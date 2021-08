Hannover

Wer sagt denn, dass Pfirsiche, Aprikosen und Nektarinen nur als Süßspeise schmecken? Unsere NP-Köchin Rebecca Nonnast vom „Vier Jahreszeiten“ zeigt, dass sich Sommerobst sowohl als Zutat für Tarte und Crumble eignet, aber auch Salat und Risotto verfeinert. Guten Appetit!

So macht man harte Pfirsiche weich: „Man legt den festen Pfirsich in eine Papiertüte, verschließt sie und lässt den Pfirsich ein bis zwei Tage in der Küche liegen“, erklärt Nonnast. Danach sei der Pfirsich weich und saftig. „Beschleunigen kann man den Prozess, wenn man eine Banane mit in die Tüte legt.“

Pfirsichsalat mit Wildkräutern, Fenchel und Feta

Den Dijonsenf mit dem Ahornsirup und dem Orangensaft sowie dem Balsamicoessig mixen. 50 Milliliter des Olivenöls mit dem Rapsöl mischen und langsam mit dem Stabmixer unter die Masse mixen.

Pfirsichsalat mit Wildkräutern, Fenchel und Feta. Quelle: Nancy Heusel

Den Fenchel waschen und in feine Streifen schneiden. Die Pfirsiche waschen und in Spalten schneiden. Fenchel im restlichen Olivenöl bei starker Hitze kurz anbraten lassen. Den Wildkräutersalat mit dem Dressing anmachen. Pfirsichspalten dazugeben und das Ganze mit dem angegrillten Fenchel und zerbröckeltem Fetakäse servieren.

Zutaten für 4 Portionen 500 Gramm Pfirsiche 1 Knolle Fenchel 250 Gramm Fetakäse 250 Gramm Wildkräutersalat 100 Milliliter Olivenöl 100 Milliliter Rapsöl 40 Milliliter Balsamicoessig, hell 20 Milliliter Orangensaft 15 Gramm Dijonsenf 10 Gramm Ahornsirup Salz, Pfeffer

Pfifferlingsrisotto mit Pfirsich

Pfirsiche entkernen und in acht Spalten schneiden. Butter in einer Pfanne schmelzen. Pfirsiche für ein paar Minuten in der Butter anbraten, bis sie eine leichte Farbe haben. Den Zucker dazugeben und karamellisieren lassen, anschließend die Pfirsiche beiseitestellen.

Pfifferlingsrisotto mit Pfirsich. Quelle: Nancy Heusel

Für das Risotto die Schalotten und den Knoblauch fein hacken und den Parmesan reiben. Die Pilze in Olivenöl kurz anbraten, salzen und beiseitestellen. Die Schalotten und den Knoblauch in etwas Olivenöl glasig andünsten. Den Risottoreis hinzugeben und kurz anbraten, ohne dass der Reis Farbe annimmt. Mit Weißwein ablöschen, die Hälfte der Pfifferlinge hinzugeben und den Reis mit so viel Fond begießen, bis dieser bedeckt ist.

Zutaten für Portionen Für das Risotto: 125 Gramm Pfifferlinge 2 mittelgroße Schalotten 2 Esslöffel Olivenöl 1 Knoblauchzehe 250 Gramm Risottoreis 1 Liter Hühnerfond oder Gemüsefond 125 Milliliter Weißwein 100 Gramm Parmesan 50 Gramm Butter Salz Pfeffer Muskatnuss Für die glasierten Pfirsiche: 3 Pfirsiche 1 Esslöffel Zucker 3 Esslöffel Butter

Nach und nach mit Fond auffüllen, damit der Reis immer bedeckt ist und ungefähr 20 Minuten unter häufigem Rühren köcheln lassen, bis der Reis al dente ist.

Anschließend den Reis vom Herd nehmen, die restlichen Pfifferlinge, die Butter und den Parmesan hinzufügen. Das Risotto abschmecken, auf Teller verteilen und die Pfirsichspalten auf dem Risotto verteilen.

Nektarinentarte mit Vanilleis

Die kalte Butter in grobe Würfel schneiden und mit dem Zucker in einer Küchenmaschine kurz durchrühren. Das Mehl und den Vanillezucker hinzugeben und so lange kneten lassen, bis eine kompakte Masse entsteht. Falls der Teig krümelig wird einfach mit der Hand etwas nachkneten. Den Teig zu einer großen Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und im Kühlschrank für eine Stunde ruhen lassen.

Nektarinentarte mit Vanilleeis. Quelle: Nancy Heusel

Die Nektarinen waschen entkernen und achteln. Den Mürbeteig mithilfe eines Nudelholzes auf die Größe der Form ausrollen. Die Form mit neutralem Speiseöl oder Butter einfetten und den Teig hineinlegen und in Form bringen (etwas Rand nach oben ziehen). Mit einer Gabel den Boden im Abstand von zwei bis drei Zentimentern einpiksen. Die Nektarinen fächerartig auf dem Boden verteilen und mit der angewärmten Aprikosenmarmelade bepinseln. Die Hälfte des Puderzuckers auf der Tarte verteilen und diese bei 180 Grad Umluft für 15 bis 20 Minuten backen.

Zutaten für 4 Portionen 5 Nektarinen 50 Gramm Aprikosenmarmelade 100 Gramm Zucker 200 Gramm kalte Butter 300 Gramm Mehl 1 Päckchen Vanillezucker 20 Gramm Puderzucker 1 Packung gutes, möglichst regionales Vanilleeis eventuell etwas Mehl zum Ausrollen Tartebackform (etwa 32 Zentimeter Durchmesser)

Die Tarte ist gut, wenn der Zucker karamellisiert ist und die Nektarinen so weich sind, dass man sie mühelos durchstechen kann. Die Tarte in Stücke schneiden und am besten noch warm mit dem Vanilleeis und dem restlichen Puderzucker servieren.

Aprikosen-Tonkabohnen-Crumble

Für das Kompott die Aprikosen in eine Schüssel geben und mit heißem Wasser übergießen, bis die Früchte bedeckt sind. Fünf Minuten ziehen lassen, das Wasser abschütten und auffangen. Die Aprikosen schälen, entkernen und halbieren. 250 Milliliter von dem aufgefangenen Aprikosenwasser abmessen und mit Zitronenschale und Tonkabohnenabrieb aufkochen, für zehn Minuten leicht köcheln lassen.

Aprikosen-Tonkabohnen-Crumble. Quelle: Nancy Heusel

Den Sud leicht abkühlen lassen. Die Aprikosen in einen Behälter geben und mit dem Sud übergießen. Über Nacht im Kühlschrank lassen, so können sich die Aromen gut entfalten. In einem geschlossenen Behälter hält sich das Kompott vier bis fünf Tage im Kühlschrank.

Für den Crumbleteig alle Zutaten bis auf die Schokoladentropfen in eine Schüssel geben und verkneten. Anschließend die Schokoladentropfen untermischen und den Crumbleteig kalt stellen.

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Währenddessen das Aprikosenkompott in eine ofenfeste Form geben und den Crumble darüber verteilen. Das Ganze bei 200 Grad etwa 20 Minuten auf mittlerer Schiene backen.

Zutaten für 4 Portionen Für den Crumbleteig: 250 Gramm Weizenmehl 50 Gramm Haferflocken 100 Gramm Zucker 200 Gramm kalte Butter 50 Gramm Schokoladentropfen (Backwarenregal im Supermarkt) 1 Esslöffel ungesüßtes Kakaopulver Für das Kompott: 500 Gramm frische Aprikosen Abrieb einer halben Tonkabohne 100 Gramm Zucker Schale einer halben Zitrone (bio)

