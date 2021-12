Hannover

Weihnachten versammelt man die Liebsten um sich herum – das Festtagsmenü braucht natürlich einen süßen Abschluss. Rebecca Nonnast, Küchenchefin im „Vier Jahreszeiten“, stellt vier Desserts vor, die die Augen ihrer Gäste zum Leuchten bringen werden. Viel Spaß beim Nachkochen dieser Köstlichkeiten!

In Sachen Dessert-Dekoration ist das Minzblatt der Klassiker. Nonnast hat andere Vorschläge: „Versuchen sie als Dessertdeko Fruchtpürees oder Crumbles auf Mürbeteigbasis zu backen.“ Generell gelte: Mehrere Texturen wie Crème, Crunch, Kompott oder Eis machen ein Dessert spannend. „So bleibt es in Erinnerung.“

Mascarponecrème mit Calvados-Bratapfelchutney

Für die Mascarponecrème die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Limettenabrieb sowie Saft mit dem Zucker in einen Topf geben und erwärmen. Die ausgedrückte Gelatine darin auflösen und die Mischung leicht abkühlen lassen. Danach mithilfe eines Schneebesens in einer Schüssel mit Mascarpone und Quark verrühren und mindestens drei Stunden kühl stellen.

Mascarponecrème mit Bratapfelchutney. Quelle: Christian Behrens

Für das Bratapfelchutney die Äpfel schälen, entkernen und in Würfel schneiden. Die Apfelstücke in der Butter anschwitzen. Mit dem Calvados ablöschen und mithilfe eines Stabfeuerzeuges vorsichtig anzünden und flambieren. Die restlichen Zutaten bis auf die Speisestärke hinzugeben und aufkochen. Speisestärke mit etwas Wasser anrühren und das Chutney leicht binden. Abkühlen lassen und zusammen mit der Mascarponecrème servieren.

Zutaten für vier Portionen Für die Mascarponecrème: 500 Gramm Mascarpone 400 Gramm Speisequark 4 Bio-Limetten 200 Gramm Zucker 3 Blatt Gelatine Für das Bratapfel-chutney: 500 Gramm Apfelwürfel, geschält (etwa6 Äpfel) 100 Gramm Butter 200 Milliliter naturtrüber Apfelsaft 150 Milliliter Calvados 100 Gramm Zucker Saft einer halben Zitrone 1 Gramm Lebkuchen-gewürz 30 Gramm Speise-stärke

Spekulatiusmousse mit Crumble und Glühweingranité

Für die Spekulatiusmousse Eigelb und Zucker in einer Metallschüssel auf dem Wasserbad warm aufschlagen. Die Milch mit den sehr fein gebröselten Spekulatiuskeksen ebenfalls aufkochen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen und ausgedrückt in die noch warme Milch geben. Die Milchmasse in die Eimasse geben und etwas auskühlen lassen. Schlagsahne in der Küchenmaschine steif schlagen und unter die ausgekühlte schon leicht angedickte Mousse ziehen.

Spekulatiusmousse mit Crumble und Granité. Quelle: Christian Behrens

Für den Schokoladencrumble alle Zutaten zu einem Mürbeteig vermengen und in mittelgroßen Krümeln auf ein Backblech geben. Bei 180 Grad Umluft für 15 Minuten backen.

Für das Glühweingranité Gelatine in kaltem Wasser einweichten. Glühwein nach Wahl erwärmen und die Gelatine darin auflösen. Anschließend in einem frostertauglichen Gefäß einfrieren.

Beim Servieren Mousse in ein Schälchen geben, Crumble drüber streuen. Granité abkratzen und die Splitter über das Dessert geben – sofort servieren.

Zutaten für vier Portionen Für die Spekulatiusmousse: 6 Eigelb 140 Gramm Zucker 350 Milliliter Vollmilch 12 Gramm Blattgelatine 400 Milliliter Schlagsahne 150 Gramm Butter-spekulatiuskekse Für das Crumble: 120 Gramm Zucker 120 Gramm Weizenmehl 30 Gramm Haferflocken 90 Gramm Butter 25 Gramm Vollmilchkuvertüre, gehackt 5 Gramm Kakaopulver ungesüßt Für das Granité: 500 MilliliterGlühwein 2 Blatt Gelatine

Karottenkuchen mit Vanilleparfait und Portweinfeigen

Für den Karottenkuchen alle Zutaten mit einem Handrührgerät vermengen, den Teig in eine Springform geben und bei 160 Grad Umluft für etwa 30 Minuten backen.

