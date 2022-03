Hannover

Seit elf Jahren ist er im Musikgeschäft, kennt die Höhen und Tiefen rund um das Berühmtsein: Pietro Lombardi (29) ist stolz auf das, was er (als Hauptschüler) geschafft hat.

Herr Lombardi, wie ist es, wieder Bühnenluft zu schnuppern?

Ich war einer der Ersten, der seine Tour abgebrochen hat und bin einer der Ersten, der wieder durchstartet und in so großen Hallen spielt. Aber bislang läuft alles super, es war die richtige Entscheidung. Irgendwann muss man ein Zeichen setzen, man kann sich nicht ein Leben lang einsperren.

Auf Tour lassen Sie Ihr Leben Revue passieren.

Die meisten machen ja eine Show, in der sie singen, nicht viel kommunizieren und nur die Musik sprechen lassen, was ja auch gut ist. Meine Show kann man fast mit einem Musical vergleichen: Ich singe meine Songs, erzähle aber auch meine Geschichte. In Videos lasse ich meine Kindheit und die Schulzeit Revue passieren, dann geht es mit der DSDS-Zeit los. Im Prinzip spiele ich den kleinen Lombardi wieder von vorne, mit all meinen Macken und Fehlern, bis hin zur Reise mit DSDS. Ich habe mich elf Jahre lang durchgeboxt, um auf solchen Bühnen stehen zu können.

Sieger der achten Staffel: Im Jahr 2011 heißt der Gewinner der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ Pietro Lombardi. Quelle: dpa

Heute haben Sie zwei Millionen Follower bei Instagram.

Das ist für mich gar nicht relevant. Dass ich überhaupt welche habe, ist ein Weltwunder. Selbst wenn ich morgen null Follower hätte, weiß ich, dass meine Konzerte voll werden würden. Ich komme aus einer Zeit, in der Facebook und Instagram keine große Rolle gespielt haben. Es gibt Influencer, die haben fünf Millionen Follower und machen 20 Gewinnspiele, sind aber trotzdem nur halb so bekannt wie ich. Deswegen finde ich Social Media gar nicht so wichtig. Für mich ist relevant, wer zu meinen Konzerten kommt – da sehe ich, wer wirklich Fan ist.

Dicke Freunde: Pietro Lombardi und Stefano Zarrella (links) kochen gerne bei Instagram – häufig irgendwas mit Nudeln. Quelle: Instagram/Stefano Zarrella

Und die mögen es auch, wenn Sie mit Stefano Zarrella bei Instagram kochen.

Stefano und ich arbeiten schon seit sechs Jahren zusammen. Früher wurde er belächelt, mir war das egal – für mich war er wie ein Bruder. Heute ist er erfolgreich, und viele wollen etwas von seinem Erfolg abhaben. Ich kenne das: Mit 18, nachdem ich DSDS gewonnen hatte, war ich für alle der Coolste. Mit 19 haben mich alle hängen lassen, alle waren weg. So ist das, wenn du Erfolg hast. Die entscheidende Frage ist aber, wer da ist, wenn der Erfolg nicht da ist.

Gänsehautmoment: Pietro Lombardi singt vor seinen Fans, die die Halle in ein Lichtermeer verwandeln. Quelle: Christopher Bielke

Dazu passt Ihr neuer Song „Ich lass dich nicht los“. Den haben Sie vor Veröffentlichung vor Tausenden Zuschauern und einem Lichtermeer performed. Können Sie das Gefühl beschreiben?

Den Song das erste Mal live vor Publikum zu spielen, war wirklich aufregend. Ich hatte bis dahin nur eine Hörprobe bei Tiktok hochgeladen und es dann vor Publikum einfach mal drauf ankommen lassen. Es war eine so große Genugtuung, dass die Leute ihn schon mitsingen konnten, bevor er überhaupt erschienen ist. Das war schon krass.

Brüder: Marco (links) und Pietro Lombardi. Quelle: Instagram/Marco Lombardi

Zuletzt hatten Sie jemanden ganz Besonderen dabei – Ihren Bruder Marco. Was hat es damit auf sich?

Er war in Frankfurt dabei und er wusste gar nicht, was ich vorhabe. Marco hat ein bisschen mit Musik angefangen, bei Tiktok seinen Spaß gefunden. Da sollte er mal miterleben, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Die Leute stellen sich das immer einfach vor, das ist es aber gar nicht. Du musst da zwei Stunden von der ersten bis zur letzten Minute performen. Dann habe ich ihn auf die Bühne geholt und wir haben vor 4500 Leuten zusammen gesungen!

Neulich haben Sie mal wieder auf Italienisch gesungen, Fans fordern mehr davon.

Wir haben doch schon meinen großen Bruder Giovanni (lacht; gemeint ist Giovanni Zarrella, die Redaktion). Ich bin eingedeutscht. Aber wer weiß, irgendwann mal, warum nicht. Es wäre vielleicht nicht verkehrt, den italienischen Markt anzugreifen.

