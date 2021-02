Hannover

Als Tänzer, unter anderem bekannt aus der Pro7-Show „Got to Dance“, sind all seine Aufträge im Jahr 2020 weggebrochen. Doch Corona-Frust gibt es bei Steven Spiby (34) nicht. Ganz im Gegenteil: „Ich habe noch nie so gute Zahlen geschrieben wie jetzt“, freut er sich. Denn aus der Krise hat er das Beste gemacht – und eine Social-Media-Agentur gegründet.

„Es zahlt sich jetzt aus, dass ich nicht mutig genug war, nur auf das Tanzen zu setzen. Dann würde es mir jetzt sehr schlecht gehen.“ Denn bereits 2013 hat der gebürtige Nienburger eine Werbeagentur mit seinem Partner Steven Forrester (32) gegründet – kurz nach Abschluss seiner Ausbildung als Grafikdesigner. Nebenbei machte Spiby Tanzkarriere.

2013 kam der Durchbruch als Tänzer

„Natürlich wollte ich am liebsten nur damit mein Geld verdienen“, gibt er zu. „Ich habe sogar meine erste Ausbildung geschmissen, um nur noch zu tanzen. Meine Familie und Freunde haben mich für verrückt erklärt.“ Auch die zweite Ausbildung wollte er nach anderthalb Jahren abbrechen, um mehr Zeit für das Tanzen zu haben. „Mit einer Show habe ich mehr Geld verdient als ein ganzes Monats-Ausbildungsgehalt. Mein Chef überzeugte mich zum Glück zum Bleiben.“

2013 war also das Jahr des Durchbruchs für Spiby: Er kam bei „Got to Dance“ ins Halbfinale, gründete seine Agentur, wurde Tänzer von „Feuerwerk der Turnkunst“ und trat zum dritten Mal in Kalifornien beim renommierten internationalen Tanzwettbewerb „Body Rock“ an. „Wir waren 2009 das erste deutsche Team, das jemals dorthin eingeladen wurde, ein Meilenstein.“ Auch für Hannover: „Was viele nicht wissen: Hannover ist die Hip-Hop-Hochburg in Deutschland.“

In den USA: Steven Spiby (2. von rechts, unten) mit seiner hannoverschen Tanzformation „Who cares“ in San Diego, Kalifornien. Quelle: privat

Hannoversche Hip-Hop-Tanzformation älteste in Deutschland

Seine Gruppe, „Who cares“ (die auch in Spanien, Dänemark, Polen oder der Schweiz auftrat), hat sich in der hannoverschen Tanzschule „Move & Style“ zusammen getan. Sie sind die älteste Hip-Hop-Tanzformation Deutschlands, erzählt er. „Als ich 18 Jahre alt und in Hannover unterwegs war, wurde ich auf der Straße von einem Promoter angesprochen, dass es eine neue Tanzschule gibt und ob ich nicht ein kostenloses Probetraining machen will.“ Und wie er wollte. Denn was der Promoter nicht wusste: Spiby hatte erst ein Jahr zuvor den Plan gefasst, tanzen zu lernen.

„Als ich ungefähr 17 war, habe ich den Film ,Streetstyle’ gesehen und wollte unbedingt so tanzen lernen wie die Darsteller.“ Das tat er dann in Hannover. „Nach der Probestunde hatte ich Feuer gefangen und bin jeden Tag nach Hannover gefahren. Ich konnte mir das Monats-Bahnticket gerade so leisten.“ Doch Talent hatte er nicht, beteuert der heute 34-Jährige. „Nur durch meinen Ehrgeiz konnte ich zu den anderen aufschließen“, so Spiby. „Eigentlich kann ich gar nicht tanzen“, fügt er hinzu und lacht.

„Eigentlich habe ich gar kein Talent“

Was eine seiner Spezialitäten wurde: die berühmte Hebefigur aus „Dirty Dancing“. „Ich dachte, das bekomme ich niemals hin, ich bin zu schmächtig. Ich dachte, niemals kann ich eine andere Person hochgeben.“ Konnte er – so gut sogar, dass er es irgendwann einarmig machte und eine ganze Show daraus wurde. Irgendwann trat er er beim „Feuerwerk der Turnkunst“, womit er fünf Jahre auf Tournee ging, sogar mit Partner-Tanz und Akrobatik auf.

Im Fernsehen: Steven Spiby in der Pro7-Show „Got to Dance“. Quelle: ProSieben/Willi Weber

Inzwischen lebte Spiby in Hannover, nachdem seine Familie von Nienburg nach England ausgewandert war. Der Vater, Andrew Spiby (57), ist Brite. „Meine Eltern haben immer gesagt, sobald ich 18 bin, gehen sie nach England.“ Gesagt, getan – der große Bruder, Mark Spiby (37), ging mit. „Ich bin der letzte meiner Art in Deutschland“, sagt der Tänzer und schmunzelt. Statt nach England zog er also nach Hannover – seine persönliche Wunschdestination.

Von der Werbe- zur Social-Media-Agentur

Als Spibys Geschäftspartner Forrester aus der Agentur ausstieg, schulte der gebürtige Nienburger auf Social Media um und gründete 2020 die neue Agentur. „Weil ich zur Social-Media-Generation gehöre, selber super aktiv in den Sozialen Medien bin und es noch immer Experten braucht. Die meisten mittelständischen Unternehmen haben nach wie vor nur einen Internetauftritt – aber keine Social-Media-Accounts“, erklärt er. „Der Zug ist noch lange nicht abgefahren.“

Er hat also auf den richtigen Zug gesetzt – denn 2020 ist sein Business explodiert. „Hätte ich nebenbei Auftritte gehabt, hätte ich gar nicht so viel daraus machen können“, stellt er fest. Was sein Geschäft so gut funktionieren lässt? Der Mann mit der Cappy überlegt. „Ich verkörpere die Social-Media-Community wahrscheinlich ganz gut. Wenn ich den Schlipsträgern erkläre, wie es funktioniert, komme ich mit Hoodie und Jogginghose. Das ist authentisch.“

In Japan: Steven Spiby ist mit Tanzauftritten schon viel rumgekommen, hier zeigt er seine „Human Flag“ in Tokyo. Quelle: privat

Trotzdem trainiere er fleißig weiter. In seinem Büro, gleich neben dem Schreibtisch, hat er eine Sprossenwand angebracht. Dort übt er unter anderem die „Human Flag“ (siehe Foto), außerdem tobt er sich in Hannovers Calisthenic-Parks aus und trainiert im Tanzhaus Bothe. „Wenn die Krise vorbei ist und Shows endlich wieder möglich ist, bin ich bereit und in Topform“, freut er sich.

