Am 20. März ist endlich Frühlingsanfang, doch in der Küche dominiert noch das Wintergemüse. Allerdings stecken in Blumenkohl, Pak-Choi, Radicchio, Pastinake oder Karotten jede Menge Vitamine und Nährstoffe. NP-Koch Jörg Lange vom Hotel Lindenkrug in Limmer stellt vier warme Salate vor, die Magen und Seele gut tun.

Bei Salaten gibt es immer viel zu schnippeln. „Die wichtigste Zutat ist hier ein gutes Kochmesser. Nehmen Sie sich die Zeit, im Fachgeschäft das richtige Instrument zu finden, das perfekt in der Hand liegt und für den Großteil Ihrer Arbeiten geeignet scheint“. rät Lange. Erst dann solle man auf das Preisschild schauen – „denn dieses Messer wird sie ein Leben lang begleiten“.

Orangen-Radicchio-Salat mit Ziegenkäse

Orangen-Radicchio-Salat mit Ziegenkäse. Quelle: Ilona Hottmann

Oh, was für ein herrlicher Salat – er entsteht quasi auf einem Blech. Radicchio waschen, Strunk entfernen, die Blätter trocken schütteln und in breite Streifen schneiden. Feldsalat waschen und trocken schleudern.

Dann schäle ich die Pastinaken und schneide sie in dünne Schnitze. Mit gehacktem Knoblauch vermengt, Olivenöl beträufelt und groben Salz bestreut wandern die Pastinaken auf einem Backblech zehn Minuten bei 200 Grad in den vorgeheizten Backofen. In der Zwischenzeit hobele ich die Fenchelknolle in dünne Blättchen, schneide die Ziegenkäserolle und die frischen Feigen in Scheiben. Ich filetiere drei Orangen, eine vierte presse ich aus.

So vorbereitet kann ich nach den zehn Minuten mit allen Zutaten (außer Radicchio und Feldsalat) den Salat auf dem Blech anrichten. Orangensaft und Honig verteile ich über den Zutaten auf dem Blech – und schiebe dieses noch einmal für ein paar Minuten bei Oberhitze zurück in den Ofen. Achtung: Nur so lange backen, bis der Ziegenkäse gerade anfängt zu schmelzen.

Den warmen Salat auf vier vorbereitete Teller mit Radicchio und Feldsalat anrichten. Dazu passt auch eine Verzierung aus Balsamicocreme. Am Schluss gehackte Walnusskerne über den Salat streuen.

Zutaten für vier Portionen 1 kleiner Radicchio oder roter Chicorée 1 Handvoll Feldsalat 500 Gramm Pastinaken 2 Esslöffel Walnusskerne 4 Orangen 1 Fenchelknolle 1 Ziegenkäserolle 4 frische Feigen 1-2 Esslöffel Honig 4 Knoblauchzehen 4 großzügige Esslöffel Olivenöl Salz, Pfeffer aus der Mühle evtl. Balsamicocreme zur Dekoration

Gerösteter Blumenkohl in Erdnuss-Zitronen-Sauce

Gerösteter Blumenkohl in Erdnuss-Zitronen-Sauce. Quelle: Ilona Hottmann

Noch ein Salat vom warmen Blech. Strunk des Blumenkohls entfernen. Dann in Röschen zerteilen, die je nach Dicke halbiert werden. Karotte schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Kartoffeln vom Vortag pellen und ebenfalls zerteilen. Gemüse mit Olivenöl benetzen, mit Rauchsalz, weißem Pfeffer und Zucker marinieren und auf dem Blech verteilen. 20 Minuten in den Ofen bei 200 Grad Umluft.

In dieser Zeit putze ich den Spinat, entsteine die Datteln und lasse die Wachtelbohnen aus der Dose abtropfen. Flüssigkeit auffangen! Mit dem Wachtelbohnensaft und den weiteren Zutaten mixe ich mit einem Pürierstab die Sauce für den Salat.

Hat der Blumenkohl im Ofen eine schöne Farbe angenommen, mische ich die Zutaten auf dem Blech mit den abgetropften Bohnen, dem frischen Spinat und den Datteln. Ofen abschalten und das Blech zurück in den Ofen schieben. Es reicht die Restwärme aus, um dieses tolle Ergebnis mit der vorbereiteten Sauce auf Temperatur zu bringen. Genießen Sie diesen aromatischen Salat mit einem gekühlten, kräftigen Weißwein.

