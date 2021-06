Hannover

Er kochte in Bayern, in der Schweiz und in diversen Sterne-Restaurants: Robert Awakjan bereichert ab sofort unsere Serie „Kochen mit Hannovers Profis“. Hier lernen Sie den 36-Jährigen kennen.

Wie ist das Team von „Schuberts Brasserie“ durch die Corona-Zeit gekommen?

Im ersten Lockdown hatten wir geschlossen, aber im zweiten wurden wie umso kreativer. Wir haben per Take-away Menüs und Kochboxen verkauft und mit befreundeten Wirten Zoom-Kochkurse zu verschiedenen Themen wie „Weihnachtsgans im Ganzen“ oder „veganes Menü“ angeboten. Es war uns wichtig, unseren Gästen zu zeigen: Wir sind weiterhin da.

Warum sind Sie Koch geworden?

Ich hatte als Jugendlicher einen Aushilfsjob in einem gutbürgerlichen Restaurant, das hat mich auf den Geschmack gebracht. Man ist in dem Job immer in Bewegung, lernt viele Menschen kennen, es ist immer was los. Jeder Tag ist anders – das liebe ich bis heute.

Hier war früher der „Zauberlehrling“: „Schuberts Brasserie“ an der Geibelstraße bietet auch Plätze unter freiem Himmel. Quelle: Christian Behrens

Wer ist Ihr großes Küchenvorbild?

Der russische Sternekoch Vladimir Muchin. Er kocht im „White Rabbit“ in Moskau und interpretiert Hausmannskost komplett neu. Das strebe ich hier ja auch an. Statt die „Forelle Müllerin Art“ klassisch zuzubereiten, paniere ich sie zum Beispiel in Mandelmehl und richte die Beilagen auf dem Filet an.

Waren Sie denn schon einmal im „White Rabbit“ essen?

Nein, aber ich habe es fest vor. Wenn ich verreise, versuche ich immer, mindestens ein Sterne-Restaurant zu besuchen. Die sind im europäischen Ausland oft deutlich günstiger als in Deutschland.

Chef und Küchenchef: Jan Schubert und Robert Awakjan arbeiten seit zwei Jahren im Team. Quelle: Christian Behrens

Welche fünf Lebensmittel haben Sie immer zu Hause?

Kartoffeln, Mehl, Knoblauch, Sojasauce und Hackfleisch. Ich bin verrückt nach Hackfleisch, egal welche Sorte. Ich wolfe das Fleisch auch selbst zu Hause. Stammgäste haben mir mal ein T-Shirt mit dem Aufdruck „I love Hack“ geschenkt (lacht). Ich liebe Pelmeni, die gefüllten Teigtaschen der russischen Küche, ob gekocht, gedämpft oder gebraten.

Was ist Ihr Lieblingsrezept aus Mamas Küche?

Pelmeni natürlich! Teigtaschen, gefüllt mit Hack, dazu einen Klecks Schmand. Ein ganz einfaches Gericht, aber ich könnte es jeden Tag essen. Ich produziere immer auf Vorrat und friere sie ein.

Das ist Robert Awakjan *10. Juni 1985 in Kasachstan. Sein Vater ist Armenier, die Mutter Russlanddeutsche. Als er 13 ist, zieht die Familie in die Nähe von Eschwege in Hessen. Nach dem Realschulabschluss Kochausbildung im „Dornröschenschloss Saberburg“. Zwei Jahre kocht er im Sterne-Restaurant des „Tschuggen Grand Hotel“ in der Schweiz, weitere Stationen sind das „Clichy“ von Ekki Reimann, das Gourmet-Restaurant im Hamelner „Schlosshotel Münchhausen“, das Steigenberger-Hotel im bayrischen Bad Wöreshofen, die „Ole Deele“ in Burgwedel (Souschef unter Benjamin Gallein) und das „Centralhotel Kaiserhof“ am Hauptbahnhof (Küchenchef). Seit zwei Jahren verantwortet der 36-Jährige die Küche in „Schuberts Brasserie“ (Geibelstraße 77, Telefon 0511/89963633, täglich ab 17.30 Uhr geöffnet, Sonntag und Montag Ruhetag). Robert Awakjan lebt mit seiner Partnerin Lisa Lieber (26) im Heideviertel.

Was würden Sie nie essen?

Kuheuter und Bullenhoden. Beim „Dschungelcamp“ würde ich schnell aufgeben.

Welche drei Eigenschaften braucht ein guter Koch?

Die Kreativität darf uns nicht ausgehen. Wenn ich Klassiker neu interpretiere, habe ich eine Grundlage, aber ich muss Ideen haben, wie ich die einzelnen Zutaten neu präsentiere und zubereite. Man braucht Ehrgeiz, damit man nicht stehen bleibt. Und man muss sehr belastbar sein, allein wegen der Arbeitszeiten. In der Küche ist immer Druck, das Tempo ist hoch.

Sind Sie einer der Küchenchefs, die schnell ausrasten und die Kollegen anbrüllen, wenn etwas schief läuft?

Nein, ich bin eher der ruhige Typ. Wenn ich sauer bin, fange ich höchstens an, auf Russisch zu schimpfen. Aber ich beruhige mich schnell wieder.

Weinauswahl: Brasserie-Chef Jan Schubert ist einer der besten Sommeliers der Stadt. Quelle: Christian Behrens

Haben Sie als Gast schon mal ein Gericht zurückgehen lassen?

Noch nie. Das mag aber auch daran liegen, dass ich mir die Restaurants, die ich besuche, gut aussuche. Ich gehe nur in inhabergeführte Läden, in denen ein Profi entscheidet, wann das Fleisch gar ist. Und nicht irgendeine Zeitangabe, an die sich alle zu halten haben, wie es in der Systemgastronomie vorkommt.

Was kochen Sie Ihrer Freundin, wenn Sie sich entschuldigen müssen?

Sie liebt Kartoffeln und Nudeln, am besten zusammen. Also würde ich wohl „Älpler Makkaroni“ machen, ein Traditionsgericht aus der Schweiz. Das ist ein Kartoffel-Nudel-Auflauf mit Sahnesauce, der mit Gruyère überbacken wird. Und dazu gibt es merkwürdigerweise Apfelmus.

Verraten Sie uns einen tollen Küchentrick zum Nachmachen!

Wenn die Suppe mal versalzen ist, angebrannt oder bitter schmeckt, legen Sie eine Scheibe Toastbrot – oder mehrere hintereinander – in den Topf. Das zieht nach etwa zehn Minuten die schlechten Geschmacksstoffe raus. Ein bisschen Zucker hilft auch.

Was ist die Todsünde beim Kochen?

Ein Gericht rauszuschicken, das man so selbst nicht essen würde. Ich muss von der Qualität der Speisen absolut überzeugt sein. Sonst geht es nicht an den Gast, der gutes Geld dafür bezahlt.

Von Julia Braun