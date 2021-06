Hannover

Erst seit Kurzem dürfen sie nach sieben Monaten Stillstand in ihren Tanzschulen wieder Kurse anbieten. Trotzdem denken Barynia (34) und ihr Onkel Yorck-Oliver Bothe (51) stellvertretend für den gesamten Tanzschulclan an andere. „Während wir lange nichts machen konnten, können wir uns vorstellen, wie viel andere arbeiten mussten“, so Barynia Bothe.

Deshalb verschenken die Betreiber an Corona-Helfer 112 Monate Tanzzeit. Pflegekräfte, Krankenschwestern, Menschen, die ambulant anpacken – „sie unterstützen andere, spenden Trost, leisten täglich für das Wohlergehen der Gesellschaft Großartiges“, sagt die 34-Jährige. „Dabei sind sie selbst gefordert wie nie.“

Dank an Menschen aus Gesundheitswesen

Deshalb können sich Tanzliebhaber, die bei Bothes noch nicht Kunde sind, für einen Monat Tanzen bewerben. Die Idee hatten übrigens Bothe-Mitarbeiter. Wer mit Disco Fox und Co. mal den Kopf frei bekommen möchte, schreibt eine Mail mit dem Betreff #CoronaHelden: Für die Standorte Podbielskistraße, Walderseestraße und Burgwedel an tanzen@tanzschulen-bothe.de, für die Tanzschule an der Hildesheimer Straße an hallo@bothe-tanz.de. Die 112 Freimonate werden ausgelost, im September geht’s dann los. Toll!

Von Mirjana Cvjetkovic