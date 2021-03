Hannover

Die Steine, die hier um das Jahr 1400 aufeinander gesetzt wurden, sind wuchtig, die Mauer ist mehr als einen Meter dick, im Sommer rankt sich wilder Wein nach oben, in den Ritzen blühen Gräser und Pflanzen. „Das ist ein Stück Stadtgeschichte, 99 Prozent der Hannoveraner wissen nicht, dass sich hier ein Teil der alten Stadtmauer versteckt“, sagt Mina Taheri (55) stolz über den Hinterhof ihres Restaurants „Roter Faden“ an der Osterstraße.

Der NP zeigt sie auch das goldlackierte Tor, hinter dem sich eine weitere gastronomische Oase der Stadt verbirgt – das „Masa“ an der Georgstraße. „Wir wollen das Tor öffnen, das wird vielen Leuten in Zukunft eine Menge Umweg sparen“, kündigt Taheris Sohn Niko (22) an, der im Gespräch zwischendurch immer mal wieder verschwindet, um Essen auszuliefern.

Im November war das Lokal bereits fertig

Das Restaurant „Roter Faden“ ist ein Familienbetrieb, das merkt man schon am emsigen Treiben trotz Lockdown. Denn die Taheris haben die Geduld verloren, das Lokal als direkten Nachbarn zum „Seven Sundays“ am 1. März eröffnet – obwohl für die Gastronomie noch keine Lockdown-Lockerungen in Sicht sind.

Stadtgeschichte: Mina Taheri an der historischen Stadtmauer. Quelle: Frank Wilde

„Wir waren ja schon im November fertig mit der Renovierung, wollten mit tausend Hoffnungen anfangen“, sagt die 55-Jährige, die trotzdem gute Laune hat. „Was bleibt mir anderes übrig? Für staatliche Hilfszahlungen kommen wir nicht in Frage, aber die Fixkosten laufen weiter. Ich habe gewartet und gewartet.“ Die Frau mit den iranischen Wurzeln hat vor 20 Jahren ein kleines Lokal in Vinnhorst geführt, dann lange Jahre ein Hotel in Hemmingen. Den Neustart in Hannovers City wollte sie irgendwann nicht weiter aufschieben.

Jetzt will sie mit freundlichem Lächeln vorangehen, ihre Mitarbeiter mitreißen. „Das ist unser Burgermeister“, stellt sie Arismendy Pacheco aus Spanien vor, der an Saucen und Zutaten für die Burger tüftelt. In der Konditorküche fertigt Ronak Nohaib gerade kunstvolle Torten und Desserts – sie stammt ebenfalls aus dem Iran. Service-Chef Marco Mazzanti ist Italiener. „Wir sind sehr international und offen für alle“, freut sich Mina Taheri.

Pizzabäcker mit Weltmeisterschafts-Erfahrung

Das schlauchartige Lokal wird im Eingangsbereich Eisspezialitäten und Kuchen bieten, in zwei Gasträumen Frühstücksbüffet, Hamburger, Pasta und Steinofenpizza. Die wird Sibin Musev zubereiten. „Ich habe 2018 bei der Pizza-Weltmeisterschaft in Parma den sechsten Platz belegt“, berichtet er stolz. „Das ist die beste Position, die je ein Deutscher geschafft hat.“

Alles hausgemacht: Ronak Nohaib backt Torten und macht Desserts. Quelle: Frank Wilde

Der „Rote Faden“ verbindet in Hannover 36 Sehenswürdigkeiten, er führt vom Hauptbahnhof zum Neuen Rathaus, streift Waterloosäule und Beginenturm am Hohen Ufer, führt an der Marktkirche und an der Kröpckeuhr vorbei zum Startpunkt. In der Osterstraße sucht man das rote Orientierungsband allerdings vergebens. Niko Taheri findet aber, dass die historische Stadtmauer ein Anknüpfungspunkt ist. Und dass der „Faden“ auch für „Verbundenheit mit unseren zukünftigen Gästen“ steht. Und für das breite Angebot des Lokals in Nicht-Corona-Zeiten, das die Gäste von Frühstück bis Abendbrot anlocken will: „Wir können ja der Rote Faden durch den Tag sein.“

Roter Faden als Stadtgrenze: Niko Taheri vor dem Wandgemälde. Quelle: Andrea Tratner

Entsprechend sind die Räume konzipiert. Der Eingangsbereich ist hell und freundlich – hier war in früheren Jahren eine Eisdiele, zuletzt aber ein Möbelladen mit Wohnideen. Durch den Gang mit Dschungeltapete kommt man zur offenen Burgerküche – hier passt das Wandgemälde zum Namen des Lokals. Eine rote Linie zeigt Hannovers Stadtgrenzen, man kann Herrenhäuser Gärten, Landtag, Nanas und andere markante Plätze identifizieren, auch die Stadtmauer im Hof. Im letzten Raum dominieren die Farben Schwarz und Gold. „Ich habe den Putz selber aufgetragen“, erzählt die 55-jährige Wirtin und streicht über den körnigen Belag. „Schauen Sie, da ist Goldglitzer drin.“

Das „Roter Faden“-Team hofft, dass Gäste bald auch bewundern können, was in Eigenregie und mit viel Herzblut geschaffen wurde. Solange läuft Lieferbetrieb und To-go-Geschäft vom Montag bis Sonntag von 11.30 bis 23.30 Uhr. Alle Infos finden Sie hier.

Von Andrea Tratner