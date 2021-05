Hannover

Hoffnung und Mut – gerade in diesen Tagen sind das gefragte Begleiter im Alltag. Mut in Form eines knuffigen Stoffhasen begleitet Maike Bollow (57) seit gut zehn Jahren durchs Leben. „Erschienen ist er mir allerdings zunächst als Teddy in einem Traum“, erzählte die Schauspielerin gestern Vormittag im Gespräch mit der NP. Den hatte sie, nachdem sie ein krebskrankes Mädchen getroffen hatte. Bollow hatte sie als Schirmherrin eines Projekts kennengelernt.

Jedenfalls hatte dieser Teddy vorne am Bauch eine Tasche, in der man zum Beispiel einen Zettel mit einem Wunsch verstauen konnte, etwa keine Schmerzen mehr zu haben. Ihren Freunden, dem Regisseur Norbert Schultze junior (78†, unter anderem künstlerischer Leiter der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg) und dessen Frau Dickie (†), erzählte die heute 57-Jährige von ihrem Teddytraum: „Das muss ein Hase werden“, waren sich die Schultzes einig. Und so wurde aus dem Teddy nicht nur ein Hase, er bekam auch den Spitznamen Nobbi.

„Nobbi der Mutmachhase“, Edel Kids Books, 32 Seiten, 14,99 Euro. Quelle: Edel Kids Books

Den gibt es nicht nur als Mutmachhasen zum Spielen, er ist auch Protagonist in Bollows Kinderbuch „Nobbi, der Mutmachhase“ (Edel Kids Books, 32 Seiten 14,99 Euro), von dem gerade der zweite Band erschienen ist. Die gebürtige Berlinerin, die nach längerem Aufenthalt in Hamburg nun seit anderthalb Jahren in Lüneburg lebt, brauchte als (Einzel-)Kind selbst eine gehörige Portion Mut.

Karriere übertrumpfte eigene Kinder

„Aus Platzgründen befand sich mein Zimmer im Keller“, erinnert sich die Frau mit der blonden Wallemähne, „da habe ich mir des öfteren einen großen Bruder herbeigesehnt, der mich nicht nur vor den Spinnen beschützt, sondern mir auch sagt, dass alles gut wird.“ Bis heute lässt es Bollow nicht los, Kindern Mut zu machen, ihnen zu helfen, keine Angst zu haben und wenn doch welche aufkommt, immer zu erklären, woher sie kommt.

Maike Bollow *15. September 1963 in Berlin. Ihre ersten drei Lebensjahre verbringt sie in Charlottenburg, zieht dann mit der Mutter nach Bremen. Nach dem Abitur 1986 besucht sie in Bremen eine Privatschule für Tanz und Theater, außerdem die renommierte Stage School in Hamburg. 1987 nimmt sie an der Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien teil: Bollow ist eine der neun Studierenden, die von 1200 Bewerbern genommen werden. Bis 1999 ist sie festes Ensemblemitglied am Staatstheater Hannover. Anschließend arbeitet sie freiberuflich an verschiedenen Bühnen, ist außerdem in TV-Produktionen wie „Tatort“, „Rote Rosen“, „Soko“ (Hamburg, Stuttgart, Leipzig), „Großstadtrevier“ zu sehen. 1996 lernt sie ihren Mann Michael Wiese kennen. Das Paar lebt zunächst in Hamburg, nun in Lüneburg. Bollow hält sich wahnsinnig gern in der Natur auf, liebt Gartenarbeit. www.maikebollow.de

Zum einen gehören die Mädchen und Jungen dazu, die ihr Buch in die Hände bekommen, außerdem welche aus dem persönlichen Umfeld. Eigene Kinder hat Maike Bollow nicht. „Mein Mann und ich haben den Zeitpunkt schlichtweg verpasst“, resümiert sie ganz offen. Auch wenn sie sich eingesteht, womöglich „etwas streng mit mir gewesen zu sein“, stand ihre Schauspielkarriere im Vordergrund. „Ich wollte kein Kind, das ich in der Garderobe ablege und ihm sage, ich bin später zurück. Ich hätte mich intensiver kümmern wollen.“ Irgendwann stand bei der Altersangabe die Zahl Vier vorne, sie sah den Zeitpunkt für Nachwuchs als versäumt an, „zumindest habe ich das damals gedacht“.

