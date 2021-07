Hannover

„Ich nenne sie nicht gerne Patienten, lieber meine Freunde“, sagt Gurbet Süzük (35) über ihre Kunden. Die Sehnderin ist onkologische Kosmetikerin, sie behandelt also Krebskranke. So bezeichnet sie ihre Klienten aber auch nicht gerne. „Es ist furchtbar belastend, wenn man ständig als krank abgestempelt und anders behandelt wird – dabei sind es dieselben Menschen wie vorher, nur mit einem bösen Zellhaufen irgendwo im Körper.“

Ihre Sicht auf die Dinge hat sich mit einem Schicksalsschlag verändert: Vor drei Jahren erkrankte ein Familienmitglied an Krebs und starb mit nur 30 Jahren. Weiter möchte sie nicht darauf eingehen, es fällt ihr schwer, darüber zu sprechen. „Das reißt Wunden auf, bei meiner ganzen Familie.“

Ihrem Angehörigen konnte Süzük nicht mehr helfen – dafür hilft sie nun anderen Erkrankten. Nach dem Todesfall schulte die Kosmetikerin („Ich habe schon als Kind anderen die Haut eingecremt“) auf medizinische und onkologische Kosmetik um.

So kann Kosmetik während der Chemotherapie helfen

„Krebs ist eine harte Diagnose und die Chemotherapie ist kein Zuckerschlecken. Aber nur die wenigsten wissen, dass es Dinge gibt, die es leichter machen.“ Süzük kritisiert die mangelnde Aufklärung durch Ärzte. Sie hingegen kann und will sich Zeit für ihre Kunden nehmen, besucht sie sogar zum Plaudern zu Hause. „Es geht hier nicht nur um Kosmetik, sondern auch um Therapie. Wenn die Menschen hierhin kommen, sollen sie etwas für ihre Seele bekommen.“

Süzük hat sich in Psychologie und Motivationstraining weitergebildet, ihre Energie und Positivität wirken ansteckend. „Wenn ich merke, dass jemand gedanklich abschweift und in sich zusammenfällt, hole ich ihn sofort ab.“ Die 35-Jährige machte es vor: „Ich schnipse dann zum Beispiel und frage laut: ,Hey, wohin möchtest du nächsten Sommer reisen?’“ Ziele setzen, lautet ihr Motto.

Günstige Behandlungen für Krebskranke

Ihre onkologischen Behandlungen bietet die Kosmetikerin für wenig Geld an (zwischen 49 und 69 Euro), bei den Kosmetikprodukten für daheim verzichtet sie komplett auf eine Marge. „Ich will helfen und nicht reich damit werden“, betont sie. „Wenn eine Patientin hier rausgeht und strahlt, macht mich das glücklicher als Geld. Das sind meine Vorbilder, nicht irgendwelche Stars oder Influencer.“

Süzük behandelt zum Beispiel chemobedingte Akne, angegriffene Hände und Füße oder das Narbengewebe an der Brust nach einer OP. „Man kann so viel machen. Es gibt zum Beispiel einen Lack, der die Nägel vor der Chemo versiegelt, sodass sie nicht dunkel anlaufen, rissig werden und sich Nagelpilze bilden“, erklärt sie. Außerdem gebe es Cremes, die die Haut elastisch halten und bei chemo-bedingten Entzündungen helfen.

Lesen Sie auch

Die 35-Jährige zeigt auf einen Mückenstich. „Ich habe ihn aufgekratzt, weil er mich wahnsinnig gemacht hat. Das muss man sich bei Chemo-Patienten um ein Vielfaches am ganzen Körper vorstellen.“ Süzük leidet mit jedem einzelnen Patienten mit. „Ich würde mein Leben für sie geben“, sagt sie aus voller Inbrunst. Und ergänzt mit einem Lachen: „Manchmal glaube ich selber, ich bin Mutter Teresa.“ Das soziale Gen hat die Kurdin von ihrer Mutter. „Sie ist für uns alle das Vorbild.“ Ihre Familie versuche, so hilfsbereit wie möglich zu sein, nimmt unter anderem Flüchtlinge aus der Heimat auf.

