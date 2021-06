Hannover

Er war mal wieder eine Zeit lang in Hannover – nun ist er wieder weg: Sem Köksal (45) pendelt ja seit einigen Jahren zwischen seiner Heimatstadt und Dubai, ist auch in dem Wüstenstaat als Unternehmer in Sachen Internetsicherheit tätig. Nun ist ihm dort ein Coup gelungen: Mit dem „Cyber Department“, also der IT-Abteilung der israelischen Rafael-Gruppe, ist Köksals Firma „Legacy Technologies“ eine strategische Kooperation eingegangen, gemeinsam will man weltweit gegen Internetkriminalität vorgehen.

„Es geht um hochkritische Bereiche wie Wasserwerke, Flughäfen, Versicherungen und Banken“, erläutert der 45-Jährige bei einem Milchkaffee im Mezzo am Weißekreuzplatz. Das Rüstungsunternehmen Rafael und Köksal präsentierten die gemeinsamen Ziele Anfang des Monats auf der Gulf Information Security Expo und Conference (GISEC), dem größten Cybersicherheitsforum der Golf-Region.

Auf der Messe in Dubai: (von links) Emil Blumer und Gilead Goldstein (beide Rafael), der emiratische Wirtschaftsführer Ayman Al Afifi mit Sem Köksal und seinem Geschäftspartner Gil Birger. Quelle: privat

Warum ausgerechnet der Mann aus Hannover im Mittleren Osten so gefragt ist, erklärt er so: „Neo ist unser Türöffner“, so Köksal über das von dem CTO (technischer Direktor) seines Unternehmens, Damian Strobel, entwickelte System, das erfolgreich vor Hackerangriffen schützen soll. „Es zeigt Lücken und Schwierigkeiten in der IT auf“, erzählt er sichtlich stolz, „viele Kunden sind überrascht, welche Sicherheitslücken wir mit Neo auftun.“ Wer sich alles in seinen Referenzen findet, darüber schweigt er sich aus, nennt aber beispielsweise den Kaffeegiganten Starbucks und den Online-Bezahldienst Paypal, bei dem Neo zuletzt für eine Feldstudie eingesetzt wurde.

Köksal will riesiges Rechenzentrum in Hannover bauen

Mittlere und große Firmen nutzen sein System, außerdem staatliche Unternehmen. Und obwohl er seit ein paar Jahren erfolgreich international unterwegs ist, will er Hannover nicht den Rücken kehren – im Gegenteil.

Derzeit sind Köksal und sein Geschäftspartner Gil Birger (56) mit der mittlerweile 60 Mitarbeiter starken Firma in Planungen eingestiegen, ein riesiges Rechenzentrum für den Hochsicherheitsbereich auf dem Expo-Gelände zu bauen. Das Projekt soll 80 Millionen Euro kosten und eine Akademie beinhalten, die Leute ausbildet. Die Stadt hält er für prädestiniert: „Durch die Cebit hat Hannover in der Branche längst einen Namen. Warum da nicht Vorreiter sein?“ Mal schauen, was aus der Idee wird!

Von Mirjana Cvjetkovic