Für das Vanilleparfait Eigelb und Schmand vermischen. Sahne mit dem Zucker und der Vanilleschote aufkochen und langsam in die Schmand-Ei-Mischung geben. Auf dem Wasserbad unter ständigem Rühren binden lassen. Dann in eine Form füllen und im Froster gefrieren lassen.

Karottenkuchen mit Vanilleparfait und Feigen. Quelle: Christian Behrens

Die Feigen waschen und vierteln. Zucker in einem Topf unter Rühren karamellisieren lassen und mit dem Portwein ablöschen. Rotwein und die Feigen hinzugeben und soweit einreduzieren, bis eine marmeladige Konsistenz entsteht. Alle Komponenten des Desserts auf einem Teller arrangieren.

Zutaten für vier Portionen Für den Kuchen: 380 Gramm Karotten, grob gerieben 180 Gramm Zucker 15 Gramm Vanillezucker 3 Eier (Größe L) 250 Milliliter Rapsöl 260 Gramm Weizenmehl 405 3 Gramm Backpulver 4 Gramm Zimt 100 Gramm Mandeln, gemahlen 100 Gramm Mandeln, gehackt 2 Gramm Salz Für das Vanilleparfait: 2 Eigelb 55 Gramm Zucker 115 Gramm Schmand 230 MilliliterSchlagsahne 1 Vanilleschote Für die Feigen: 5 frische Feigen 100 Gramm Zucker 100 Milliliter Portwein 50 Milliliter Rotwein

Mousse mit Zwetschenröster und Vanillesauce

Für die Schokoladenmousse das Eigelb und den Zucker in einer Schüssel auf dem Wasserbad warm aufschlagen und beiseitestellen. Die Kuvertüre ebenfalls auf einem Wasserbad schmelzen. Die Sahne mit Küchenmaschine oder Handrührgerät steif schlagen. Die noch warme Schokolade in die Eimasse einrühren. Einen Teil der Sahne in die Ei-Schokoladenmasse einrühren, sodass sich keine Stückchen bilden. Den Rest der Sahne vorsichtig unterheben, in eine Schüssel geben und für mindestens fünf Stunden kalt stellen.

Hannover, Food-Serie "Festliche Desserts" mit Rebecca Nonnast im Reimanns Eck ; (Foto: Christian Behrens) Quelle: Christian Behrens

Die Zwetschen waschen, halbieren und entsteinen. Mit dem Zucker, dem Zimt, der Butter und dem Rum sowie der Vanille in eine ofenfeste Form geben und gut durchmischen. Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen, und die Zwetschen für acht Minuten im Ofen „rösten“. Der Röster kann kalt oder warm genossen werden.

Die Eigelbe für die Vanillesauce in eine Metallschüssel geben und verquirlen. Sahne, Milch und Zucker sowie die ausgekratzte Vanilleschote aufkochen und dann unter Rühren vorsichtig in die Eigelb-Masse geben. Ein Wasserbad aufstellen und die Masse unter ständigem Rühren andicken. Aufpassen, dass die Sauce nicht zu heiß wird und gerinnt.

Auf einem Teller Schokoladenmousse und Zwetschenröster anrichten, Vanillesauce dazu servieren.

Zutaten für vier Portionen Für die Mousse: 350 Gramm Kuvertüre (mindestens 60 Prozent Kakaoanteil, zum Beispiel Original Beans Cru Virunga) 140 Gramm Zucker 5 Eigelb Größe L 950 Milliliter Schlagsahne Für den Zwetschen-röster: 800 Gramm Zwetschen oder Pflaumen 150 Gramm Zucker 1 Teelöffel Zimt 1 Vanilleschote 50 Gramm Butter 40 Milliliter Rum Für die Vanillesauce: 3 Eigelb 300 Milliliter Sahne 100 Milliliter Milch 1 Vanilleschote 50 Gramm Zucker