Als Paar getrennt, als Eltern für immer vereint: Pietro Lombardi und seine Ex-Frau Sarah Engels bei der Einschulung ihres Sohns Alessio. Quelle: Instagram/ Pietro Lombardi

Ihr Sohn ist mittlerweile eingeschult, wie läuft es so mit den Hausaufgaben?

Alessio besucht eine Ganztagsschule, erledigt die Hausaufgaben dort. Er ist ein sehr fleißiger Junge, manchmal aber auch frech. Er ist halt Zwilling mit zwei Gesichtern, so wie ich (lacht). Er ist ein sehr gut erzogener Junge, was die Hauptsache ist.

Pietro Lombardi *9. Juni 1992 in Karlsruhe. Er verlässt die Hauptschule ohne Abschluss, beginnt eine Ausbildung als Maler und Lackierer, bricht die aber ab. Lombardi holt den Hauptschulabschluss nach, arbeitet nebenbei als Pizzabäcker und in einem Schmuckgeschäft. Seinen Wunsch, Profifußballer zu werden, gibt er nach einen Wadenbruch auf, da ist er 16 Jahre alt. Er vertieft sein Hobby als Musiker, bewirbt sich bei „Deutschland sucht den Superstar“, gewinnt die Staffel 2011. Dort lernt er Sarah Engels kennen und lieben, das Paar heiratet, bekommt 2015 Sohn Alessio. Die beiden trennen sich 2016, 2019 wird die Ehe geschieden. Lombardi bringt drei Alben heraus, sitzt sogar selbst in der „DSDS“-Jury. Er lebt in Köln. Infos unter www.pietro-lombardi.com

Über Ihre Zeit als Hauptschüler haben Sie mal gesagt: „Ich war ein kleiner Junge, unsicher und voller Selbstzweifel. Jeder hat mich belächelt und mir gesagt, dass nichts aus mir wird.“ Was vermitteln Sie Ihrem Kind?

Das Wichtigste, was ich ihm beibringe, ist Disziplin und Anstand. Ich war kein Einser-Schüler, ich muss auch keinen zu Hause haben. Er soll kein Streber sein, er soll einfach nur fleißig sein, üben und alles geben. Aber eben nicht auf Krampf. Und wenn er alles gegeben hat, da trotzdem eine Vier steht, dann ist es halt so.

Feiern seinen Sieg: Hier ist Pietro Lombardi im Jahr 2011 mit seinen Eltern und seiner Oma bei der Aftershowparty des Finales von „Deutschland sucht den Superstar“ – kurz vorher hatte er die Staffel gewonnen. Quelle: Imago

Haben Ihre Eltern das auch so gesehen?

Meine Mutter und mein Vater waren richtig streng. Wenn ich eine Vier hatte, gab es vier Wochen keine PC-Spiele. Heute ist es anders. Wir versuchen, Alessio zu vermitteln, alles zu geben. Und wenn er das getan hat, hat er alles gemacht.

Gelten als Traumpaar: Poptitan Dieter Bohlen (links) und Pietro Lombardi verstehen sich gut, saßen sogar für zwei Staffeln gemeinsam in der „DSDS“-Jury. Quelle: dpa

Fans sind immer ganz elektrisiert, wenn eine neue Frau an Ihrer Seite auftaucht: Gibt es da was zu berichten?

(Lacht) Ich hatte Beziehungen, mit denen es nicht geklappt hat. Ich lerne hier und da eine Frau kennen, bin mittlerweile aber sehr vorsichtig geworden. Am liebsten wäre mir, eine Frau kennenzulernen, die mich nicht kennt, was aber schwierig ist. Ich hätte gerne eine Frau, die nichts mit dem Musikbusiness zu tun hat und auch keine Influencerin ist. Vielleicht eine Immobilienmaklerin oder so.

Freunde – in guten wie schlechten Zeiten: Pietro Lombardi (links) hat Oliver Pocher und dessen Familie sein Haus monatelang zur Verfügung gestellt. Quelle: dpa

Apropos Immobilie: Oliver Pocher und seiner Familie haben Sie Ihr neues Haus zur Verfügung gestellt, als seines durch die Flut im Sommer 2021 unbewohnbar wurde. Das ist mehr als nur eine Geste.

Ich hatte früher nichts, nur mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter war krank. Wir mussten irgendwie durchkommen, waren auf Hilfe angewiesen. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu helfen, sei es meiner Familie oder Freunden. Ich hatte anderthalb Monate in dem Haus gewohnt, als der Anruf von Oli kam und er mir von seiner Lage erzählte. Ich habe gemerkt, dass er am Ende war und ihm mein Haus angeboten, danach gefragt hat er nie. Ich weiß, dass er mir auch immer helfen würde. Persönlich würde ich unter einer Brücke schlafen, damit es Freunden gut geht. Nach acht Monaten im Hotel geht es jetzt das erste Mal wieder zurück nach Hause.

