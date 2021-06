Hannover

Zwischen den genau hundert Menschen, die am Dienstagabend beim 133. NP- Anstoß“ auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe zu Gast waren, stach einer hervor: Rudolf Schenker (72), Gründer und Gitarrist der Scorpions. Ein Weltstar in Bemerode. Tiefenentspannt, gut gelaunt, total bodenständig und anders als alle anderen Gäste.

Kamen die 99 restlichen Fußball-Fans in 96-Trikot, luftigem T-Shirt oder legerem Hemd, verzichtete der Rocker auch an diesem warmen Sommerabend nicht auf seine Rocker-Kluft: schwere Lederjacke, schwarzer Hut, knallenge Jeans und fette Silber-Ketten.

Klassische Geste: NP-Redakteurin Josina Kelz im Gespräch mit Rudolf Schenker. Quelle: Kelz

„Als ich erfahren habe, dass man keine Tests mehr braucht, um unter Menschen zu sein, wollte ich diese Freiheit sofort nutzen“, freute sich Schenker. „Dann hat mich ein netter Freund aus Schwarmstedt, Rosario Grosso, mit zu diesem Event genommen.“ Und der Musiker, der schon auf allen großen Bühnen dieser Welt stand, fühlte sich sichtlich wohl im Schatten des Pressehauses. Ich genieße es sehr, all die glücklichen Menschen zu sehen. Als seien wir heute alle aus der Zeit gefallen.“

Rudolf Schenker hat die Corona-Zeit mit seinem Sohn genossen

Bei allem, was er in den vergangenen sieben Jahrzehnten erlebt hat, von der Kindheit in den Nachkriegsjahren bis hin zum Mauerfall – „dass so etwas wie Corona kommt und die Welt so werden kann, hätte ich niemals gedacht. Und zwischendurch hatte ich wirklich Sorge, ob wir diese Pandemie in den Griff bekommen.“

Doch der unverbesserliche Optimist konnte auch dem Lockdown etwas Positives abgewinnen. „Ich war jetzt anderthalb Jahre zu Hause und das war schön. Mein Sohn wird bald sechs – ich hätte ohne Corona nicht die Chance gehabt, ihn so intensiv aufwachsen zu sehen.“ Die Familie, Schenker ist seit 2003 mit Tatyana Sazonova (36) liiert, lebt in der Lüneburger Heide, zeitweise auch in Thailand. „Ich war in meinem Leben schon so viel unterwegs, an so vielen Orten – da ist es auch einfach mal schön, nicht zu reisen.“

Das planen die Scorpions

Trotzdem freut er sich, wenn es wieder losgeht. Als die Pandemie ausbrach, spielten die Scorpions gerade in Singapur und Australien, die Gigs auf den Philippinen mussten sie absagen. Nach der Pandemie starten sie im März 2022 in Las Vegas wieder durch – und das mit gleich neun Konzerten. Dann gehts auf Welttournee. Auf die USA folgt Europa: Portugal, Madrid, Barcelona, im Juni spielen sie in der deutschen Heimat.

Dear Fans, here comes a little snippet for you... we can‘t wait to play you the whole album! 🤘 🦂 🤘 - Scorpions Posted by Scorpions on Monday, June 7, 2021

Mit neuer Musik im Gepäck: In den vergangenen Monaten haben Klaus Meine (73), Matthias Jabs (65) und Schenker neuen Sound im Expo-Park im Studio von Wolfgang Sick (61) produziert. „Wir sind in den letzten Zügen, die Platte wird jetzt abgemischt.“ Ein Veröffentlichungsdatum kann er zwar noch nicht verraten, aber: Das neue Album soll noch vor Weihnachten erscheinen. Und: „Es wird richtig harter Scorpions-Sound. Sehr echt, sehr pur und unverfälscht. Es hat diesmal kein Team produziert, sondern wir. Ohne Strategie, einfach von Herzen.“

Im Studio: Rudolf Schenker (von links), Matthias Jabs und Klaus Meine.. Quelle: Dröse

In der Ruhe der Pandemie haben auch wilde Welt-Rocker wie die Scorpions zurück zu ihrem Ursprung gefunden – bevor sie bald wieder im Trubel versinken und die Chance, Schenker bei einem Bier in Bemerode zu treffen, wieder verschwindend gering ist. „Die Promotion für das neue Album steht an. Wenn es wieder losgeht, wird uns keiner mehr halten können.“

Aber erstmal freut sich der Gitarrist auf die Europameisterschaft. Beim „Anstoß“ zeigt der Fußball-Fan auf seinem Smartphone ein Foto aus dem Himalaja, wo er mal kickte – in mehr als 2000 Metern Höhe. „Rudolf, komm mal her und schieß auf die Torwand“, unterbricht einer der Besucher das Gespräch. Das ließ sich der sportliche 72-Jährige nicht zweimal sagen.

Toooor: Rudolf Schenker ist gut am Ball. Quelle: Petrow

Drei Versuche, ein Treffer rechts unten. Er sei wieder voll im Fußball-Thema drin, erzählt Schenker. „Wenn man so viel unterwegs ist, verliert man manchmal den Bezug zur Heimat.“ Den hat er gerade wieder, was Hannover 96 so treibt, hat er genau im Blick, den Talk mit Stargast Peter Neururer („Ein sehr sympathischer Mann, der gefällt mir sehr gut“) folgte er aufmerksam. Schenker sieht es wie Neururer: „Am Ende geht es nur um die Chemie im Team.“ Da sieht er die Parallele zwischen Fußball und Musik: „Darauf habe ich bei der Gründung unserer Band geachtet. Und das funktioniert bis heute wunderbar. Wir sind gut drauf, uns geht es super.“

Prominenter Anstoß: Christian Schulz (von links), Peter Neururer, Rudolf Schenker und Dieter Schatzschneider beim NP-Event. Quelle: Petrow

Schenker gibt einen Tipp ab, wer Europameister wird: „Deutschland oder Frankreich. Aber es wird für uns in der Vorrunde schwer gegen die Franzosen.“ Dann verriet er noch, wo und wie er die EM gucken wird. „Das erste Spiel werde ich zu Hause schauen. Aber wer weiß, vielleicht ruft auch mein Freund aus Brasilien an und fragt, ob ich vorbeikomme. Dann fliege ich halt zu ihm. Das ist ja jetzt wieder möglich“, sagte er, als sei es das Normalste, mal kurz nach Südamerika zu jetten. Was es für einen Weltstar vermutlich auch ist.

Von Josina Kelz