Zutaten für vier Portionen Für das Blech: 1 Blumenkohl 1 Dose (400 Gramm) Wachtelbohnen oder Kichererbsen (240 Gramm Abtropfgewicht) 1 Karotte 4 gekochte Kartoffeln vom Vortag 100 Gramm Babyspinat 8 entsteinte Datteln 4 Esslöffel Olivenöl (Rauch-) Salz weißer Pfeffer Zucker Für die Sauce: Wachtelbohnenflüssigkeit 30 Gramm Erdnussflips 1 Knoblauchzehe 2 Esslöffel Zitronensaft 1 Messerspitze gemahlener Kümmel 1 Esslöffel Honig 3 Esslöffel Öl

Pak-Choi mit geschmorten Tomaten und Bulgur

Pak-Choi mit geschmorten Tomaten und Bulgur. Quelle: Ilona Hottmann

Diesen warmen Salat bereite ich in einem Schmortopf zu. Ich gebe die gemischten Tomaten mit gehacktem Knoblauch und Olivenöl hinein und würze kräftig mit Pfeffer und Salz. Sind die Knoblauchzehen glasig gedünstet, fülle ich mit einer Tasse Bulgur und zwei Tassen Wasser auf. Dabei muss noch einmal geprüft werden, ob das Wasser genug Salz hat. Immerhin gilt es, die Tomaten und den Bulgur mit zu würzen, damit am Ende ein stimmiges Gericht entsteht.

Dann lege ich die gewaschenen und halbierten Mini-Pak-Choi oben drauf, schließe den Topf mit dem Deckel und überlasse alles auf kleinster Hitze sich selbst. Nach 15 bis 20 Minuten wird der Bulgur die Flüssigkeit aufgenommen haben, und das Gemüse ist sachte gedämpft.

In der Zwischenzeit habe ich die Salatgurke geschält und gerieben, den frischen Bärlauch gehackt und mit dem Joghurt einen frischen Dip gerührt. Mit etwas Salz gut abschmecken, servieren und genießen.

Zutaten für vier Portionen 1 Kilo bunt gemischte Tomaten 4 Knoblauchzehen 4 Esslöffel Olivenöl Pfeffer, Salz 1 Tasse Bulgur 2 Tassen Wasser 300 Gramm Mini-Pakchoi Für den Dip: 250 Gramm Naturjoghurt (10 Prozent) 1 Salatgurke 1 Handvoll frischer Bärlauch Salz

Kotthu – asiatischer Brotsalat

Kotthu – asiatischer Brotsalat. Quelle: Ilona Hottmann

Für diesen Brotsalat backen wir vier Fladen. Aus den abgemessenen Zutaten einen glatten Teig kneten, der ohne Ruhezeit sofort verarbeitet werden kann. Ich teile den Teig in vier Portionen und forme ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche. Tipp: Dünne Fladenbrote gelingen perfekt, wenn Sie den Teig auf einem Backpapier ausrollen und ihn mit dessen Hilfe in die heiße, leicht geölte Pfanne stürzen. Das obenklebende Backpapier kann man vor dem ersten Wenden abziehen.

Die dünnen Brote sind fertig, wenn sich an der Oberfläche die ersten braunen Punkte bilden. Auskühlen lassen. Dann die Fladen wie Pfannkuchen aufrollen und in schmale Streifen schneiden.

Karotten putzen und in feine Streifen schneiden. Lauch waschen, in vier Stücke und dann in feine Streifen schneiden. Knoblauch und Zwiebel fein hacken. Ingwer schälen und fein hacken. Chilischote entkernen und in Ringe schneiden. Dann schwitze ich zuerst Zwiebel, Knoblauch, Chili und Ingwer in etwas Sesamöl an, röste die Currypaste leicht mit.

Als Nächstes kommen die Karotten hinein, sie vertragen die größte Hitze und brauchen ein kleines bisschen länger zum Garen. Nach wenigen Minuten folgen die Porreestreifen. Kurz mitdünsten, dann wird es Zeit abzuschmecken mit Salz, Pfeffer und Chilipulver. Arbeiten Sie so, dass sich durch die Zugabe von Limettensaft und Sojasoße ein wenig Flüssigkeit bildet. Diese soll am Ende von dem in Streifen geschnittenen Brot, das wir untermischen, aufgenommen werden.

Außerdem kann man die Säure vom Limettensaft auch noch mit etwas Obstessig ergänzen, wenn man möchte. Spicy! Dazu passt noch etwas frisch geschnittener Koriander oder ein Klecks einer typisch asiatischen Chicken-Chili-Sauce.

Zutaten für vier Portionen Für das Brot: 3 Esslöffel Öl ½ Teelöffel Salz 260 Gramm Mehl 180 Milliliter Wasser Für den Salat: 1 Esslöffel Sesamöl 1 Zwiebel 3 Zentimeter frischer Ingwer 2 Zehen Knoblauch 1 rote Chilischote 2 große Karotten 1 Stange Porree 1 Teelöffel Currypaste 1 Limette 1 Esslöffel Sojasoße 1 Esslöffel Zucker Pfeffer, Salz, Chilipulver oder Tabasco evtl. frischer Koriander evtl. Chicken-Chili-Sauce

