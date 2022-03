Hannover

40 Jahre hat Gottfried Wilhelm Leibniz – abgesehen von vielen, teils zeitintensiven Reisen – in Hannover gelebt. 1716 starb er in der Schmiedestraße 10 in der Altstadt. Er gilt als universaler Geist und einer der bedeutendsten Philosophen seiner Zeit. „Leibniz war einer der Türöffner der Aufklärung“, betont Leibnizforscherin Dr. Ariane Walsdorf (50). Sie findet es wichtig, dass dieser berühmte Mann aus Hannover nicht als Genie vergangener Zeiten in Vergessenheit gerät.

Walsdorf ist als Wissenschafts- und Technikhistorikerin weltweit die Expertin für die Erfindungsgeschichte der Rechenmaschine von Leibniz. Die Hannoveranerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leibniz nicht nur in Hannover in den Mittelpunkt zu rücken und mit seinen Ideen zu werben – sie will die Menschen auch für seine Forschungsinhalte begeistern. Denn heute noch lohnt es sich ihrer Meinung nach, über seine Ideen, seine Denkansätze und seine Philosophie zu diskutieren. „Viele seiner Gedanken haben eine große Aktualität“, sagt Ariane Walsdorf.

Leibniz brachte Wissenschaft nach Hannover

Die Leibniz-Forscherin will es schaffen, das komplexe Gedankenuniversum des berühmten Gelehrten auch für Menschen spannend zu machen, die bisher nicht mit Leibniz in Berührung gekommen sind: „Leibniz war der Mensch, der die Wissenschaft nach Hannover gebracht hat. Damals war Hannover eine kleine Residenzstadt mit etwa 10.000 Einwohnern. Leibniz hat aber in die ganze Welt, sogar bis nach China, korrespondiert, hat sich mit rund 1100 Wissenschaftlern und Persönlichkeiten seiner Zeit ausgetauscht, sie auf langen Reisen besucht.“

Diese Korrespondenzen hat Leibniz sorgsam aufbewahrt und katalogisiert, die 15.000 Briefe (beziehungsweise rund 200.000 Blatt) sind bis heute in Hannover erhalten: „Das ist ein wahrer Schatz“, weiß Waldsdorf. „Heute würde man sagen: Leibniz war ein echter Networker. In diesen Briefen erfahren wir unendlich viel über diese Zeit – übrigens auch über Hannover.“ So erwähnt er den Karneval, berichtet von dem barocken Alltag und vielem mehr.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine enge Gesprächspartnerin in Hannover war die Kurfürstin Sophie, „eine hochintelligente, scharfsinnige und gebildete Frau“. Mit ihr traf sich Leibniz immer wieder zu Spaziergängen in den Herrenhäuser Gärten, ihre gemeinsamen Philosophiegespräche hielt der Forscher ebenfalls in Briefen fest. „Kurfürstin Sophie stellte ihm eine Frage, aus der er dann seine Metaphysik entwickelte“, erklärt Walsdorf. Sie sprachen beispielsweise darüber, ob auch Tiere eine Seele haben – eine Überlegung, die der damaligen Auffassung – besonders auch der Kirche – widersprach.

Mit ihrem Buch: Walsdorf hat „Gottfried in an Nutshell“ geschrieben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Faszinierend findet Walsdorf die Kraft seiner Ideen, die die von ihm hinterlassenen Schriften heute ausstrahlen. „Wir sollten Leibniz nicht nur aus sich selbst heraus interpretrieren, seine Gedanken eröffnen uns auch heute neue Denkräume.“ Beispielsweise schrieb der Gelehrte: „Nur aus Mangel an Achtsamkeit verkleinern wir unsere Güter, und es bedarf einiger Übel, um diese Achtsamkeit in uns wach werden zu lassen.“

Diese Modernität begeistert Walsdorf: „In vielen Dingen blickte Leibniz weit über seine Zeit hinaus: Er sprach sich für Bildung für alle aus – auch für Frauen. Er setzte sich für den Frieden ein und für die Ökumene – also die Verständigung zwischen den Kirchen. Er sprach sich für die Einheit in der Vielfalt aus – so wie es auf dem Denkmal am Georgsplatz auch steht. Leibniz wollte die Welt besser machen.“

Doktorarbeit über die berühmte Rechenmaschine

Er war aber nicht nur Philosoph, Historiker, Jurist, er war auch Mathematiker und Techniker. Modelle seiner Erfindungen sind in der Leibniz-Universität ausgestellt. Ariane Walsdorf betreut diese Sammlung, über die Rechenmaschine von Leibniz hat sie promoviert. „Wir haben in Hannover das letzte Original.“

Leibniz hat sein Leben lang daran konstruiert. Und wir wissen heute, dass die Maschine tatsächlich funktioniert hat und die vier Grundrechenarten beherrschte. Sie war allerdings mit den Zahnrädern so hochempfindlich, dass sie sich durch kleinste Erschütterungen schnell verstellen konnte. Und das passierte, wenn sie beispielsweise mit der Postkutsche transportiert werden musste“, sagt Walsdorf.

Ihr Buch erscheint auf Deutsch und Englisch

Ihr Wissen hat Walsdorf in zehn unterhaltsamen Kapiteln in dem Buch „Gottfried in a Nutshell“ (Referat für Kommunikation und Marketing Leibniz-Universität Hannover, 135 Seiten, 12 Euro) zusammengefasst. In den Kolumnen erzählt sie in kompakter Form von Leibniz’ Faszination für China, von seinen Reisen, seiner Idee von Gerechtigkeit.

Das Buch ist zweisprachig auf Englisch und Deutsch, es ist erhältlich im Shop der Universität oder bestellbar unter der ISBN 978-3-00-071408-5.

Von Maike Jacobs