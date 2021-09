Hannover

Natürlich ist auch ein Kuchen dabei: Wenn es um das Thema Pflaumen und Zwetschgen geht, ist das ein Muss. Jörg Lange vom Hotel Lindenkrug bringt die Früchte aber auch mit Safranpolenta und als fruchtigen Aufstrich auf den Tisch. Genießen Sie die köstliche Saison!

Pflaumenaufstrich

Pflaumenaufstrich Quelle: Nancy Heusel

In dem Olivenöl röste ich sachte die Fenchel- und Kreuzkümmelsamen, anschließend kommen der Knoblauch und Ingwer, beides fein gehackt, hinzu, danach der klein geschnittene Staudensellerie und die Zwiebel in Würfeln.

Jetzt lösche ich mit einem Schluck Obstessig ab, der etwas reduzieren muss, bevor ich gestückelte Tomaten und Zwetschgen hinzugebe. Jetzt kocht alles weich und verbindet sich dabei zu einem groben Aufstrich mit buttrig-sämiger Konsistenz. Dabei mit Salz, Pfeffer, Zucker und Tabasco abschmecken.

Zum Schluss den Frühlingslauch unterheben und den Aufstrich abkühlen lassen. Im Kühlschrank aufbewahrt innerhalb einer Woche verbrauchen.

Zutaten für 4 Portionen 5 Knoblauchzehen 1 rote Zwiebel 1 Stückchen Ingwer 3 Stiele Staudensellerie 500 Gramm Zwetschgen 250 Gramm Kirschtomaten 1 Schluck Obstessig 1 Esslöffel brauner Zucker 1 Teelöffel Kreuzkümmel 1 Teelöffel Fenchelsamen Pfeffer, Salz 3 Tropfen Tabasco 4 Stangen Frühlingslauch

Pflaumenmus mit Olivenöl

Pflaumenmus mit Olivenöl Quelle: Nancy Heusel

Für dieses Rezept backe ich die Pflaumen mit Stein im Ofen, das ergibt ein herrliches Aroma, das beim Kochen der entsteinten Früchte nicht entsteht. Die gewaschenen Früchte also mit Olivenöl, Rübensaft, Zimt und einer Prise Salz marinieren, um sie dann etwa 40 Minuten bei 160 Grad im Ofen zu backen.

Danach lässt sich ganz einfach der Stein entfernen und die gegarten Früchte kommen in einen Topf. Bei mir bildet sich stets eine gute Menge Flüssigkeit und ich kann das Mus ohne weitere Zugabe von Apfelsaft (oder Wasser) mit dem Honig und dem Vanillemark einkochen.

Tipp: Wenn der Geschmack gefällt, gebe ich einen Löffel Mus auf einen kleinen Teller und stelle ihn zur Probe in den Kühlschrank. So kann man nach wenigen Minuten am abgekühlten Produkt die Konsistenz bestimmen. Ist das Mus noch zu dünn, unter gelegentlichem Rühren weiter sachte einkochen und schließlich heiß in sehr saubere Gläser füllen. Das Mus wird bis zur nächsten Zwetschgenernte halten.

Zutaten für 3 Gläser 1 Kilo Zwetschgen 50 Milliliter Olivenöl 1 Esslöffel Rübensirup 1 Prise Zimt 1 Prise Salz 2 Esslöffel Honig ½ Vanilleschote Bei Bedarf etwas Apfelsaft

Pflaumenkuchen

Pflaumenkuchen Quelle: Nancy Heusel

Ich rühre den Zucker in der schmelzenden Butter auf dem Herd glatt. In der Zuckerdose befand sich bei uns eine Sammlung von ausgekratzten Vanilleschoten (zum Beispiel nach Benutzung für das Pflaumenmusrezept).

Während diese Zucker-Butter-Mischung etwas abkühlt, verrührt die Küchenmaschine kurz Mehl und Eigelb, Zimt und Salz. Dann kommt die Mischung dazu. In Windeseile entsteht ein krümeliger Teig. Knapp drei Viertel davon drücke ich auf den Boden einer vorbereiteten Springform und belege ihn mit den halbierten, entsteinten Früchten – dicht an dicht, ohne zu überlappen. Das letzte Viertel Streusel darauf geben, bei Bedarf etwas Zucker darüberstreuen, dann geht der Kuchenfür 30 Minuten bei 160 Grad in den Ofen. Ist er nach dieser Zeit schon etwas dunkel, dann decken Sie ihn mit Alufolie ab und backen noch zehn Minuten weiter. Ist er zu hell, dann schalten Sie auf 180 Grad und backen, bis er goldig glänzt.

Dazu passt geschlagene Sahne oder gutes Vanilleeis.

Zutaten für einen Kuchen 500 Gramm Zwetschgen 150 Gramm geschmolzene Butter 150 Gramm Zucker mit Vanille 300 Gramm Mehl 3 Eigelbe 1 Prise Zimt 1 Prise Salz Springform mit 26 Zentimeter Durchmesser

Karamellisierte Pflaumen mit Safranpolenta

Karamellisierte Pflaumen mit Safranpolenta. Quelle: Nancy Heusel

Dieses Spätsommergericht kann als elegante Mahlzeit oder als opulentes Dessert dienen. Wir brauchen nur etwas Zeit, um den Grieß vollständig quellen zu lassen.

Dazu gebe ich ihn in das leicht köchelnde Gemisch aus Milch und Sahne, gewürzt mit Safran, Zitrone, Salz und Zucker. Auf kleinster Flamme bleibt er dann abgedeckt stehen. Ich rühre gelegentlich um und kümmere mich derweil um andere Dinge, bis mir die Konsistenz gefällt. Die halbierten Zwetschgen bestreue ich mit gewürztem Zucker (heute mal mit Zimt, Sternanis ist mir persönlich schon zu weihnachtlich) und karamellisiere ihn, wie eine Crème brûlée.

Nachdem ich den Brei mit einem guten Stich Butter verfeinert habe, richte ich das Gericht mit einem Zweig Minze an. Warm oder kalt genießen.

Zutaten für 4 Portionen Für die Safran-polenta: 300 Milliliter Milch 6-8 Safran-fäden 150 Milliliter Sahne Abrieb von ½ Bio-Zitrone 40 Gramm brauner Zucker 1 Prise Salz 1 Stich Butter 50 Gramm Polentagrieß 400 Gramm Pflaumen 2 Esslöffel Zucker 1 Prise Salz Zimt, Kardamom und Sternanis nach Geschmack frische Minze für die Deko

