nach dem Selbstmord ihres geliebten Robert 2009. Zehntausend Menschen zogen trauernd durch die Stadt und weinten im Stadion um den so sympathischen Nationaltorwart und viermaligen NP-Sportler des Jahres, „diese Anteilnahme hat mich unfassbar bewegt. Ich bin den Menschen hier unendlich dankbar. Immer noch.“

Den Tod von Lara hatte Teresa Enke mit 90 Laufkilometern pro Woche zu verdrängen versucht, „ich magerte auf 50 Kilo ab und hatte nur noch neun Prozent Körperfettanteil“. Der Verlust ihres an Depression erkrankten Mannes stoppte jede Lust auf Sport, „ich existierte nur noch, ich lebte gar nicht mehr“.

Hannover neu entdeckt

Nun ist die bekennende Vegetarierin der Stiftung und einer neuen Liebe wegen seit 2017 wieder in der Stadt, die so viele Erinnerungen auslöst und hat Hannover „neu für mich entdeckt. Es ist lebenswert hier und wunderbar grün, ich fühle mich wohl.“ Auch wenn Lissabon lockt. „Da hatten wir als Paar sicher unsere schönste Zeit.“

Nach knapp zehn Kilometern ist die Runde rum, für Teresa Enke war es eine ganz besondere, „ich laufe eigentlich immer ohne menschliche Begleitung“. Aber: „Ich hetze sonst eher. Das war eine Runde zum Runterkommen, ich merke, wie gut mir das getan hat.“ Dabei schwitzt die 1,67 Meter große Frau kein bisschen, während ich eine Hauswand zum Anlehnen brauche. Sie lächelt nur und winkt. Ich winke einer bemerkenswerten Persönlichkeit zurück.

Schokolade ist die Belohnung

Was hören Sie gern beim Laufen?

Nichts. Höchstens die Natur. Auf keinen Fall Musik.

Allein oder in der Gruppe?

Allein, aber in tierischer Begleitung.

Mit wem würden Sie gern mal auf der Laufstrecke unterwegs sein?

Hape Kerkeling, aber ich weiß natürlich nicht, ob der läuft oder nur gelegentlich wandert. Und Ronaldo, mit dem ich gern über perfekte Ernährung für Sportler sprechen würde.

Wo kaufen Sie ihr Equipment am liebsten?

Ich gestehe: leider meistens online.

Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig?

www.runnersworld.de, das ist die Homepage meines Lieblings-Laufmagazins.

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

In Portugal an der Küste entlang. Einfach traumhaft dort.

Wo laufen Sie nie mehr?

Sonntags bei gutem Wetter am Maschsee: Da ist es mir in Corona-Zeiten viel zu voll.

Gras, Sand Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden, welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen beim Laufen am besten?

Ganz klar der federnde Waldboden.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Mit viel Schokolade.

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Nur bei Glatteis.

Schwächeln Sie im Winter?

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Als junge Athletin habe ich diesen Spruch meines Trainers gehasst, jetzt lebe ich danach. Aber nur, wenn es um das Laufen geht.

Kann ein Laufband die Natur ersetzen?

Ersetzen nicht, aber ich persönlich trainiere durchaus mal gern auf dem Laufband.

Laufen nach durchzechter Nacht – geht das?

Früher ja! So eine Einheit nannten wir dann AVL – Alkohol-Vernichtungs-Lauf. Sehr ungesund und für das Immunsystem nicht zu empfehlen. Mache ich nicht mehr.

Was essen Sie vorher gern?

Ich laufe immer vormittags und nüchtern.

Was haben Sie immer dabei?

Nur meine Hunde und den Hausschlüssel.

Haben Sie ein laufendes Vorbild?

Ich bewundere alle, die sich ihre Laufschuhe anziehen. Egal wie alt, ob dick oder dünn, schnell oder langsam.

Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie?

Früher war ich Schnellstarter, jetzt laufe ich nur aus Freude und um danach Schokolade essen zu können.

