Der TV-Sender Vox zeigt vom 17. bis 21. Mai täglich ab 15 Uhr, wie fünf Hannoveranerinnen um die „Shopping Queen“-Krone kämpfen. Mit dabei ist Franziska Kordis (35). Mode ist ihr Herzensthema, sie ist mit ihrer Eventmanagement-Firma Polygonija im „O8 Studio“ (Oberstraße 8) in der Nordstadt angesiedelt – einem Concept Store für lokale Modemarken und junge Designerinnen.

Wie kamen Sie darauf, sich für „Shopping Queen“ zu bewerben?

Vor drei Jahren stand das schon mal zur Debatte – da dachte ich noch „Das ist nicht meins, dieses schnell-schnell einkaufen.“ Aber etwas später saß ich mit meinen Mädels und Kolleginnen vom „O8 Studio“ in der Nordstadt in einer lauschigen Hinterhof-Wein-Laune und irgendwie kamen wir wieder auf das Thema. Und wie toll es wäre, zu zeigen, dass man auch anders einkaufen kann. Nachhaltig nämlich. Und so wurde aus einer Bierlaune ein Anruf, und daraus Ernst.

Warum standen Sie mit dem Format erst so auf Kriegsfuß?

Unter Zeitdruck Geld auszugeben und dann irgendwas zu kaufen, entspricht nicht meiner Einstellung zur Mode-Industrie. Wir müssten dazu zurückkommen, uns wirklich Gedanken zu machen, was wir kaufen wollen.

Auf sein Urteil kommt es an: Guido Maria Kretschmer sucht seit 2012 die „Shopping Queen“. Quelle: RTL/TVnow

Was bedeutet Mode für Sie?

Ich kleide mich gern bunt, schrill und auffallend. Manchmal aber auch casual und businessmäßig. Aber auch da ist dann immer ein kleines i-Tüpfelchen drin. Wie zum Beispiel eine bunte Socke oder ein Urban Turban. Ich shoppe nur bei lokalen Designern und in Vintage-Läden. Auch bei Designern oder bekannten Marken greife ich gern zu Secondhand-Teilen, weil ich den Wert und die Geschichte dahinter auch spannend finde.

Wie wichtig sind Äußerlichkeiten?

Ich bin der Meinung, dass eine Frau alles tragen darf und tragen kann, was sie mag – egal, wie viel sie auf den Rippen hat. Man sollte sich nicht so sehr von der Meinung anderer lenken lassen. Mode kann uns Frauen sehr bestärken. Das sollten wir nutzen.

Ihre Eventmanagement-Firma heißt Polygonija. Was bedeutet das?

Polygonija ist ein Edelfalter. Ich trage ihn auch als Tätowierung auf meiner Hand, das Motiv findet sich auch in meinem Firmen-Logo wieder. Und in der Philosophie: Ich finde, jeder kann ein Polygonija werden – ich will Kunden, egal ob große Unternehmen, kleine Läden oder Personen, edel, exklusiv und „real“ darstellen in der Öffentlichkeit.

Das ist „Shopping Queen“ Diese Show hat einen langen Atem: Seit 2012 schickt Vox jeweils fünf Damen (manchmal auch Herren) in einer Stadt auf Einkaufstour – zwei Jahre später gab es für die Styling-Doku den Deutschen Fernsehpreis. Mehr als 1500 Sendungen wurden bereits gezeigt, mehr als 50 Städte besucht (Berlin ist ewiger Spitzenreiter). Das Konzept: Unter Zeitdruck muss jede Kandidatin für maximal 500 Euro ihr Outfit zusammenstellen, der Stil muss zum Typ, aber auch zum jeweiligen Wochenmotto passen. Die Hannover-Shopperinnen bekommen die Vorgabe: „Hoch die Hände, Wochenende! Finde den perfekten Weekender für einen City-Trip“ Die Ausbeute wird von den Frauen auf dem Laufsteg vorgestellt, nicht nur Designer Guido Maria Kretschmer verteilt Punkte, auch die Konkurrentinnen müssen das Outfit beurteilen. Für die Siegerin winkt eine Prämie über 1000 Euro. Die Hannover-Woche startet mit Kandidatin Sinja, Dienstag folgt Franziska Kordis, am Mittwoch ist Birgit, am Donnerstag Viktoria dran, Freitag wird die Shopping-Tour von Nalan gezeigt.