Süzük litt unter starker Akne

Geheilt: Süzük litt unter Akne, inzwischen hat sie gute Haut. Quelle: privat

Auch für Kunden, die keinen Krebs haben, bietet sie die medizinischen Kosmetik-Behandlungen günstig an. „Ich möchte den Service auch für Menschen möglich machen, die nicht so viel Geld, aber Hautprobleme haben. Viele sagen, ich verkaufe mich unter meinem Wert, aber ich habe andere Prinzipien.“

Denn sie weiß: „Gute Haut ist kein Zufall. Ich bin 35 und kann behaupten, dass ich keine einzige Falte habe.“ Früher litt sie unter starker Akne, die hat sie in den Griff bekommen. Die Schönheitsexpertin schwört auf gute Ernährung, drei Liter Wasser am Tag und Säuren für die Haut, zum Beispiel Mandel- oder Azelainsäure. Und sie warnt vor zu viel Feuchtigkeitspflege: „Dann nehmen wir unseren Zellen die Arbeit ab und sie verlernen, die Haut selbst zu befeuchten – das beschleunigt den optischen Alterungsprozess.“

Geschäftspartnerinnen: Gürbet Süzuk und die Ärztin Bianka Forst. Quelle: privat

Inzwischen hat sie sich Bianka Forst (52), ihr Hausärztin aus Sehnde, als Geschäftspartnerin ins Boot geholt. „Sie kam mit Problemhaut zu mir, mittlerweile hat sie Traumhaut. Es ist so ein tolles Vertrauensverhältnis zwischen uns entstanden, dass wir etwas gemeinsam bewirken wollten.“ Denn Kosmetiker haben Grenzen, dürfen zum Beispiel kein Blut abnehmen, aus dem man für die Gesichtshaut wertvolles Blutplasma gewinnen kann.

Zunächst hatte Süzük ihr Studio in Stadthagen, direkt über dem Restaurant („Zeus“ auf der Habichthorster Straße) ihrer Schwester Felek (48). „Meine Familie ist gastronomisch geprägt, ich bin die einzige, die etwas mit Kosmetik am Hut hat. Aber alle legen bei uns Wert auf ein gepflegtes Äußeres.“ Inzwischen hat sie ihre Räumlichkeiten auf der Philipsbornstraße in Hannover – für einen Kosmetiksalon auffällig schlicht gehalten und ohne großen Deko-Schnickschnack. „Ich will hier keine Staubfänger haben, sondern die Räume so klinisch wie möglich halten. Duftstoffe gibt es hier auch nicht, denn Chemo-Patienten haben oft einen empfindlichen Geruchssinn.“

Klinisches Studio: Süzük hält ihren Kosmetiksalon schlicht, damit es keine Störfaktoren für Chemopatienten gibt. Quelle: Frank Wilde

Für diese hat die 35-Jährige einzelne Tage in der Woche reserviert, „damit sie nicht auf gesunde Kunden treffen, die zum Beispiel schöne lange Haare haben, während sie ihre eigenen gerade verloren haben.“

Um ihnen etwas Gutes zu tun, würde sie sogar noch weitere Kunden annehmen, obwohl sie bereits jetzt sechs Tage die Woche oft von acht Uhr morgens bis 21 Uhr arbeitet. Doch sie beteuert: „Das ist kein Stress für mich, das ist meine Erfüllung. Sobald ich dieses Studio betrete, entspanne ich.“

Dennoch: Nach Feierabend muss sie an jeden einzelnen Kunden und seine Geschichte denken. Doch ihre Familie – die Single-Frau wohnt mit Mutter, Bruder, Schwägerin, Nichten und Neffen unter einem Dach – kann sie gut auffangen. „Ich bedanke mich jeden Abend bei Gott für jeden einzelnen Kunden und Kundin. Und dann gehe ich joggen, um meinen Kopf frei zu bekommen.“

Angst, selber an Krebs zu erkranken, hat Süzük aber nicht. Die 35-Jährige ist sehr gläubig und ist überzeugt davon, dass es Schicksal ist, wann unser letzter Tag gekommen ist. „Ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Sonst könnte ich den Job gar nicht machen.“

Von Josina Kelz