Hannover

Erst im Juli 2020 eröffnete Katip Bilgi (35) sein Restaurant „Spoon“ an der Hamburger Allee. Im Lockdown hilft der zugehörige Profi-Lieferdienst beim Überleben.

Wie ist Ihre Stimmung im Moment?

Eine gute Frage ... Im November habe ich noch gebrannt, weil ich dachte, Mitte Dezember geht es wieder los. Wir hatten ja erst im Juli 2020 eröffnet und sind bis Oktober super angekommen bei den Gästen. Dann wurde der Lockdown immer weiter verlängert, im Moment fühle ich mich wie in einem Käfig. Es ist, als würde man jeden Tag das gleiche Lied hören und immer auf die Repeat-Taste drücken. Wie ein Kampf David gegen Goliath. Das zehrt, weil wir auf uns alleine gestellt sind. Der Staat tut im Moment nicht wirklich viel für uns Gastronomen. Irgendwann hat man keine Kraft mehr.

Ihre Lage ist an sich perfekt – drei Hotels liegen im Umkreis des Restaurants ...

Stimmt, die ersten Wochen waren fantastisch. Und das, obwohl die Hotels ja nur zu 20 Prozent belegt waren. Es kamen Abholer rein, aber auch das Hotel-Personal hat hier bei uns gegessen und uns weiter empfohlen. Wir haben eine Basic-Karte und dazu jede Woche saisonal abgestimmte Gerichte. Außerdem machen wir unsere Pasta frisch.

Neu an der Hamburger Allee: „Spoon“ hat im Juli 2020 eröffnet. Quelle: Michael Wallmüller

„Spoon“ kannte man zuvor als Lieferdienst. Warum jetzt ein Lokal?

Weil unsere Kunden von „Spoon Delivery“ immer wieder gefragt haben, ob wir nicht ein Restaurant machen können. Wir liefern seit 2013 Essen auf Restaurant-Niveau nach Hause – „frisch, schnell, köstlich“, das ist unser Slogan, das ist auch unser Anspruch. Also habe ich ein Objekt gesucht und diesen Laden hier gefunden. Klein und gemütlich sollte es sein. 30 bis 40 Gäste, italienische Küche, modern eingerichtet.

Woher kommt der Name „Spoon Delivery“?

Ich wollte einen Namen finden, der neugierig macht. Löffel-Lieferung? Viele haben mich am Anfang gefragt, ob es bei uns nur Suppen gibt (lacht).

Katip Bilgi Geboren am 5. Dezember 1985. Aufgewachsen in Baden-Baden, die Familie zieht 2000 nach Hannover. Als Kind möchte er am liebsten Maurer werden, macht später eine Ausbildung im Einzelhandel, Schwerpunkt Elektro. 2013 gründet er den Lieferdienst „Spoon Delivery“, auf der Karte mit etwa 200 Positionen stehen Pizzen, Baguettes, selbstgemachte Pasta. Das Lokal „Spoon“ (Hamburger Allee 53, Telefon 0511/45 99 07 24) gibt es seit Juli 2020. Alle Infos unter www.spoon-delivery.de.

Das Außer-Haus-Geschäft boomt doch aber bestimmt?

Ja, man muss aber auch sehen, wie viel Konkurrenz auf dem Markt aufgeploppt ist. Jeder versucht sich im Moment mit To-go über Wasser zu halten. Selbst „Blockhouse“ und „L’Osteria“ als große Franchise-Unternehmen sind inzwischen auf den Zug mit aufgesprungen. Da musst du als Selbstständiger eben dagegen ankämpfen.

Wie sind Sie Wirt geworden?

Ich habe tatsächlich vorher ganz viele andere Sachen gemacht. War erst im handwerklichen Bereich unterwegs und habe eine Einzelhandel-Ausbildung gemacht. Aber schon früh habe ich meinem Onkel in Baden-Baden in seiner Gastronomie ausgeholfen. Ich habe einfach gerne Kontakt mit Menschen, also habe ich mich reingekniet und dieses Genre für mich neu entdeckt. Wenn du an etwas Spaß hast, machst du es mit Herzblut und Leidenschaft. Es ist das schönste Feedback, wenn ein Gast nicht nur wegen des guten Essens zu dir kommt, sondern eben auch wegen dir als Person.

Hannover, 18.04.2021: Wirt der Woche: Katip Bilgi im Spoon an der Hamburger Allee Quelle: Michael Wallmüller

Was fehlt den Menschen im Lockdown?

Gastronomie bedeutet ja nicht nur „ein Wasser, ein Kaffee, 3,50 Euro und tschüss“. Gastronomie bedeutet auch, über Gott und die Welt reden, mal einen Scherz machen und eben dem Gast auch zuhören. Es ist viel mehr als nur Essen und Trinken.

Haben Sie ein Lieblingsgericht aus der Kindheit?

Pfannkuchen habe ich geliebt – meine Mutter hat sie mir mit Nutella, Banane und Erdbeeren gemacht. Wenn ich für „Spoon Delivery“ um fünf oder sechs Uhr einkaufen fahre, dann brauche ich einen Kaffee und ein Nutella-Brot. Das gibt mir einen Energieschub für den Tag.

Was vermissen Sie im Moment besonders?

Mir fehlt es, meine Freunde und Kollegen zu sehen. Nach der Arbeit den Laden abschließen und in der Rooftop-Bar „Schöne Aussichten“ einen leckeren Gin Mare trinken, am Steintor essen gehen. Gäste und Freunde treffen, sich austauschen.

Ihre Lieblingslokale jenseits der Corona-Zeit?

Da gehe ich gern zu meinen Kumpels ins Restaurant „Kale“ am Bismarkbahnhof. Das ist gehobene, türkische Küche mit einer großen Auswahl und einem tollen Service. Für Sushi gehe ich gern ins „HeimW“ oder ins „Kouro“ an der Theaterstraße, auf einen Drink in die „Minibar“ am Thielenplatz oder in die „Sternwarte“.

Im „Spoon“ wird italienische Küche angeboten. Quelle: Michael Wallmüller

Was essen Sie abends gern vor dem Fernseher?

Ein bisschen Brot, Olivenöl zum Dippen und etwas Parmesan. Ein Traum. Mehr brauche ich nicht.

Fünf Lebensmittel, die Sie mit auf eine einsame Insel nehmen würden?

Olivenöl. Balsamico. Zu trinken unbedingt Mineralwasser. Auf jeden Fall Nutella – jeder hat doch ein Laster (lacht). Und gutes Brot bräuchte ich auch – wir backen unser Brot im „Spoon Delivery“ ja auch selber.

Von Luisa Verfürth