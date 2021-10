Hannover: Sohn von Carsten Maschmeyer heiratet im Neuen Rathaus

Im Gegensatz zu seinem Vater lebt er noch in Hannover – und da hat Marcel Maschmeyer (32) am 22. Oktober auch geheiratet. Am Mittag sagten er und seine Lebensgefährtin Marie „Ja“ im Neuen Rathaus. Mit dabei: Unternehmer Carsten Maschmeyer (62) und dessen Gattin Veronica Ferres (56). Die NP hat sie getroffen.