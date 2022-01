Hannover

Es ist mehr als ein Jahrzehnt her, dass Ricardo Savia (48) seine soziale Ader entdeckte und zu einem „Mister Charity“ wurde. Zu verdanken hat er das dem heutigen Ministerpräsidenten. Der damalige Oberbürgermeister Stephan Weil (63) „stand am Start eines Laufes, den er selbst mitmachte“, erinnert sich Savia, „und er forderte die Zuschauer zum Spenden auf. Wir müssen mehr für andere machen, hat er gesagt. Und ich habe gedacht: Stimmt, auch ich muss endlich mehr für andere tun. Besonders für Kinder.“

Eigentlich ist der Hannoveraner mit Wurzel in Sizilien ein harter Hund, dessen Körper sein Kapital ist. Savia begleitete als Personenschützer prominente Sportler, Showstars und Politiker, kam in der Altstadt bei Problemen mit pöbelnden Gästen ins Spiel und ist bestens ausgebildet: in waffenloser Selbstverteidigung, Stock-, Messer-, Schwert- und Bodenkampf, in Wing Chun, Ju-Jitsu und den philippinischen Kampfkünsten Arnis, Eskrima und Kali.

Er macht Kinder, Senioren und Kranke fit

Zwölf Jahre lang betrieb er das von ihm selbst gegründete Gesundheitszentrum „Villa Vitale“ in Badenstedt, das mehr war als Fitness-Studio oder Mucki-Bude. „Mir lag besonders die Fitness von Kindern, Senioren und Menschen nach Krankheiten oder Operationen am Herzen“, erinnert sich Savia an die Villa Vitale, die er Anfang 2019 nach einem kapitalen Wasserschaden aufgeben musste.

Gemeinsam für das Wohl von Kindern: Agnes Genewein und Ricardo Savia. Quelle: Florian Petrow

Damals schon unterstützte Savia die Arbeit des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellenspenderregisters, den RTL-Spendenmarathon und die „Deutsche Stiftung Leben schenken“. Aber „das war mir nicht genug Engagement, ich wollte was eigenes initiieren“, sagt der Vater der 17-jährigen Giulia und begann 2009 mit dem ersten „Villa Vitale & Friends“-Abend im GOP. Savia stellte Sängerinnen und Tänzer, Zauberer und Kabarettisten auf die Bühne, Modedesigner zeigten ihre Werke, GOP-Artisten ihre Kunst.

Im GOP: Savia bei einer Benefizgala mit dem damaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok und den Engeln Lara, Lia und Franziska im Jahr 2016. Quelle: Nancy Heusel

Alle Aktiven verzichteten auf ihre Gagen, der Eintrittspreis ging fast komplett ans Kinderkrankenhaus auf der Bult. Mit Corona endeten die Gala-Jahre, in denen „fast 800 Helfer, Künstler und Musiker an meiner Seite waren, um Geld für die gute Sache zu besorgen“, sagt Savia, der selbst „keine schöne Kindheit hatte, deshalb sind mir Kinder so unglaublich wichtig.“

Parallel machte Ricardo Savia Hannover zur „Stadt der Engel“. „Ich habe lange überlegt, wem die Menschen besonders gerne Münzen oder Scheine in den Klingelbeutel geben würden und dann begonnen, junge Frauen zu suchen, die ehrenamtlich als Charity-Botschafterinnen auftreten.“ Savia fand Dutzende, die ganz in weiß und mit Flügelchen auf dem Rücken durch die VIP-Räume bei 96 und den Handball-Recken zogen, jedes Jahr zur Adventszeit aufs Neue, auch am Ende des vergangenen Jahres in Zeiten der Pandemie.

Kennen sich schon lange: 2010 besuchte Stephan Weil, damals Oberbürgermeister, Ricardo Savia in seiner „Villa Vitale“. Quelle: Michael Heck

So konnte Savia der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt, die hinter dem Kinderkrankenhaus steht, gerade wieder einen dicken Scheck über mehr als 7000 Euro überreichen, insgesamt sind in zwölf Jahren für verschiedene Projekte an die 100.000 Euro zusammengekommen. „Es müsste mehr Menschen wie Ricardo Savia geben“, sagt Amalie von Schintling-Horny (62), Vorstandsreferentin Fundraising der Kinderheilanstalt-Stiftung.

Auszeichnung für sein ehrenamtliches Schaffen

Sie ist „begeistert von seinem Talent, Menschen zusammenzubringen und Botschaften im Sinne der Kinder zu übermitteln. Ricardo hat nicht nur selbst unglaublich viele Spenden eingeworben, er hat auch Kontakte zu Menschen und Firmen hergestellt, die so ebenfalls zu Spendern wurden.“ Das brachte ihm das CSR-Siegel (Corporate Social Responsibility) für ehrenamtliches Engagement ein.

In Aktion: Savia bildet Schulklassen in Selbstverteidigung aus. Quelle: Frank Wilde

Beruflich ist Savia seit drei Jahren mit seiner Firma „RS – Institut für Realistische Selbstverteidigung“ erfolgreich, er bildet Schulklassen, Security-Personal, sogar Beamte der niedersächsischen Polizei aus. Und wird demnächst wohl auch international agieren. „Ich habe eine erste Anfrage aus Dubai und werde in den Orient fliegen, um dort Selbstverteidigung zu schulen“, sagt Savia.

Ohne darüber seine soziale Ader zu vergessen: „Für Kinder zu kämpfen, lohnt sich immer.“ Einer seiner Weggefährten ist Kabarettist Matthias Brodowy (49), für den Savia ein seltenes Phänomen ist: „Er bringt einem so knallhart formvollendetes Kloppen bei, aber hinter dieser rauen Schale steckt ein großes Herz und einer der mitfühlendsten und engagiertesten Menschen, die ich je kennengelernt habe.“

Von Christoph Dannowski