Wie liefen die „Shopping Queen“-Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen?

Wir waren nicht bei den anderen Mädels zu Hause, sondern haben uns die Home-Videos per Einspieler in einem Studio angeguckt und besprochen. Schade war auch, dass meine Shoppingbegleiterin Lorena und ich nicht zusammen im Auto fahren durften. Wir trugen die ganze Zeit ein Visier. Und ich durfte nicht zum Friseur, musste mich selber schminken. Das war – ganz ehrlich – die größte Herausforderung für mich (lacht).

Ihre Shoppingbegleiterin Lorena Winkler ist Designerin. Eine gute Wahl?

Ja. Ich habe immer gesagt, wenn ich da mitmache, dann nehme ich Lorena mit. Sie ist meine beste Freundin, eine bessere Shoppingbegleiterin kann man sich nicht vorstellen. Sie kritisiert offen und sagt immer ihre Meinung.

Auf Klamottenjagd: Lorena Winkler (links) ist Shoppingbegleiterin von Kandidatin Franziska Kordis. Quelle: Frank Wilde

Haben Sie sich während des Drehs auch von einer anderen Seite kennengelernt?

Tja, man geht sich in manchen Situationen schon mal an den Kragen (lacht). Bei der Schminknummer haben wir beide kurz die Fassung verloren.

Wie sieht ihre Shopping-Strategie in der Show aus?

Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nur bei lokalen Designern, Läden aus Hannover oder Vintage shoppen gehe. Bei meiner Bewerbung habe ich vier Läden angegeben, in zweien habe ich dann auch eingekauft.

Waren sie aufgeregt?

Erst nicht, aber natürlich stachelt man sich gegenseitig an während der Dreharbeiten. Lorena war total aufgeregt, auch weil es 36 Grad an dem Tag waren und wir ohne Ende geschwitzt haben. Es war schon chaotischer als sonst in unserem Leben. Lorena hat gesagt: „Die Zuschauer werden auf jeden Fall lachen. Entweder mit oder über uns.“

Was haben ihre drei Kinder dazu gesagt, dass Mama bei Shopping Queen mitmacht?

Meine Kinder sind 14, 15 und 17 und fanden es super. Meine Mittlere war der Knaller und hat bei den Dreharbeiten bei uns zu Hause einen Zettel an ihre Tür geklebt: „Keine Drehgenehmigung! Aber Guido, ich habe Dich trotzdem lieb“. Die sind auch alle aufgeregt und freuen sich jetzt auf die Ausstrahlung.

Der große Tag: Franziska Kordis bei „Shopping Queen“. Quelle: privat

Wie kamen Sie mit ihren Konkurrentinnen Birgit, Nalan, Victoria und Sinja klar?

Ich kannte keines der Mädels und war darüber auch sehr froh, weil ich nicht voreingenommen sein wollte. Wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Die Filmcrew war manchmal nah am Nervenzusammenbruch, weil wir nur Faxen gemacht haben. Aber wir halten bis heute Kontakt, schreiben uns in einer Whatsapp-Gruppe. In Hamburg, wo das Finale gedreht wurde, saßen wir danach auch noch zusammen. Auch mit der Filmcrew lief es super – wir waren wie eine Familie nach der Woche.

Wie war es, Guido Maria Kretschmer kennenzulernen?

Ich finde Guido mega. Ich hätte ihn am liebsten geknuddelt, aber durch Corona ging das ja leider nicht. Das Schöne bei ihm ist, dass man merkt, dass alles von Herzen kommt und echt ist.

Wo gucken Sie Ihre Folge nächsten Dienstag?

Eigentlich wollten wir bei „Elfie & Ignaz“ hier in der Nordstadt ein Public Viewing machen mit großer Leinwand und Drinks. Jetzt geht es leider nicht öffentlich. Dafür machen wir es uns hier im kleinen Kreis mit Sekt gemütlich.

Von Luisa Verfürth