„Der gute Mensch von Sezuan“: In dem Stück steht Maike Bollow im Jahr 1995 auf der Bühne des Staatstheaters Hannover. Quelle: Archiv

Ihr Handwerk hat die 57-Jährige in Hannover gelernt, sie studierte Ende der 1980er Jahre an der Hochschule für Musik, Theater und Medien. Den Abschluss machte sie vor genau 30 Jahren, „Wahnsinn, so viel Zeit ist schon vergangen, irre“. Einen ihrer Professoren, den Schauspieler Peter Meinhardt (78), traf sie im vergangenen Jahr in Berlin wieder. Dort stand Bollow in der Komödie am Kurfürstendamm mit ihren Kollegen Jochen Busse (80) und Hugo Egon Balder (71) im Stück „Komplexe Väter“ auf der Bühne.

Wenn sie an ihre vielen Jahre in Hannover – nach dem Studium folgten neun Jahre am Staatstheater – zurückdenkt, fällt ihr sofort der Flohmarkt am Hohen Ufer ein. „Ich war wirklich jeden Samstag dort, gleich früh morgens – ganz gleich, wann ich ins Bett bin“, so Bollow. „Den habe ich einfach geliebt, habe alles dafür stehen- und liegengelassen.“

Sie liebt ihren Kronleuchter vom Flohmarkt am Hohen Ufer

Einst mitgenommen (und mittlerweile im heimischen Keller untergekommen) hat sie einen Kronleuchter: „Der hat neun Euro gekostet und sah einfach schön aus.“ Dass er kaputt war und demnach nicht funktionierte, störte sie im Gegensatz zu ihrem Ehemann Michael Wiese (59) nicht. Das Paar feiert nächstes Jahr Silberhochzeit, „der Kronleuchter bleibt trotzdem“, betont die Frau, die man unter anderem aus der der ARD-Soap „Rote Rosen“ kennt, lachend. Dort war sie in den Jahren 2013 und 2014 in 214 Folgen als dänische Modedesignerin Tine Hedelund zu sehen.

Ihr Mann fürs Leben: Maike Bollow und Michael Wiese sind seit 25 Jahren verheiratet. Quelle: Maike Bollow/Facebook

Lustig: Bollow und ihr Mann sind tatsächlich quasi an den Schauplatz der Serie gezogen – nach Lüneburg. Dort betreibt sie das Kaufhaus „Freu dich“, in dem sie ihre Nobbi-Produkte, Kerzen sowie Feinkost (Soßen, Salze, Fruchtaufstriche, Eiweißbrote) ihres Mannes verkauft. Außerdem im Angebot: ihr eigenes Parfüm „Tau“. Das hat sie mit Star-Parfümeurin Kim Weisswange (57) entwickelt, die das Hochzeitsparfüm für den britischen Prinzen William (38) und Gattin Kate (39) kreiert hat! „Anfangs wurde ich im Geschäft als Frau Hedelund angesprochen, die Leute sind zum Teil extra gekommen, um sich ein Autogramm abzuholen oder ein Foto mit zu machen“, erzählt sie. Mittlerweile ist das abgeebbt. Für den TV-Star ein Grund zu Freude: „Manchmal war’s dann doch eine Mühsal.“

Bollow wohnte in Linden und der Oststadt

An ihre alte Adressen in Hannover, die Studenten-WG an der Davenstedter Straße in Linden und die Dachgeschosswohnung mit Kohleofen an der Bödekerstraße in der Oststadt kehrt Bollow heutzutage nicht mehr zurück. Aber sie ist jedes Jahr Teil der Benefizaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ des NDR: „Ehe ich in den Sender gehe, drehe ich eine Runde um den Maschsee.“

Von Mirjana Cvjetkovic