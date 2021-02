Hannover

Das „Kouro“ in der Theaterstraße setzt auf ein „multisensorisches Konzept“ mit Bildern und einer Hintergrundmusik, das von einer DJ-Duo für das Ambiente gemixt wurde. Giorgio Kosmidis (42) freut sich auf die ersten Gäste nach dem Lockdown

Wie sind Sie Wirt geworden?

Ich bin ich in der Gastronomie groß geworden. Meine Eltern hatten in der Lüneburger Heide ein paar Restaurants, da ging es früh los, dass ich den Gästen Zaziki an den Tisch gebracht habe. Gastronomie war immer schon ein Herzens-Ding von mir. Allerdings fing ich zuerst an, mich für Cocktails zu interessieren, habe im „Zaza“ und im „Zino“ gearbeitet. Ich fing mit Showmixen und Meisterschaften an. Und auf denen wurde ich von Agenturen entdeckt für Caterings und Events. Darüber bin ich dann in die Event-Schiene reingerutscht und habe 2005 meine eigene Agentur „Edelchic“ gegründet.

Und jetzt ein eigenes Sushi-Restaurant?

14 Jahre später habe ich die Idee mit in die Agentur gebracht, meine Geschäftspartner Dario Ruiz und Ali Suwed waren Feuer und Flamme. So wurden die Grundsteine gelegt, das Logo entwickelt, die Corporate Identity erstellt, der Name gefunden – bis hin zu den Geschmackskreationen und den ganzen Details.

Wie kamen Sie auf die Location?

Ich kenne den Laden von früher, als „Senza“ und „Espada“. Diese Location bietet mit ihrer Grundsubstanz so viele schöne Sachen – die denkmalgeschützte Fassade, die Wendeltreppe hier im Innern. Das ist für mich die halbe Miete. Das Restaurant hier stand für mich schon fertig im Kopf, am Ende war es wirklich nur noch der Umbau. Wir haben schon von Gästen gehört, dass es sich hier nach New York anfühlt oder nach Paris. Wir haben seit der Eröffnung die abgeklebten Scheiben gelassen, für den Sommer überlegen wir uns was.

„Kouro“-Mitarbeiterin Vanessa verpackt Sushi in eigens designete Take-away-Boxen. Quelle: Frank Wilde

Warum Sushi?

Sushi eignet sich gut für eine kreative Idee. Es geht ja auch um das ganze Drumherum. Die Sojasauce wird in einem für uns designeten Parfümflakon und auf einem Tablett serviert, die Stäbchen haben Gravur. Jasper Webers hat viel entworfen, es ist aber auch alles Teamarbeit. Das gilt auch für unsere Take-away-Boxen: „Kouro“ soll nicht nur der Stil sein, den man hier im Lokal bekommt. Sondern auch das Erlebnis des Essens zu Hause. Das ist viel multisensorischer als einfach nur die Gabel zum Mund zu führen.

Essen Sie auch gerne griechisch?

Ja, sehr, sehr gern. Mein Vater hat immer im Restaurant gekocht und meine Mutter zuhause. Wenn wir in Griechenland sind, ist der Tisch immer voll mit Gerichten.

Giorgio Kosmidis Geboren am 11. Oktober 1978. Die Eltern stammen aus Griechenland, betreiben in der Lüneburger Heide Restaurants. Über Jobs als Barkeeper entdeckt er seine Leidenschaft für Cocktails, nimmt an Meisterschaften teil. Mit 26 Jahren gründet er die Eventagentur „Edelchic“. Mit „Meating – the Canteen“ macht die Agentur auch Caterings. Neu ist seit Ende Oktober das „ Kouro “ (Theaterstraße 14, Telefon 0511/70816155). Das Außer-Haus-Motto dort heißt dienstags bis sonntags „Lock down, pick up“. Inside-Out-Rollen kosten acht bis 12,50 (acht Stück), Maki vier bis sechs Euro (sechs Stück), große „Signature Rolls“ 13,50 bis 17,50 Euro.

Wo gehen Sie normalerweise gerne in Hannover essen?

Ins „Amici Miei“ an der Lister Meile und in die „Blockhouse“-Restaurants. Und in Langenhagen ins „Meating – the Canteen". Das ist unsere Kantine, unsere Agentur ist nur zwei Stockwerke darüber. Da können wir auch die Speisekarte beeinflussen.

Welche Eigenschaften sollte ein Wirt haben?

Er sollte absolut serviceorientiert sein – das ist das Nonplusultra. Fleißig sein. Und nicht am falschen Ende sparen. Ich habe Probleme mit billigem Zeug. Da geht es nicht um Marge, sondern um Qualität. Und Qualität setzt sich eben durch.

Wie sehen Sie die aktuelle Corona-Lage?

Es ist ein Sprungbrett. Wir sind sehr dankbar, dass Hannover uns so gut Antwort gibt, dass unser Produkt Anklang findet.

Die Scheiben sind noch immer abgeklebt: Nur drei Tage nach der Eröffnung war das „Kouro“ schon im Lockdown. Quelle: Frank Wilde

Was wäre Ihr erstes Reiseziel nach Corona?

Ich will nach Ischgl zum Snowboarden. Das fehlt mir und dafür würde ich einiges opfern, wenn man da jetzt wieder hinkönnte unter alten Bedingungen. Man ist in der Natur, allein mit seinem Board, das inspiriert und entspannt. Und ich würde meine eineinhalbjährige Tochter einfach gerne auf Skiern sehen. Das wäre schön.

Wonach sehnen Sie sich sonst?

Nach der Stimmung in den ersten Tagen, als wir das „Kouro“ eröffnet haben. Im Moment ist es ja gefühlt wie im Logistikzentrum hier (lacht).

Von Luisa Verfürth