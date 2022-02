Hannover

Der Subtropenhof des Berggartens. Herrenhäuser Straße 4, verwandelt sich wieder in eine Freiluftgalerie: Denn zum dritten Mal zeigen die Herrenhäuser Gärten die weltbesten Garten- und Pflanzenbilder des Wettbewerbs „International Garden Photographer of the Year“ (IGPOTY) aus England.

Noch bis zum 30. April werden die großformatigen Bildtafeln, welche die Siegerfotos des vergangenen Jahres zeigen, als Open-Air-Ausstellung im Subtropenhof des Berggarten gezeigt. Auf den 28 Tafeln sind mehr als 60 Bilder von Gärten aus der ganzen Welt zu sehen. Aufgenommen wurden sie sowohl von Profi- als auch Hobbyfotografen. Auch Bilder aus Herrenhausen sind dabei zu bewundern. Die Ausstellung ist täglich ab 9 Uhr bis Gartenschließung im Subtropenhof im Berggarten, zu sehen. Die Besichtigung ist im Garteneintritt – 3,50 Euro pro Person, Kinder unter zwölf Jahre frei – enthalten.

Musikgeschichte unterhaltsam entdecken

Felix Reuter ist Pianist, Komödiant, Improvisationskünstler und Entertainer. Er spielt keine fertigen Kompositionen, sondern improvisiert die Musikgeschichte von 300 Jahren und plaudert dabei auf das Angenehmste. Man erfährt die Verwandtschaft zwischen Bach und Jazz, freut sich über Rock’n’ Roll von Mozart und lacht über die tausend Schüsse von Beethoven. Unterhaltender kann man Musik nicht entdecken! Sonntag tritt er im TAK, Am Küchengarten 3 bis 5 auf, Tickets kosten ab 24 Euro.

Magier Forster liest Gedanken

Magier und Mentalist Jan Forster ist mit neuen Experimenten der Gedankenmagie zurück. Dabei liest, hört und spürt er die Gedanken der Gäste, ahnt, was passieren wird, beeinflusst die Zuschauer so, dass sie tun werden, was er will, obwohl sie meinen, nach freiem Willen zu handeln. Forster kommt am Sonnabend in „Die Hinterbuehne ZWO“, Hildesheimer Straße 39, Tickets kosten 25 Euro.

Axel Hacke denkt über Sprache nach

Er gilt als „Popstar unter den deutschen Kolumnisten“: Axel Hacke, Schriftsteller und Journalist, kommt jetzt mit seinem neuen Buch „Im Bann des Eichelhechts“ nach Hannover. Darin beschäftigt er sich mit Menschen, die mit Sprache so umgehen, wie es ihnen gerade passt. Bekannt wurde der gebürtige Braunschweiger mit Bestsellern wie „Der kleine Erziehungsratgeber“. Hacke stellt am Dienstag sein Buch im Pavillon, Lister Meile 4, vor. Tickets gibt es ab 21,80 Euro.

Drama um zerbrochenen Krug

Gerichtstag im Dorf: Frau Marthe tritt vor Richter Adam, in den Händen die Scherben ihres Kruges. Sie beschuldigt Ruprecht, den Verlobten ihrer Tochter Eve, in deren Zimmer eingedrungen und dort einen Krug zerstört zu haben. Doch Ruprecht widerspricht heftig – und Eve selbst schweigt. Am Dienstag wird der Klassiker von Heinrich von Kleist im Schauspielhaus aufgeführt, Karten kosten zwischen 16 und 38 Euro.

